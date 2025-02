Dystopie, autoritářství, technologické hrozby... Je pokrok u konce?

28. 2. 2025

Mysleli jsme si, že svět bude stále lepší. Že dosáhneme vyšší úrovně pohody a štěstí a že je přirozené, aby se děti měly lépe než jejich rodiče. Po desetiletích pokroku však čelíme časům velké nejistoty: je těžké si představit budoucnost v kontextu válek, populismu a přírodních katastrof. Co je dnes pokrok? Je to ještě možné?, ptá se Sergio C. Fanjul.

Svět se neustále zlepšuje. Posouváme se na vyšší úrovně pohody, respektu, štěstí. Tato myšlenka, myšlenka pokroku, se lidem v posledních třech stoletích zdála přirozená. Je zakořeněna v naší psychice a máme na to každodenní způsob uvažování: děti budou vždy žít lépe než jejich rodiče.

Myšlenka lineárního a vzestupného pokroku však vždy neexistovala, ani nemá nesporné výhody, ani se nezdá, že by obstála v dobách zrušených budoucností, kdy civilizace naráží na zeď. S obavami zjišťujeme, že děti na tom budou hůř než jejich rodiče. Nabídka denních apokalyps se nikdy nezdála tak plná v době, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu a vede vlnu krajně pravicového populismu, který ohrožuje demokracii, zatímco války na Ukrajině a v Gaze se protahují a nad budoucností se rýsují stíny klimatické krize a nezvládnutých technologií. Je těžké si vůbec představit budoucnost. A ještě těžší je představit si přitažlivou budoucnost. Má dnes smysl přemýšlet o pokroku?

Byly doby, kdy se svět zdál statický. Lidé se rodili a umírali, nestěhovali se ze své domoviny, nevěděli, co se děje ve zbytku planety a vše zůstalo víceméně při starém. Změny probíhaly pomalu a převládala myšlenka kruhového času, jak vysvětlil Mircea Eliade, historik náboženství, v Mýtu věčného návratu. V archaickém myšlení byly události života pouze opakováním jiných událostí, které se staly v mýtické době, odtud posvátná povaha činností, jako je lov, rybaření, sex a uctívání předků. Všechno se opakovalo, stejně jako se opakují dny a roční období. I když křesťanství dalo počátek a konec dějinám (Stvoření a Poslední soud), u obyčejných lidí přetrvával tento pocit kruhovitosti.

Lineární čas a s ním i idea pokroku přišly s modernitou, plodem osvícenství, vědeckých a průmyslových revolucí a jejich sociopolitických důsledků: kapitalismu a liberální demokracie. Svět se začal pohybovat stále rychleji, tažen kupředu osvícenými mysliteli a jejich triádou rozum-pokrok-blahobyt. Byl to věk osvícení, který překonal středověkou temnotu (temnotu, která je nyní zpochybňována) a vedl k našemu světu pokroku a zázraků. Vznikla současná představa budoucnosti: nádherné místo, ke kterému směřujeme téměř z nutnosti.

„Myšlenka pokroku vytvořila moderní svět,“ vysvětluje Johan Norberg, autor knih jako Progress: 10 Reasons to Look Forward to the Future a Open: The Story of Human Progress. Uvádí příklady jeho přínosů: snížení celosvětové extrémní chudoby, prodloužení průměrné délky života a snížení kojenecké úmrtnosti. „Stalo se to díky bohatství a technologii, ale lidé by nepracovali tvrdě na investicích, inovacích a tvoření, kdyby nevěřili, že jejich úsilí může fungovat. Potřebujeme kulturu naděje a možností, pokud chceme, aby lidský pokrok pokračoval,“ říká švédský historik, považovaný za součást nových optimistů, hnutí, které je spojováno mimo jiné také s psychologem Stevenem Pinkerem.

Kritika smyslu pro historii

Ale skvělá myšlenka pokroku byla silně kritizována. Romantici 19. století viděli průmyslový pokrok jako příčinu odpojení od životního prostředí a dehumanizaci, která ve výrobním procesu redukovala lidi na pouhá kolečka. Již ve 20. století prominentní členové frankfurtské školy, jako Adorno a Horkheimer (ve své Dialektice osvícenství), považovali touhu po pokroku prostřednictvím instrumentálního rozumu za cestu k ovládnutí přírody a odcizení lidských bytostí; byla to linie, kterou sledovali postmoderní myslitelé, kritičtí k velkým metanarativům (slovy Jeana-Françoise Lyotarda), mezi něž byla zahrnuta myšlenka pokroku (spolu s křesťanstvím a marxismem). Historie nesměřovala přímočaře k lepší budoucnosti, ale byla sítí složitějších a nepředvídatelnějších procesů.

