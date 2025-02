Channel 4 News: Že by Zelenského Trump a Vance záměrně vlákali do pasti?

28. 2. 2025

čas čtení 8 minut

Channel 4 News, pátek 28. února 2025, 19 hodin:

Trump: "Zahráváte si s třetí světovou válkou a to, co děláte, je velmi neuctivé vůči této zemi. Této zemi, která vás podpořila mnohem více než mnoho lidí říkalo, že měla."

Reportér z Washingtonu: Řvaní v Oválné pracovně. Vůdce světa, který chce zůstat svobodný. se v Bílém domě setkal s Donaldem Trumpem. Vypadalo a znělo to jako naprostá roztržka. Co tedy bude následovat?

Vance: „Měl byste nabídnout nějaké slova uznání Spojeným státům americkým a jejich občanům. prezidentovi, který se snaží zachránit vaši zemi.“

Zelenskyj: „Hledám. Co? O čem to mluvíte? Místo vás. Pokud budete mluvit velmi hlasitě o válce, můžete - "

Trump: „On nemluví nahlas. Nemluví nahlas. Vaše země je ve velkých potížích. Počkejte chvíli. Ne, ne. Hodně jste toho namluvil.“

Zelenskyj: „Můžu já můžu já mohu odpovědět mohu?“

Reportér: Dobrý večer z Bílého domu. Že prý to bude skvělé v televizi, to glosoval Donald Trump po drsné hádce v Oválné pracovně, v níž se viceprezident Vance a prezident Trump obořili na prezidenta Zelenského a obvinili ho z hazardu s třetí světovou válkou. Trump zvýšil hlas na ukrajinského vůdce, a řekl mu, že teď nejste v dobré pozici. Vance i Trump označili Zelenského za neuctivého a nevděčného. Ten měl popelavou tvář a bránil se svou angličtinou, která se mu téměř rozpadla vzteky. Jeho velvyslankyně seděla s tváří zabořenou v dlaních a měla blízko k slzám. Vladimiru Putinovi se to muselo strašně líbit a Keiru Starmerovi, který byl láskou zrovna včera bombardován ve stejné kanceláři, strašně nelíbit. Tiskovou konferenci zrušili. Zelenskyj v posledních pár minutách odjel. Trump se vrátil na sociální sítě, kde napsal, že se může vrátit, až bude připraven na mír.







Trump: „Buďte více vděčný, protože vám řeknu, že u nás nemáte karty. Vy máte karty, ale bez nás nemáte žádné karty.“





Reportér: Výjimečná hádka, která se odehrála v posledních hodinách v té budově za mnou. byla taková hádka, která se mohla odehrát v soukromí, za zavřenými dveřmi, ale ne na veřejnosti před celým světem. Jestlipak to Donald Trump zamýšlel schválně? V jedné fázi řekl "Je to dobré pro Američany, že setkání obou lídrů se takto uskutečnilo."





Zelenskyj opustil Bílý dům předčasně. Žádná tisková konference a samozřejmě žádné bezpečnostní záruky ze strany USA. To, co Ukrajina zoufale potřebuje a za které britský premiér a vlastně i Evropa usilovně lobbovali. Nyní se ke mně připojí naše zahraniční redaktorka Lindsey Hilsumová. Lindsay. Viděla jste někdy něco takového?





Reportérka: Nikdy jsem neviděla nic takového. Bylo to naprosto šokující. A víme, že ten, kdo bude nejšťastnější, je Vladimir Putin v Kremlu. Tohle je přesně to, co chtěl, velmi veřejný záznam této obrovské roztržky mezi Ukrajinou a Amerikou a také... performativní zastrašování. Záměrné ponížení ukrajinského vůdce. Jak to vypadá.





Reportér: Což to bylo.





"Je celý oblečený oblečený ve vojenském stylu," řekl prezident Trump. Zelenskyj to vždycky dělá, aby bylo jasné, že je válečný vůdce."



Trump: "Jsem tu jako rozhodčí, do jisté míry jako prostředník.“





Reportérka: To, co mělo být neformální přehlídkou diplomatických zdvořilostí. se rychle zvrhlo v nepřátelství.





Vance: „Má pravdu. Nyní jste v nepříliš dobré pozici, kterou jste si dovolil, dostal jste se do velmi špatné pozice a on v tom má náhodou pravdu."





