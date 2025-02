Čelní evropští politikové se razantně postavili za Zelenského

28. 2. 2025

čas čtení 10 minut

USA zvažují ukončení veškeré vojenské pomoci Ukrajině



Trumpova administrativa zvažuje ukončení všech probíhajících dodávek vojenské pomoci Ukrajině po setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně, informuje Washington Post.



Rozhodnutí, pokud by bylo přijato, by se týkalo radarů, vozidel, munice a raket v hodnotě miliard dolarů, které čekají na dodávku na Ukrajinu prostřednictvím prezidentského orgánu pro čerpání, uvádí list s odvoláním na vysokého amerického úředníka.



Oznámení přichází v reakci na Zelenského výroky v Bílém domě a „vnímanou neústupnost v mírovém procesu“, píše list.



Podle Postu se americký úředník „ohradil proti názoru“, že konfrontace Trumpa a jeho viceprezidenta JD Vance se Zelenským byla předem připravená.



Skončit jednání se Zelenským bylo Trumpovo osobní rozhodnutí



Hlavní zpravodajka CNN v Bílém domě Kaitlan Collinsová sděluije, že to bylo Trumpovo rozhodnutí ukončit rozhovory po výměně názorů v Oválné pracovně.



Ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedla, že „Trump se rozhodl, že Zelenskyj ‚není připraven vyjednávat‘“ a „nařídil ministru Rubiovi a svému poradci pro národní bezpečnost Mikeu Waltzovi, aby předali zprávu: je čas, aby Zelenskyj odešel“.



Na základě dalších informací z Bílého domu uvedla, že „Ukrajinci chtěli v rozhovorech pokračovat. Bylo jim však řečeno ne“.

Podle charkovského starosty Ihora Těrechova ruské bezpilotní letouny v pátek pozdě večer zasáhly zdravotnické zařízení a vyvolaly požár v druhém největším ukrajinském městě Charkově a zasáhly také několik dalších cílů.



Drony zasáhly také oblast poblíž čerpací stanice a budovu v blízkosti výškového bytového domu, uvádí agentura Reuters s odvoláním na Těrechova.



Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syniehubov uvedl, že všechny údery byly v centrálních čtvrtích města a na jednotlivých místech pracují záchranné týmy.





Starmer po rozhovorech Zelenského s Trumpem vyjádřil „neochvějnou podporu“ Ukrajině



Britský premiér Keir Starmer v pátek hovořil s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským, uvedla Downing Street.



Starmer „zachovává neochvějnou podporu Ukrajině a dělá vše pro to, aby našel cestu k trvalému míru založenému na suverenitě a bezpečnosti Ukrajiny“, uvedl mluvčí britského premiéra aa dodal:



Premiér se těší, že v neděli přijme mezinárodní představitele včetně prezidenta Zelenského.



Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala k okamžitému uspořádání summitu mezi USA, Evropou a spojenci, na kterém by se projednalo, jak „řešit velké výzvy dneška, počínaje Ukrajinou“.



„Každé rozdělení Západu nás všechny oslabuje a nahrává těm, kteří by rádi viděli úpadek naší civilizace,“ uvedla Meloniová v prohlášení.



Je třeba, aby se bezodkladně uskutečnil summit mezi Spojenými státy, evropskými státy a jejich spojenci, na němž by se otevřeně hovořilo o tom, jak hodláme řešit velké výzvy dneška, počínaje Ukrajinou, kterou jsme v posledních letech společně bránili.



Maďarský premiér Viktor Orbán po setkání s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě veřejně vyjádřil podporu Donaldu Trumpovi.



Orbán, dlouholetý Trumpův spojenec, v příspěvku na sociálních sítích Zelenského označil za člověka, který pracuje proti míru ve své zemi.



„Silní muži dělají mír, slabí muži dělají válku,“ napsal.



Dnes se prezident Donald Trump statečně postavil za mír. I když to bylo pro mnohé těžko stravitelné. Děkujeme vám, pane prezidente!



Zelenskyj děkuje evropským lídrům za projevenou podporu po střetu s Trumpem



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval světovým lídrům za podporu po svém setkání s Donaldem Trumpem, které se zvrhlo v hádku a zrušení společné tiskové konference plánované na dnešní odpoledne.



Zelenskyj na Twitteru poděkoval lídrům, kteří na této sociální síti zveřejnili svou podporu.



Jsou mezi nimi vedoucí představitelé Německa, Španělska, Francie, Polska, Švédska, Norska, Moldavska, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, České republiky, Finska, Portugalska, Chorvatska, Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady.





„Všichni jsme udělali dobře, že jsme před třemi lety pomohli Ukrajině a uvalili na Rusko sankce a že v tom máme pokračovat,“ řekl Macron novinářům při návštěvě Portugalska.