Stručně řečeno, západní kapitalistická civilizace byla prezentována jako pokrok, zatímco jiné kultury byly považovány za necivilizované a zaostalé. „Ačkoli mýtus modernity vykresloval západní expanzi jako benevolentní misi, ve skutečnosti byla spojena s velkými zvěrstvy: od genocidní kolonizace a zotročení neevropského světa po nekonečný řetězec stále ničivějších válek nebo planetární ekocidu, které čelíme,“ říká německý historik Fabian Scheidler, autor knihy Konec megastroje. Stručná historie upadající civilizace, kde prochází 5 000 lety historie, aby vysvětlil, jak se civilizace, tlačená militarizací, expanzí kapitálu a ideologickou kontrolou, dostala na pokraj kolapsu.

Dnešní svět je založen na nespravedlnosti a destrukci oné vize osvíceného muže, který vyloučil, dehumanizoval a ovládal vše ostatní, vyzbrojen zbraněmi rozumu a vědy. Citelným koncem pokroku jsou pro jeho kritiky atomové bomby, vyhlazovací tábory, zničení planety. Ve 20. století se tedy myšlenka pokroku dostala do krize a Scheidler poukazuje na ironii: proti tomuto typu pokroku bojovali ti, kterým dnes říkáme progresivisté.

Protože, jak zdůrazňuje Scheidler, neexistuje jediný způsob, jak tomuto pojmu rozumět: na jedné straně existuje ekonomický a technologický pokrok, který usiluje o větší produkci a nadvládu; na druhé straně pokrok tak, jak jej chápe progresivismus: dosažení vyšší úrovně sociální spravedlnosti a společného blahobytu. Často jde o protichůdné vize. „Pokrok ve smyslu ekonomického rozvoje skončil; vstoupili jsme do éry, ve které veškerá ekonomická expanze znamená zhoršení ekologických podmínek. To, co potřebujeme, je přerozdělení bohatství bez eko-destruktivní expanze. Ale víme, že se to nemůže stát, protože tomu brání paradigma akumulace a zisku,“ přemítá italský myslitel Franco Bifo Berardi, autor knih jako Futurability: The Age of Impotence and Horizon of Possibility. Je to slepá ulička: Bifo nevidí ani jednu ze dvou tváří pokroku jako možnou, ani tu, která slibuje hojnost růstu, ani tu, která slibuje lepší život.

„Moderní myšlenka pokroku se zrodila ve spojení s účelem kráčet ke svobodě,“ říká madridská filozofka Clara Ramasová, autorka eseje El tiempo perdido (Ztracený čas), kde zkoumá melancholii a nostalgii spojenou se zlatým věkem, který možná neexistoval a který si jen představujeme. „Ale základem moderní svobody byla ropa a fosilní paliva. Dnes vyvstává otázka, zda je tato myšlenka svobody slučitelná s hranicemi Země. Mezitím hypertechničtí milionáři pokračují ve své konkrétní myšlence pokroku: opuštění planety a překonání fyziologických limitů našeho druhu [prostřednictvím transhumanismu]. Měli bychom se spokojit s tím, že tuto myšlenku zpochybníme?" dodává Ramasová.

Postupně se prosazuje model lovce a sběrače: snad se všechno pokazilo před 7 000 lety, kdy v neolitu lidský druh rozvinul zemědělství a usadil se. Právě to tvrdí americký esejista Christopher Ryan v Civilized to Death, kde bojuje proti neohobbesovské myšlence, která považuje lidský stav před touto civilizací za chaotický boj všech proti všem. Hájí archaické společnosti (stále se vyskytující u nekontaktovaných kmenů), které byly více integrované do ekosystému, více rovnostářské, v nichž se navíc dělalo méně práce využívající darů přírody. V neolitu to nebyl člověk, kdo ovládl přírodu prostřednictvím zemědělství, ale naopak: byla to pšenice, která nás zdomácněla, jak vysvětluje nejprodávanější esejista Yuval Noah Harari v Sapiens. Přechod od nomádského života s několika hodinami práce v kmenech lovců a sběračů k usedlému a namáhavému životu spojenému se zemědělstvím vedl k otroctví a kontrole nad zemí. Zemědělství rozbilo nomádství, vytvářelo přebytky a s nimi i dnes existující bohatství, vlastnictví a mocenské vztahy.

