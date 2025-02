Republikánští poslanci se bojí kritizovat Trumpa kvůli hrozbám fyzického násilí

28. 2. 2025

Republikáni na Kapitolu se vyhýbají kritice politiky Donalda Trumpa kvůli obavám o svou fyzickou bezpečnost a bezpečnost svých rodin, uvedl demokratický člen Kongresu, píše Robert Tait.



Eric Swalwell, demokratický poslanec z Kalifornie, uvedl, že jeho republikánští kolegové se mají velký strach kritizovat Trumpa nejen kvůli negativnímu dopadu na jejich politickou kariéru, ale také z obav, že by to mohlo vyvolat fyzické hrozby, které by mohly způsobit osobní katastrofu a vyžadovat, aby si jako ochranu najali nepřetržitou ochranku. Eric Swalwell, demokratický poslanec z Kalifornie, uvedl, že jeho republikánští kolegové se mají velký strach kritizovat Trumpa nejen kvůli negativnímu dopadu na jejich politickou kariéru, ale také z obav, že by to mohlo vyvolat fyzické hrozby, které by mohly způsobit osobní katastrofu a vyžadovat, aby si jako ochranu najali nepřetržitou ochranku.





Swalwellovy výroky zazněly na webináři, který vedl novinář Sidney Blumenthal, v odpovědi na otázku, zda by republikáni mohli být dohnáni ke vzpouře proti Trumpovi nebo dokonce k jeho impeachmentu.



„Mám spoustu přátel, kteří jsou republikáni,“ řekl. „Děsí se toho, že by byli vidět, a není to tak jednoduché, jako že se by se jen báli vyloučení z primárek a ztráty zaměstnání. Vědí, že se to může stát. Je to více osobní. Je to jejich osobní bezpečnost, o kterou se bojí, a jejich manželky a rodinní příslušníci jim říkají: 'Nedělej to, nestojí to za to, navždy nám to změní život. Budeme si muset najmout nepřetržitou ochranku.“ Život může být pro vaše děti velmi nepříjemný.

„Je to reálné, protože když [Elon] Musk [Trumpův nejmocnější spojenec] o někom tweetne, nebo když Trump o někom tweetne, jejich život se obrátí vzhůru nohama.



„Když o vás tweetují, lidé vám začnou vyhrožov\at a vy musíte ty hrozby začít brát vážně. A tak je to skutečná věc, se kterou moji kolegové zápolí.“



Swalwell varoval, že strach z Trumpa pravděpodobně ještě více oslabí podporu Ukrajiny mezi republikánskými poslanci Sněmovny reprezentantů po jeho nedávných útocích na prezidenta země Volodymyra Zelenského a jeho veřejné chvále ruského vůdce Vladimira Putina.



„Myslel jsem, že čísla, která jsme ukázali, že jsme jednotní kolem Ukrajiny, vydrží, a ono to nevydrží,“ řekl.



Swalwellovy výroky přicházejí v době, kdy se někteří republikánští členové Kongresu setkávají s tlakem voličů, aby se postavili proti útokům na zaměstnance federální vlády ze strany Muskova útvaru „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge), který si podle kritiků uzurpuje pravomoci Kongresu.



Swalwell, člen soudního výboru Sněmovny reprezentantů, uvedl, že za poslední dva a půl roku utratil více než 1 milion dolarů za ochranku poté, co vzbudil Trumpovo nepřátelství tím, že působil jako manažer v jeho druhém procesu impeachmentu a podal proti němu a jeho nejstaršímu synovi Donaldu mladšímu žalobu na náhradu škody za jejich roli při podněcování útoku násilnického davu na americký Kapitol 6. ledna.



Jeho líčení zastrašování inspirovaného Trumpem podpořil Bradley Moss, právník Asociace agentů FBI, která podala žalobu, aby zabránila Trumpově administrativě veřejně jmenovat agenty a zaměstnance úřadu, kteří pracovali na vyšetřování zločinu z 6. ledna.



Moss připomněl, že Trump veřejně napadl svého šéfa Marka Zaida, washingtonského právníka, který zastupoval whistleblowera, jenž v roce 2019 zveřejnil podrobnosti o telefonátu Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který nakonec vedl k jeho prvnímu impeachmentu.



„Donald Trump doslova držel fotografii mého šéfa, nazval ho jménem, řekl, že je to šmejd, že je lhář atd.“, řekl Moss během webináře. „Druhý den jsem se probudil a dostal jsem asi 150 hlasových zpráv. Texty zaplavily celou mou schránku. Dostávali jsme šílené výhrůžky smrtí a nejméně jeden člověk skončil v vězení za to, že vyhrožoval mému šéfovi.“



A dodal: „Veřejně jsme Trumpa kritizovali během toho obvinění, když ve veřejných prohlášeních vyhrožoval oznamovateli. Upozornili jsme ho, že ohrožuje život tohoto člověka. Dal jasně najevo, že je mu to jedno. Řekl to není moje vina, když se tomu člověku něco stane. Dobře ví, jaký zastrašovací faktor může přinést prostřednictvím své řečnické tribuny.“



Většina republikánů, kteří hlasovali pro impeachment Trumpa během jeho prvního prezidentství, už v Kongresu není. Liz Cheneyová - která hrála hlavní roli ve sněmovním výboru vyšetřujícím povstání 6. ledna - přišla o své křeslo ve Wyomingu poté, co ji v primárkách porazil Trumpův stoupenec.



Cheneyová řekla CNN, že někteří její republikánští kolegové hlasovali proti impeachmentu Trumpa, protože „se báli o svou bezpečnost - v některých případech se báli o svůj život“.



Její výroky podpořil Mitt Romney, bývalý republikánský senátor a prezidentský kandidát, který svému životopisci McKayi Coppinsovi vyprávěl o jednom ze svých starších senátních kolegů, který měl v úmyslu hlasovat pro Trumpovo odsouzení při senátním procesu, jenže změnil kurz, když mu to kolega řekl: „Myslete na svou osobní bezpečnost. Myslete na své děti.“



Musk, miliardář a podnikatel ve společnostech Tesla a SpaceX, pohrozil, že využije svého rozsáhlého majetku k financování odstranění všech republikánů ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu, kteří budou hlasovat proti Trumpově agendě nebo se postaví proti jeho nominantům do vlády.



Tato taktika se zdála být účinná v případě Joni Ernstové, republikánské senátorky za stát Iowa, která odvolala svůj původní odpor proti nominaci Peta Hegsetha na post ministra obrany na základě obvinění ze sexuálního napadení, která proti němu byla vznesena, poté, co Musk financoval inzeráty vychvalující pravicového rozhlasového moderátora, který slíbil, že ji vyzve v primárkách.



Thom Tillis, republikánský senátor za Severní Karolínu, řekl lidem, že dostal varování FBI o „důvěryhodných výhrůžkách smrtí“, když veřejně zvažoval hlasování proti Hegsethovi, uvedl Vanity Fair. Tillis, který dlouze hovořil se svědky, kteří vyjádřili obavy z Hegsethova chování, nakonec hlasoval pro jeho potvrzení.





Vanity Fair citoval nejmenovaný zdroj, podle něhož Tillis doporučil lidem, kteří chtějí pochopit Trumpa, aby si přečetli Hady v oblecích: Když jdou psychopati do práce, knihu Paula Babiaka a Roberta Hareho z roku 2006. Tillisův mluvčí popřel, že by knihu v této souvislosti doporučoval.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

