"Umění dohody" selhalo, když Trump vyjednával s Tálibánem

28. 2. 2025

čas čtení 7 minut

Ukrajina prohraje, pokud podepíše mírovou dohodu s Ruskem, která bude odrážet dohodu uzavřenou s Tálibánem, píše Philip A. Berry. Ukrajina prohraje, pokud podepíše mírovou dohodu s Ruskem, která bude odrážet dohodu uzavřenou s Tálibánem,

Údajná připravenost Ukrajiny podepsat dohodu, která USA zaručuje společná rozvojová práva na její nerostné suroviny v naději na budoucí bezpečnostní záruky, může být považována za vítězství příznivců Donalda Trumpa, kteří kritizovali bezpodmínečnou podporu Joea Bidena Ukrajině. Koneckonců, zda a jak taková dohoda ochrání Ukrajinu před pokračující ruskou agresí, zůstává nejasné.

Kyjev si však bude dobře vědom toho, že Trumpovy výsledky jako zprostředkovatele mezinárodních dohod nejsou příliš hvězdné, a to navzdory častému vychloubání amerického prezidenta, že je mistrem.

Trumpova sebedůvěra byla shrnuta v jeho memoárech The Art of the Deal, které vyložily jeho taktiku při vyjednávání obchodních transakcí. Jeden důležitý tip zněl: "Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je obchodovat se silou a pákový efekt je největší síla, kterou můžete mít."

Trump zanechal Zelenského a evropské země v šoku, když je vyřadil z rozhovorů s Ruskem o válce na Ukrajině. Prezident přitom pravděpodobně zapomněl na svou vlastní radu: jednat podle síly a při vyjednávání využívat pákového efektu.

Trump možná vymohl na Ukrajině ústupek ve formě dohody o nerostných surovinách – i když mnohem méně než 500 miliard dolarů příjmů, které původně požadoval – ale tím výrazně oslabil pozici USA vůči Rusku.

Trump nejenže rozbil západní pozici vůči Ukrajině, ale také jednostranně ukončil tříletou izolaci Ruska, aniž by si zajistil jakékoli ústupky od Kremlu, než je pozval k jednacímu stolu.

Místo toho to byly USA, kdo poskytl páky tím, že vyřadil Ukrajinu z rozhovorů, odmítl touhu země po členství v NATO a připustil, že je nepravděpodobné, že Ukrajina obnoví své hranice z doby před rokem 2014.

Trump dále podkopal postavení Zelenského tím, že propagoval falešné tvrzení, že válku začala Ukrajina, a nazval ho "diktátorem". Tento týden USA dokonce hlasovaly s Ruskem a Čínou v Radě bezpečnosti OSN ohledně tohoto konfliktu.

Trumpova kritika spojence a smířlivé nabídky zemi, která nezákonně napadla souseda, značí dramatický obrat v americké politice. Předchozí americká administrativa poskytovala Ukrajině vojenskou a diplomatickou podporu, zatímco na Rusko uvalila ekonomické sankce.

Klíčovou otázkou, která se klade v Kyjevě a západních hlavních městech, je, co dalšího Trump připustí, aby zajistil dohodu s Kremlem. Zatímco kontexty mezi americkým angažmá v Afghánistánu a podporou Ukrajiny jsou velmi odlišné, Trumpova raná strategie pro Ukrajinu vykazuje některé charakteristické znaky katastrofální dohody Spojených států s Tálibánem.

Trumpova dohoda s Tálibánem

V reakci na teroristické útoky z 11. září 2001 napadla koalice vedená USA v říjnu 2001 Afghánistán. Spojenci rychle svrhli represivní režim Tálibánu a dosadili vládu podporovanou Západem.

Ale v době, kdy Trump v roce 2017 nastoupil do úřadu, byla válka na mrtvém bodě. Aby toho nebylo pro prezidenta málo, USA utrácely 27 miliard dolarů ročně na vojenské výdaje. Vzhledem k tomu bylo Trumpovým reflexem stáhnout se z Afghánistánu co nejrychleji.

