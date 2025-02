V Německu zadržen tanker ruské "stínové flotily"

28. 2. 2025

V Kielu provedli důstojníci německé spolkové policie inspekci a vyslechli posádku tankeru Arne plujícího z Petrohradu do Sevilly ve Španělsku "v souvislosti s podezřením ze sabotáže". V Kielu provedli důstojníci německé spolkové policie inspekci a vyslechli posádku tankeru Arne plujícího z Petrohradu do Sevilly ve Španělsku "v souvislosti s podezřením ze sabotáže".

Plavidlo je podezřelé z účasti na přerušení komunikačního kabelu u švédského ostrova Gotland v Baltském moři. K zadržení došlo 21. února poté, co byl den předtím poškozen kabel C-Lion 1, který vede mezi Finskem a Německem. Podle Kieler Nachrichten loď neměla kotvu, což vzbudilo podezření.

Policie vyslechla členy posádky, načež loď pokračovala v kurzu. Podle VesselFinder byla Arne spuštěna na vodu v roce 1998 a pluje pod vlajkou Antiguy a Barbudy.

V posledních měsících roku 2024 se v Baltském moři stále častěji objevovaly případy přerušení podvodních elektrických a telekomunikačních kabelů. Kabel C-Lion 1, který patří finské státní společnosti Cinia, byl poškozen v listopadu. Pak z toho byla podezřelá čínská loď Ji Pcheng 3. Stejná suchá nákladní loď je spojena s přerušením podvodních telekomunikací mezi Litvou a Švédskem: BCS East-West Interlink 18. listopadu a NordBalt 14. ledna.

Dne 25. prosince byl poškozen kabel Estlink 2, který dodával elektřinu z Finska do Estonska. Kvůli podezření z účasti na tom byl zadržen ropný tanker Eagle S, který byl na cestě z Petrohradu do egyptského Port Saidu. 26. ledna Lotyšsko a Švédsko ohlásily poškození optického kabelu, který vede z Ventspils na Gotland. V rámci vyšetřování bylo zadrženo plavidlo Vežen, registrované na Maltě a vlastněné bulharskou společností Navigation Maritime Bulgare. Vezlo hnojiva z přístavu Usť-Luga v Leningradské oblasti do Jižní Ameriky. To není celý seznam takových incidentů, z nichž zvláštní služby evropských zemí podezírají Rusko.

Na tomto pozadí zahájilo NATO 14. ledna operaci Baltic Sentry ("Strážce Baltského moře") na ochranu podmořských komunikací. Minulý týden finské námořnictvo oznámilo, že v rámci operace dorazí do země jednotka 40 příslušníků americké námořní pěchoty. Předpokládá se, že američtí mariňáci budou spolupracovat s finskou pobřežní stráží a používat drony k monitorování Baltského moře.

Dříve, při třetím výročí ruské invaze na Ukrajinu, přidala Kanada na svůj sankční seznam dalších 109 ruských stínových tankerů, 40 takových lodí bylo zařazeno na sankční seznam Spojeného království a EU přidala na černou listinu dalších 74 lodí, z nichž většina tajně přepravuje ruskou ropu.

