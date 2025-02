V Rusku dojde k oživení Stalinova vězeňského systému v rámci FSB

28. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruska bude moci mít vlastní vazební střediska, která budou zadržovat podezřelé a obviněné z vlastizrady, špionáže, terorismu a extremismu. Příslušný návrh zákona byl předložen Státní dumě skupinou poslanců a senátorů, řekl Vasilij Piskarev, šéf výboru Dumy pro bezpečnost a boj proti korupci. Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruska bude moci mít vlastní vazební střediska, která budou zadržovat podezřelé a obviněné z vlastizrady, špionáže, terorismu a extremismu. Příslušný návrh zákona byl předložen Státní dumě skupinou poslanců a senátorů, řekl Vasilij Piskarev, šéf výboru Dumy pro bezpečnost a boj proti korupci.

Připomněl, že poté, co Rusko v roce 2006 vstoupilo do Rady Evropy, byla vazební střediska patřící FSB převedena do jurisdikce Federální vězeňské služby (FSIN). "Zkušenosti z minulých let ukázaly, že rozhodnutí přijatá dříve na návrh západních "partnerů" za účelem dosažení souladu s "evropskými hodnotami" nepřispěla ke zvýšení úrovně bezpečnosti v naší zemi a k účinnému potlačení nebezpečných zločinů," řekl Piskarev. Podle něj poté, co Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině, země "znásobila zpravodajské a podvratné aktivity zahraničních speciálních služeb a teroristických a extremistických komunit, které kontrolují". Obecně se podle něj od roku 2015 do roku 2024 počet případů vlastizrady, špionáže, terorismu a extremismu ztrojnásobil a počet podezřelých a obžalovaných v těchto případech ve vazbě se zčtyřnásobil. Držení těchto lidí ve vazebních střediscích kontrolovaných FSB "zvýší efektivitu vyšetřování kriminálních případů této kategorie" a neumožní zahraničním zpravodajským službám a teroristickým organizacím navázat kontakt se špiony a vyšetřovanými teroristy, uzavírá Piskarev.

"Vnitřní věznice" státních bezpečnostních agentur v Rusku se objevily v období masových represí ve 30. letech. Po smrti sovětského vůdce Josifa Stalina však bylo mnoho vazebních zařízení uzavřeno a v 60. letech přestala fungovat i věznice na Lubjance. KGB si však ponechala několik vazebních středisek, včetně Lefortova, kde byli drženi disidenti a vězni podezřelí ze špionáže. V roce 1996 Rusko vstoupilo do Rady Evropy, která požadovala, aby Moskva oddělila vyšetřovací orgány od věznic, jinak by vyšetřovatelé mohli vyvíjet tlak na vězně.

V dubnu 2005 podepsal ruský prezident Vladimir Putin dekret o převodu věznic FSB, včetně Lefortova, na ministerstvo spravedlnosti. Avšak vězeňští dozorci, kteří byli dříve vedeni ve FSB, začali být přeřazováni do Federální vězeňské služby. Formálně byli ve štábu Federální vězeňské služby a tito důstojníci nadále poslouchali své bývalé vedení. Většina z nich si své pozice zachovala dodnes. Členství Ruska v Radě Evropy bylo pozastaveno bezprostředně po totální invazi na Ukrajinu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0