Nicméně prezidentův národněbezpečnostní tým – z velké části složený z bývalých a současných vojenských generálů, kteří Trumpovi nedlužili osobní loajalitu – ho přesvědčil, aby zvýšil americké závazky v Afghánistánu. Nová strategie také stanovila podmínky pro vyjednané urovnání s Tálibánem.

Následující rok, rozzloben nedostatečným pokrokem, Trump tvrdil, že USA by měly "odejít" z Afghánistánu, protože tato strategie byla "totálním selháním".

V té době už USA hovořily přímo s Tálibánem, aniž by byla v místnosti afghánská vláda – což byl klíčový požadavek Tálibánu. Zatímco rozhovory byly navrženy tak, aby vedly k vnitroafghánským jednáním, vedly k tomu, že afghánská republika byla z procesu vyřazena.

Během těchto rozhovorů Trump často vyhrožoval stažením z Afghánistánu. Američtí představitelé odkazovali na tuto neustálou hrozbu jako na "Damoklův tweet" – což znamená, že prezident kdykoli oznámil na Twitteru, že USA opouštějí Afghánistán.

Tehdejší ministr zahraničí Mike Pompeo – zarytý Trumpův loajalista – věděl, že prezident může rozhovory kdykoli ukončit. Proto nařídil hlavnímu americkému vyjednavači Zalmayi Khalilzadovi, aby zajistil dohodu za každou cenu.

Jak mi řekl bývalý vysoký představitel Pentagonu, který byl přítomen na rozhovorech, bylo jasné, že Pompeo a Khalilzad neměli "žádné červené čáry", protože oba věřili, že "jakákoli dohoda je lepší než žádná dohoda".

Khalilzad opustil původní proces vedený Afghánistánem a pracoval na zajištění dohody s Tálibánem, což nevyhnutelně vyvolalo zděšení v odstavené afghánské vládě. Trump také do značné míry odmítl konzultovat své plány s afghánským prezidentem Ašrafem Ghaním.

Aby toho nebylo málo, americký prezident učinil několik veřejných prohlášení o své touze stáhnout americké jednotky z Afghánistánu. To oslabilo Khalilzadovu pozici a povzbudilo Tálibán k tomu, aby zůstal při vyjednávání rozhodný.

Dohoda mezi USA a Tálibánem, která byla podepsána v Dauhá v únoru 2020, zvýhodnila povstalce a poškodila afghánskou vládu. Khalilzad ustoupil klíčovému požadavku Tálibánu: stažení všech amerických a koaličních vojsk ze země, které bylo naplánováno na 14 měsíců.

Tálibán na oplátku slíbil, že zabrání teroristickým skupinám usadit se v Afghánistánu a souhlasil s rozhovory s afghánskou vládou. Pokud by Tálibán tyto podmínky nedodržel, USA by – teoreticky – přestaly snižovat počty svých vojáků.

"Byla to hrozná dohoda. Bylo to hluboce škodlivé pro americké zájmy, natož zhoubné pro afghánské zájmy," řekl mi bývalý úředník Pentagonu.

Tálibán nakonec nedostál svým protiteroristickým závazkům a jen vlažně pokračoval v vnitroafghánských rozhovorech.

Dohoda stanovila podmínky pro povstalce k opětovnému dobytí Kábulu silou, ačkoli katastrofální stažení, na které dohlížela administrativa Trumpova nástupce Joea Bidena v roce 2021, se pro afghánskou vládu ukázalo jako fatální.

Trumpova dohoda s Tálibánem vyloučila spojence Spojených států, příliš ustoupila protivníkovi a byla částečně motivována pocitem, že se plýtvá americkými dolary ve vzdálené zemi. Bohužel, tyto charakteristické znaky jsou až příliš patrné v prezidentově postoji k Ukrajině.

První známky Trumpova přístupu k rozhovorům s Ruskem nevěstí pro Ukrajinu ani pro západní alianci nic dobrého. Pokud Trump skutečně zajistí mírovou dohodu s Ruskem, která bude odrážet dohodu uzavřenou s Tálibánem, nejenže Ukrajina prohraje, ale Rusko může být povzbuzeno k tomu, aby znovu pokračovalo ve své expanzivní agendě.

Zdroj v angličtině: ZDE

0