Zelenskyj: Od samého počátku, samého počátku války, od samého počátku války,







Trump: " Nejste v dobré pozici. Nemáte u nás karty, které by vám právě teď pomohly. začínáte. Ne moje. Právě teď. Nemáte? Jo, hrajete karty. Vaše hrací karty. Hazardujete se životy milionů lidí. hazardujete s třetí světovou válkou. Hazardujete se světovou válkou, třetí světovou válkou. A to, co děláte, je velmi..."





Zelenskyj: Cože? O čem mluvíte?





Trump: "Neprojevujete dostatečný respekt k zemi, k této zemi, která vás podpořila. Mnohem víc než mnoho lidí říkalo, že byste měl."





Zelenskyj: Mám vůči vám veškerou úctu.







Reportér: Bylo to ještě horší.





"Miliardy dolarů jsme vám dali vojenské vybavení a vaši muži jsou stateční, ale museli použít naši armádu. Kdybyste neměli naši armádu. vojenské vybavení, kdybyste neměli naše vojenské vybavení,“ řekl. Jako by se prezident Trump snažil prezidenta Zelenského zlomit.







Zelenskyj: Hlasoval jste pro. Ano. A o čem? Mluvíme spolu. Pozval jste mě. Pozval jste mě, abych promluvil.“





Trump: "Bez našich zbraní by tahle válka skončila za dva týdny, OK.“





Zelenskyj: „Za tři dny. Putin řekl za tři dny. Možná za dva týdny méně, samozřejmě ano.“





Trump: „Spojené státy. Bude to velmi těžká věc, dělat takový obchod. Říkám vám tohle. Zmocnil jsem vás, abyste byl tvrdý chlapík. A já si nemyslím, že byste byl drsňák bez Spojených států a vaši lidé jsou velmi stateční. Ale buď se podaří udělat tu dohodu, nebo končíme. A jestli odejdeme, tak si to vybojujete sami.“

Oba muži se setkali v OSN v roce 2019, ale Trump už tehdy choval vůči Zelenskému zášť, Zelenský mu odmítl prokázat laskavost. Trump požádal v nechvalně proslulém telefonátu.





Trump: „Byl to naprosto dokonalý telefonát.“





Reportérka: Laskavost jedna: Vyšetřete ukrajinské obchodní transakce tehdejšího viceprezidenta. Bidenova syna.





Trump: „Měli jsme perfektní telefonát s ukrajinským prezidentem.“





Reportérka: Druhá laskavost: Předejte nám předat počítačový server, aby se prokázala konspirační teorie o vměšování do amerických voleb.





Trump: „Bylo to vlastně krásný rozhovor.“





Reportérka: Zelenskyj řekl ne. Trump dočasně zadržel vojenskou pomoc. A odhalení tohoto hovoru vedlo k jeho impeachmentu.





Včera večer ruský dron zasáhl bytový dům v Záporoží, protože bytové domy jsou zasahovány každou noc. Jde o přežití nebo kapitulaci.





Reportér: Myslím tím Lindsey, možná to bylo performativní pro Donalda Trumpa a JD Vance, ale... ale pro Ukrajinu je to existenční. Je to tak?





Reportérka: Rozhodně. A dostávám zprávy od Ukrajinců, kteří jsou prostě neuvěřitelně... naštvaní, protože říkají, kde to nechává jejich budoucnost. A pak se podívejte na ukrajinskou velvyslankyni, která se toho setkání zúčastnila, v jednu chvíli měla hlavu v dlaních a dívala se jako by byla na pokraji slz, což je naprosto normální, pochopitelně, protože všechno, co si od toho slibovali. že dojde k té dohodě o nerostných surovinách, že dojde k dohodě o možnosti, že Američané, že Trump, víte, nebude stát úplně na straně Vladimira Putina, ale že se vrátí na stranu Ukrajiny, všechno je pryč.





Reportérka: Žádný mírový proces neexistuje. To, co existuje, je hovor prezidenta Trumpa s jeho přítelem. Vladimírem Putinem. A snaží se vymyslet, jak boje hned zastavit. Problém je v tom, že Ukrajinci nepřestanou bojovat, ani kdyby došlo k mírové dohodě dohodnuté mezi Amerikou a Ukrajinou. V níž Evropané mohou, ale nemusí hrát roli. To Ukrajince nezastaví v boji za to, aby dostali Rusy ze své země. To neznamená, že Rusko dokáže ovládnout Ukrajinu. Víme, že prezident Trump si myslí, že jde o nemovitosti, o kousek země, který by mohl být na té či oné straně hranice, o to ale prezidentu Putinovi nejde, jde o úplnou kontrolu nad Ukrajinou a Ukrajinci.