Švédský premiér Ulf Kristersson uvedl:





Bílý dům právě potvrdil, že Trump a Zelenskyj během dnešního jednání žádnou dohodu o nerostných surovinách nepodepsali.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obhajuje svého prezidenta Volodymyra Zelenského, že má „odvahu a sílu postavit se za to, co je správné“.Zelenskyj se „zasazuje za Ukrajinu a za cíl spravedlivého a trvalého míru,“ uvedl Sybiha na Twitteru a dodal:Vždy jsme byli a budeme Americe vděční za její podporu.Sybiha uvedl, že od setkání Zelenského s Donaldem Trumpem hovořil s několika svými evropskými protějšky, včetně nizozemského ministra zahraničí Caspara Veldkampa , estonského ministra Marguse Tsahkna a španělského ministra José Manuela AlbareseJe tu agresor, kterým je Rusko, a napadený národ, kterým je Ukrajina.Macron se Zelenským po setkání v Bílém domě telefonicky hovořil, uvedl Elysejský palác ve svém prohlášení.Macronův ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v prohlášení na Twitteru zopakoval, že agresorem je Moskva, a dodal, že pro Evropany je nyní čas jednat. Barrot uvedl: ,,V současné době je v EU v aktivní více než 20 milionů vojáků:Je tu agresor: Putinovo Rusko, ukrajinský lid je agresorem. Tváří v tvář tomu a v zájmu naší kolektivní bezpečnosti existuje jedna nutnost: Evropa, a to hned. Čas slov skončil, přejděme k činům.je dalším evropským lídrem, který nabídl Zelenskému a Ukrajině svou podporu, jak říká:Stojíme při Ukrajině v jejím spravedlivém boji za spravedlivý a trvalý mír.Švédsko stojí při Ukrajině. Nebojujete jen za svou svobodu, ale také za svobodu celé Evropy. Sláva Ukrajině!Ukrajino, nikdy nebudeš kráčet sama.Ukrajina není viníkem této války, kterou vyvolala nezákonná ruská invaze. Stojíme na straně Ukrajiny.V pokračujícím projevu jednoty evropských lídrů stále více z nich veřejně podporuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.Za poslední hodinu se jich ozvalo nejméně 14.Vaše důstojnost ctí statečnost ukrajinského lidu.Buďte silní, buďte stateční, buďte neohrožení. Nikdy nejste sám, drahý prezidente @ZelenskyyUa.Budeme s vámi i nadále pracovat na spravedlivém a trvalém míru.Nikdo si nepřeje mír více než občané Ukrajiny! Proto společně pracujeme na nalezení cesty k trvalému a spravedlivému míru. Ukrajina se může spolehnout na Německo - a na Evropu.Nizozemsko nadále podporuje Ukrajinu. Zejména nyní. Chceme trvalý mír a ukončení agresivní války, kterou zahájilo Rusko. Pro Ukrajinu, pro všechny její obyvatele i pro Evropu.Lucembursko stojí na straně Ukrajiny. Bojujete za svou svobodu a mezinárodní řád založený na pravidlech.Ukrajina se může na Portugalsko vždy spolehnout, @ZelenskyyUa.A musíme poděkovat všem, kteří pomohli, a vážit si těch, kteří bojují od samého počátku. Protože oni bojují za svou důstojnost, nezávislost, své děti a bezpečnost Evropy.Stojíme na straně Ukrajiny a na straně svobodného světa!Lotyšsko stojí na straně Ukrajiny.A bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv zveřejnil na sociálních sítích urážlivý příspěvek, v němž oslavoval, že Zelenskyj dostal „pořádnou facku v Oválné pracovně“.Zelenskyj, který na sociálních sítích zveřejnil vlastní aktualizaci - důrazně a opakovaně děkuje USA, což se zdá být přímou reakcí na předchozí kritiku JD Vance.Děkuji ti, Ameriko, děkuji ti za podporu, děkuji ti za tuto návštěvu.Děkuji @POTUS, Kongresu a americkému lidu.Ukrajina potřebuje spravedlivý a trvalý mír a my pracujeme právě na tom.Španělský premiér Pedro Sánchez se připojil k seznamu evropských lídrů, kteří po střetu Trumpa, Vance a Zelenského nabídli Ukrajině svou podporu a solidaritu.Právě zveřejnil aktualizaci na sociálních sítích, v níž uvedl:Ucrania, España está contigo.Ukrajino, Španělsko stojí při tobě.Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina.Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že Rusko je agresor a Ukrajinci jsou agresivní národ, když byl požádán o reakci na střet mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.„Musíme ... respektovat ty, kteří bojují od začátku,“ řekl Macron novinářům na okraj své návštěvy Portugalska, citovala ho agentura Reuters.Trump dohodu nevyloučil, ale až poté, co bude Ukrajina připravena ke konstruktivnímu rozhovoru, řekl agentuře Reuters vysoký americký představitel.Polský premiér Donald Tusk reaguje na scény v Oválné pracovně:Milý @ZelenskyyUa, drazí ukrajinští přátelé, nejste sami.