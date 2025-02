Většina zakázaných knih v USA se týká černochů a LGBTQ+ osob

Vymazat je z literatury znamená trvat na tom, že budoucnost Ameriky musí být modelována podle reakční fantazie - fantazie, v níž bílí, heterosexuální, tělesně zdatní muži stojí osamoceni na jevišti dějin a udělují moudra vděčnému publiku. To, že to není ani pravdivé, ani proveditelné, samozřejmě nikdy nezabránilo americké pravici, aby to zkoušela.



Nesmíme se nechat oklamat argumentem, že tyto zákazy slouží k ochraně mládeže před „sexuální explicitností“. Data od PEN America tento argument rozbíjejí: pouhých 13 % zakázaných knih obsahuje explicitní sexuální obsah. Ve skutečnosti se zdá, že cenzorům ani tak nejde o ochranu dětí před sexem, jako spíše o nebezpečnou představu, že existence nebílých, neheterosexuálních a nemužských osob je hodná zmínky.





Mladý čtenář by mohl narazit na Jamese Baldwina nebo Audre Lorde a zjistit, že jeho vlastní zkušenosti nejsou žádnou anomálií, ale součástí širšího a hluboce zakořeněného lidského příběhu. A právě to činí tyto knihy pro pravici tak nebezpečnými: nabízejí útěchu a solidaritu těm, které by stávající řád raději udržel izolované a vystrašené.



Není náhodou, že tato nejnovější kampaň literární likvidace přichází ruku v ruce s trumpovským útokem na rozmanitost, rovnost a inkluzi ve vzdělávání. Představa, že tyto kroky nejsou koordinované, by znamenala přisuzovat až příliš velkou dávku naivity těm, kteří učinili z nenávisti své řemeslo. Moc dobře vědí, co dělají: vedou válku proti jakémukoliv rozšíření amerického ideálu, které by mohlo připustit více lidí do jeho kruhu.