Nejistota a dystopie

Dnes je myšlenka pokroku otřesena hojností dystopických budoucností v románech, esejích a audiovizuálních produktech. Vyberte si své vlastní dobrodružství: jaderná válka, změna klimatu, migrační výzva, rostoucí nerovnost, technologická hrozba, krize demokracie, vzestup autoritářství a mnoho dalších možností, ve kterých se věci mohou pokazit. V roce 2017 kolektivní kniha vydaná ve Španělsku nakladatelstvím Seix Barral s příspěvky osobností jako Bruno Latour, Nancy Fraser, Eva Illouz, César Rendueles, Marina Garcés, Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek a Santiago Alba Rico dala situaci velmi názorný název: The Great Retreat.

Běh věcí se podle tohoto pojetí neposouvá kupředu, ale stagnuje, nebo v horším případě směřuje zpět. „Naší největší výzvou je, že se zdá, že myšlenka budoucnosti byla zrušena,“ říká Ramasová. "Myslím, že spásným smyslem pro pokrok je představit si budoucnost, která se stala nemožnou, která existovala jako neúspěšné pokusy a byla pohřbena v dominantním kapitalismu." Svůj názor ilustruje v návaznosti na britskou feministickou myslitelku Helen Hester pokusy ve 20. letech 20. století (ve Vídni, New Yorku, Moskvě) kolektivně organizovat domácí práce a péči. Ramasová zdůrazňuje: „Zajímavé není ani tak opakovat minulost, jak se stala (což je na druhou stranu nemožné, vzhledem k rozměru výzev, kterým čelíme), ale apelovat na to, co nemůže být programem pro budoucnost.“ Další alternativy pokroku chápaného jako neomezený ekonomický růst vznikají v proudech, jako je degrowth, prosazovaný Sergem Latouchem, který navrhuje opustit posedlost zvyšováním HDP (index, který ignoruje mnoho aspektů reality) a omezit ekonomickou aktivitu udržitelným způsobem, například snížením konzumerismu a podporou cirkulárního hospodářství.

Některé současné myšlenky pokroku jsou spojeny s technologií a techno-utopickými ideály šířenými ze Silicon Valley, přičemž často neoprávněně mísí představu technologické inovace s představou sociálního pokroku. Raymond Kurzweil, bývalý inženýr Google, navrhl cestu k singularitě: exponenciální růst technologického rozvoje, zejména umělé inteligence, nás do poloviny tohoto století zavede do bodu singularity, kdy člověk ustoupí postčlověku. Pro někoho oslnivá vize, pro někoho znepokojující, znepokojená budoucími nerovnostmi v přístupu ke zlepšení, ztrátou lidské podstaty nebo ovládnutí lidstva postlidskými formami života, pro které budeme banální a neužiteční.

„To, co zbylo z myšlenky pokroku, je úzce spjato s technologií, ale znepokojuje mě typ jedinců vytvořených společností, která nevidí svou budoucnost,“ říká Albert J. Ribes, autor knihy Světlo, teror, naděje. Idea pokroku (1800-1968). Když se tento sociolog ptá svých studentů na madridské univerzitě Complutense, vidí, jak se rok co rok snižuje počet těch, kteří věří v pokrok, zatímco roste počet těch, kteří si myslí, že lepší budoucnost nemůže být. Jinými slovy, že věci mohou být jen horší. „Považuji opuštění jakéhokoli kolektivního projektu za velmi znepokojivé. Chtěli jsme vytvořit lepší svět a společně jsme to dokázali. Nyní žijeme v věčné přítomnosti, izolovaní, bez schopnosti kolektivní akce. Bylo by dobré, kdybychom mohli mluvit o budoucnosti. Ne o automatickém pokroku, jak se myslelo v 19. století, ale spíše vzrušujícím projektu k uskutečnění,“ říká Ribes.

Myšlenka pokroku má tedy ty, kteří ji brání. „Kdyby k pokroku docházelo automaticky, mohli bychom celý den sedět a sledovat Netflix,“ říká Norberg. Domnívá se, že jsou to právě obtíže, kvůli kterým je nutné věřit, že věci se mohou zlepšit, i když některé současné problémy, jako je změna klimatu, byly způsobeny předchozími řešeními. „Musíme myslet na to, že existuje cesta vpřed, a investovat do práce a inovací, které nám mohou pomoci čelit těmto problémům, jako jsou alternativy založené na nefosilních palivech. Pokud opustíme myšlenku pokroku, jednoduše se vzdáme a pak problémy převládnou a naše civilizace bude odsouzena k záhubě,“ dodává. Aniž bychom zapomínali, že skutečný pokrok nespočívá pouze v tom, že se slepě suneme vpřed, ale také v přemýšlení o tom, kam chceme jít.

Zdroj v angličtině: ZDE

