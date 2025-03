EU nabízí Indii "největší" obchodní dohodu na světě a vyzývá k připojení se k sankcím proti Rusku

3. 3. 2025

Evropská unie a Indie se dohodly, že letos uzavřou 18 let stará jednání o vytvoření zóny volného obchodu. K co nejrychlejšímu dosažení dohody je přiměly nejen obchodní války rozpoutané Donaldem Trumpem, ale také přání EU omezit zpětný vývoz zakázaných produktů do Ruska. Evropská unie a Indie se dohodly, že letos uzavřou 18 let stará jednání o vytvoření zóny volného obchodu. K co nejrychlejšímu dosažení dohody je přiměly nejen obchodní války rozpoutané Donaldem Trumpem, ale také přání EU omezit zpětný vývoz zakázaných produktů do Ruska.

Dohodu oznámili v pátek v Dillí indický premiér Naréndra Módí a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. "Dohoda o volném obchodu mezi EU a Indií bude největší dohodou svého druhu na světě," uvedla von der Leyen. "Můžete se na mě spolehnout, že budu plně odhodlána to uskutečnit." Jednání začala v roce 2007, v roce 2013 byla pozastavena kvůli nedostatečnému pokroku a byla obnovena v roce 2022, kdy Indie začala rychle zvyšovat nákupy levnější ruské ropy místo Evropy. Desáté kolo jednání je naplánováno na březen v Bruselu.

EU má zájem na zpřísnění sankcí proti Rusku a von der Leyen bude s Módím diskutovat o jejich implementaci, řekl novinářům v předvečer její návštěvy představitel EU. Válka, kterou Rusko vede na Ukrajině, podle něj ohrožuje Indii ne méně než Evropu a Nové Dillí může hrát důležitou roli při ukončení konfliktu a zajištění trvalého míru.

Rozhovory se budou zabývat otázkou, jak zabránit vstupu do Ruska u technologií, které lze použít při výrobě zbraní, řekl finský velvyslanec v Dillí Kimmo Lädevirta. Indické společnosti by neměly obcházet sankce na dodávky zboží s komerčním a vojenským využitím, dodal: být "odpovědným národem" znamená mimo jiné nedovolit zpětný vývoz produktů do Ruska, které je může použít k vedení války na Ukrajině.

V dubnu a květnu 2024 přesáhly indické dodávky zakázaného zboží, jako jsou čipy, mikroobvody a obráběcí stroje, do Ruska 60 milionů dolarů měsíčně, což je dvojnásobek ve srovnání s prvními měsíci roku, a v červenci vyskočily na 95 milionů dolarů. Pokud jde o vývoz tohoto zboží, Indii předstihla pouze Čína.

V Indii jsou také někdy registrovány firmy k dodávkám ruské ropy tankery stínové flotily. Loni, nějakou dobu po uvalení amerických sankcí na Sovcomflot, začaly místní rafinerie znovu přijímat jeho lodě. I když letos, po "rozlučkových" sankcích administrativy Joea Bidena uvalených 10. ledna, nemohla Indie dlouho organizovat březnové dodávky ropy.

Von der Leyen a další představitelé EU budou také diskutovat o rozšíření přístupu evropského zboží na indický trh, snížení cel na automobily, víno a další produkty. Podle indického ministerstva obchodu je EU jeho největším obchodním partnerem, přičemž obchodní obrat mezi stranami ve fiskálním roce 2024 (skončil loni v březnu) činil 137,4 miliardy dolarů.

Von der Leyen nazvala "moderní verzi velmocenského soupeření" (s odkazem na obchodní války Washingtonu) "příležitostí pro Evropu a Indii přehodnotit své partnerství". "Oba budeme mít prospěch ze spolupráce... Bezpečnost by měla být klíčovou součástí našeho nového strategického partnerství s Indií," dodala.

