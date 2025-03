V USA vypukly po Trumpově a Vanceově „přepadení“ Zelenského proukrajinské protesty

2. 3. 2025

Po debaklu v Oválné pracovně s americkým prezidentem a viceprezidentem se ve Vermontu, New Yorku a Bostonu konaly demonstrace





Protesty proti Trumpově administrativě vypukly v sobotu po celých USA po bezprecedentním střetu v Oválné pracovně, v němž Donald Trump a JD Vance vystupňovali napětí s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.







Stovky protestujících se v sobotu ráno shromáždily ve Waitsfieldu ve Vermontu a protestovaly proti návštěvě viceprezidenta J,.D. Vance v tomto státě na lyžařském výletě s rodinou.



Demonstraci plánovala již dříve v týdnu pobočka občanské organizační skupiny Indivisible v Mad River Valley, ale další protestující uvedli, že je motivovalo připojit se poté, co sledovali páteční bojovný střet Vance a Trumpa v Bílém domě se Zelenským.



Protestující drželi nápisy „Vermont stojí při Ukrajině“ a „Mezinárodní ostuda“, zatímco mnozí ze solidarity mávali ukrajinskými vlajkami. Televize Fox odvysílala video s protestujícími, ale nápisy zobrazující vzkazy proti Vanceovi a ve prospěch Ukrajiny rozmazala.



„Po tom, co udělal včera, překročil Trump hranici,“ řekla protestující Cori Girouxová Vermont Public Radio.



Ve čtvrtek vydal guvernér Phil Scott, republikán, který odmítl hlasovat pro Trumpa při jeho tří pokusech o kandidaturu do Bílého domu, prohlášení, v němž vyzval obyvatele Vermontu, aby byli k Vancovi a jeho rodině během jejich návštěvy ohleduplní.





Zatímco Vance, který v pátek přiznal, že na Ukrajině nikdy nebyl, uprchl na neznámé místo, aby se vyhnul protestujícím, někteří komentátoři poukazovali na to, že Zelenskyj, který zůstal na Ukrajině během ruské invaze, se vrací do Kyjeva, který je stále terčem ruských útoků.





Zelenskyj na sociálních sítích zveřejnil video ze svého vřelého přijetí v Londýně, na němž jsou vidět davy příznivců lemující ulici před Downing Street, kde se s ním objal britský premiér Keir Starmer.



