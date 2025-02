Trump tvrdí, že ohledně mírové dohody s Ukrajinou Putin dodrží své slovo

28. 2. 2025

Trump říká, že přítomnost amerických pracovníků na Ukrajině by odradila Rusko od agrese



Donald Trump trvá na tom, že Vladimir Putin „dodrží své slovo“ ohledně mírové dohody pro Ukrajinu, a tvrdí, že američtí pracovníci, kteří v zemi budou těžit důležité nerostné suroviny, by působili jako bezpečnostní záloha, která by Rusko odradila od další invaze.



Běhemrozhovorů v Bílém domě s britským premiérem Keirem Starmerem americký prezident prohlásil, že Putinovi lze věřit, že neporuší žádnou dohodu, jejímž cílem by mohlo být navrácení co největší části území Ukrajině, které Rusko zabralo během brutálního tříletého konfliktu.



Když však Trump seděl vedle Starmera v Oválné pracovně a odpovídal na otázky novinářů, odmítl se zavázat k nasazení amerických sil na podporu mírových sil vedených Evropou, ačkoli řekl, že USA „vždy" pomohou britské armádě v nepravděpodobném případě, že by to potřebovala.





Později naznačil, že USA uzavřou se Spojeným královstvím „skvělé obchodní dohody“, které by mohly pokročit „velmi rychle“, a dodal, že Starmer se ho snažil přesvědčit proti zavedení cel vůči Británii.



Rozhovory se uskutečnily v nejnebezpečnějším okamžiku pro evropskou bezpečnost za poslední desetiletí, kdy se nová americká administrativa spojila s Ruskem a porušila tak léta trvající transatlantický konsensus ohledně Ukrajiny.



Premiér využil schůzky, která se konala pouhých 24 hodin před cestou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu k podpisu kritické dohody o těžbě nerostných surovin, k tomu, aby na Trumpa zatlačil ohledně poskytnutí bezpečnostní ochrany Kyjevu v případě uzavření mírové dohody, která by odradila Rusko od dalšího útoku.



Po jejich dvoustranném setkání Starmer uvedl: „Dnes jsme diskutovali o plánu, jak dosáhnout míru, který bude tvrdý a spravedlivý. Ten bude pomáhat utvářet Ukrajina. Ten je podpořen silou, která zabrání Putinovi útočit znovu. Úzce na tom spolupracuji s ostatními evropskými lídry a je mi jasné, že Spojené království je připraveno nasadit vojáky na zemi a letadla ve vzduchu, aby podpořilo dohodu. Spolupracovat s našimi spojenci, protože jedině tak může mír vydržet.“



Starmer zdůraznil, že jakákoli dohoda musí být taková, aby vydržela, a proto jsou bezpečnostní záruky tak zásadní. Trump však naznačil, že udržení míru bude „ta snadnější část“ a obtížnější bude dohodu uzavřít.



Trump neposkytl pevný závazek ohledně bezpečnostních záruk, ale místo toho navrhl, že USA, které budou prý mít mnohamiliardový podíl v ukrajinském odvětví vzácných zemin, budou pro Rusko dostatečně odstrašující.



„Budeme tam pracovat. Bude tam pracovat spousta lidí, takže v tomto smyslu je to velmi dobré. Dalo by se říci, že je to pojistka.“



Na otázku, zda by navrácení území zabraného Ruskem mohlo hrát roli v případné mírové dohodě pro Ukrajinu, Trump dodal: „Určitě se pokusíme získat co nejvíce zpět.“



Zdálo se, že Trump nesouhlasí se Starmerovým varováním, že bez americké vojenské zálohy by Putin znovu zaútočil. „To si nemyslím. Myslím, že až se dohodneme, bude to dohoda,“ řekl.





„Myslím, že dodrží své slovo. Znám ho už dlouho a myslím, že to dodrží. Nevěřím, že by své slovo porušil. Nemyslím si, že znovu zaútočí, až se dohodneme. Myslím, že dohoda teď bude platit.“







Trump se rovněž distancoval od svých předchozích výroků, v nichž nepravdivě označil Zelenského za diktátora. „Řekl jsem to? Nemohu uvěřit, že jsem to řekl,“ řekl, než připustil, že vztahy mezi oběma muži byly ‚trochu podrážděné‘ kvůli finanční podpoře, ale nyní jsou na pevnější půdě.

Starmer odpověděl okamžitě: „No, ve Spojeném království máme svobodu projevu už velmi, velmi dlouho a bude trvat velmi, velmi dlouho. Pokud jde o svobodu projevu ve Spojeném království, jsem na naši tamní historii velmi hrdý.“



Trump nicméně zopakoval svou podporu principu kolektivní obrany NATO a řekl: „Podporuji ji. Nemyslím si, že k tomu budeme mít nějaký důvod. Myslím, že budeme mít velmi úspěšný mír.“Řekl, že Britové mají „neuvěřitelnou armádu“, která „nepotřebuje velkou pomoc“ a dokáže se o sebe „velmi dobře postarat“, ale dodal, že pokud budou britské mírové síly napadeny, „pokud budou potřebovat pomoc, budu vždy s Brity“.Na další znamení údajného zlepšení vztahů Trump pochválil Zelenského jako „velmi statečného“ a řekl, že s ním vychází „opravdu dobře“.Dodal: „Dali jsme mu spoustu vybavení a spoustu peněz, ale oni bojovali velmi statečně, ať si to spočítáte, jak chcete, opravdu bojovali. Někdo to vybavení musí používat a oni byli v tomto smyslu velmi stateční.“V úvahu připadá i obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a USA, která by se soustředila na technologie, i když britští představitelé naznačili, že by to mohlo vyžadovat další deregulaci. Trump nevyloučil uvalení cel na Spojené království, ale uvedl, že má pro tuto zemi, která se nachází na zcela jiném místě“ než EU, ‚vřelý vztah‘, a vyzdvihl své vlastní investice ve Skotsku.Dodal, že Starmer se ho snažil přesvědčit, aby cla nezaváděl, protože obě země mají vyvážené obchodní vztahy. „Máme velmi dobrou šanci dospět k obchodní dohodě, která by mohla být pro obě země opravdu skvělá.“V jediné mírně strohé výměně názorů během zasedání v Oválné pracovně se Starmer ohradil proti JD Vanceovi, Trumpovu viceprezidentovi, poté, co Vance zopakoval některé jeho výtky ohledně údajného nedostatku svobody slova v evropských zemích.Na tuto otázku Vance hovořil o „porušování svobody projevu, které se ve skutečnosti netýká jen Britů - samozřejmě je na nich, co si Britové ve své zemi udělají -, ale týká se i amerických technologických společností a potažmo amerických občanů, takže o tom budeme dnes u oběda hovořit.“