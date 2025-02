Posmrtný život Washington Post: Žalozpěv pro žurnalistiku v éře oligarchů

Bezos naznačuje, že WP bude prosazovat menší vládní regulaci. „Budeme hájit osobní svobody a volný trh,“ napsal. „Ostatní názory necháme jiným.“ Zdůraznil, že internet nahradil tradiční širokou názorovou rubriku novin. „Amerika uspěla díky svobodě - ta podporuje kreativitu, inovace a prosperitu.“ Jeho prohlášení se týká jen názorových stránek, ale už vzbudilo obavy ve zpravodajské redakci.





Stejně jako Washington Post pod Bezosem i česká média čelí tlaku oligarchů (viz Agrofert a MAFRA). „Přerámování“ žurnalistiky na byznysový produkt není jen americký fenomén. Když Andrej Babiš koupil média, „aby hájil své zájmy“, nebo když miliardáři ovlivňují zpravodajství skrze reklamy, jde o stejnou hru. Sovětské paralely nejsou náhoda - v Česku, které zažilo normalizaci, bychom měli být obzvlášť citliví na to, když se kritika mocných mění v pouhé divadlo.





V grandiózní tradici amerického úpadku, kde je každá instituce jen pěšákem na šachovnici plutokratů, příběhzáří obzvláště křiklavě jako pomník kolektivní kapitulace. Kdysi maják statečnosti čtvrté moci, dnes jeho světlo slábnoucí pod taktovkou Jeffa Bezose - muže, jehož impérium stojí na skladištní dřině a raketových pošetilostech. Vylíčit tento pád znamená napsat epitaf žurnalistiky udušené pod tíhou „disrupce“ Silicon Valley a sovětského stylu podřízenosti, kterou dnes mylně nazýváme pokrokem., založený roku 1877, dosáhl velikosti až za Katharine Grahamové - ženy s ocelovou vůlí a neohroženými zásadami. Pod jejím vedením sestal synonymem odvahy psát pravdu. To Grahamová schválila zveřejnění, ničivé kritiky americké imperiální pýchy, a čelila výhrůžkám Nixonovy administrativy. Šéfredaktor Ben Bradlee s reportéry Bobem Woodwardem a Carlem Bernsteinem proměnili „Deep Throata“ v domácké pojmenování a Nixona v karikaturu. To byla žurnalistika jako veřejná služba, jako šlechtictví.Grahamová, zemřelá roku 2001, se nyní v rakvi obrací jako vítr ve větru, její životní dílo je hračkou muže, který s novinami zachází stejně lehkovážně, jako by si objednal toaletní kartáč na Amazonu. Bezos, světec konzumu a kapitalismu vševidoucích algoritmů, koupilza 250 milionů dolarů - částku, kterou by ztratil mezi polštáři své jachty. Jeho „vize“ prý měla žurnalistiku „předělat“ pro digitální věk. Překlad: kliky nad kontext, algoritmy nad odpovědností, předplatné prodávající paniku privilegovaným.Bezos se svou lišáckou grimasou a robotickým smíchem se tváří jako benevolentní technokrat, zachránce „zdravého tisku pro demokracii“. Jak roztomilé! Jak naivní! Skoro bychom zapomněli, že jeho Amazon decimuje lokální média monopolizací reklamních příjmů, zatímco potlačuje odbory s důkladností pinkertonáckého biřice. Lichotivé články Postu o Amazonových „inovacích“ (čti: nízké mzdy a močení do lahví) jsou jen vsuvkou v tomto frašce.Trump, mistr projekce, během prezidentství útočil na „fake news“, zatímco chrlil lži v stalinském měřítku. Jeho láska k Fox News - pravici vlastní Pravdě - odhalila křehkost pravdy ve světě, kde jsou fakta nahraditelná. Musk zase koupil Twitter (nyní „X“) pod záminkou „svobody slova“, aby pak cenzuroval kritiky, povýšil fašisty a proměnil platformu v hřiště pro kryptopodvodníky a nácky. Že se tito muži tváří jako lidoví hrdinové, zatímco drancují veřejný prostor, je vtip hodný Jonathana Swifta.Bezos, vždy taktický, se jejich hrubým teatrálním kouskům vyhýbá. Jeho ovládnutíje rafinovanější. Nemusíte řvát „fake news“, když můžete přímo formovat vyprávění. Pod jeho taktovkouhoruje pro antitrustové zákony - kromě těch, které cílí na Amazon. Kritizuje nerovnost - ale mlčí o 2,9 bilionovém slonovi v místnosti (Bezosovo jmění). To není žurnalistika. To je korporátní divadlo.To, co dnes vidíme, není jen korupce novin, ale normalizace poslušnosti. Post za Grahamové bojoval s mocnými.za Bezose jim slouží.Paralely se sovětským tiskem bijí do očí. V SSSR Pravda opakovala stranické teze s robotickou poslušností. Dnes naši mediální oligarchové vyžadují stejnou loajalitu - ne násilím, ale jemným nátlakem výplat a akcií. Nesouhlas je povolen, ale jen ten neškodný, dekorativní. Kritika Muskových kousků na Twitteru? Slabá výtka Trumpových pučistických fantazií? Prosím. Ale ptejte se na daňové úniky Amazonu? Na dotace pro SpaceX? Náhle se dveře zavírají.Zapomínáme, že lidé jako Grahamová (se všemi chybami) viděli žurnalistiku jako posvátnou povinnost, ne zdroj zisku. Zapomínáme, že slávaza Watergate vznikla z rizika, ne z algoritmů.Na konci je vtip na nás. Vyměnili jsme svobodný tisk za rychlé doručení zboží a teď se divíme, proč demokracie přichází pozdě, poškozená a bez možnosti reklamace.