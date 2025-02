Podnikatelské impérium Elona Muska stojí na 38 miliardách dolarů z vládních zdrojů

27. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Elon Musk, tento světoobčanský apoštol volného trhu, hlasatel neviditelné ruky a prorok kapitalismu bez přívlastků, realizovalvskutku moderní alchymii: naučil se přetavovat státní zlato v soukromý profit. Jeho impérium - kolosy jménem Tesla, SpaceX a jiné fantasmagorie - stojí na pilířích z cihel, jež vypálila veřejná pokladna. Dotace, daňové úlevy, subvence: to vše činí dohromady již přes třicet osm miliard dolarů, jakýsi druh moderního odpustku, který stát platí za to, že mu Musk slibuje spasení skrze elektromobilitu a hvězdné kolonie.





Za posledních pět let napršely do Muskovy kapsy téměř dvě třetiny této sumy. Jen v roce 2024 mu federální i lokální vlády v Americe nalily do koryta 6,3 miliardy dolarů - a to nepočítaje tajné kontrakty s Pentagonem či šeptem probíranou spolupráci s špionážními službami. Kdeže loňské sněhy jsou!



Musk, ten Homo Economicus v nejčistší podobě, který brojí proti státu, sám v roce 2010 pokorně klečel před ministerstvem energetiky, aby mu vláda půjčila 465 milionů dolarů - a zachránila tak Teslu před krachem.



A tak zatímco někteří Češi obdivují Muska jako Prométhea moderní doby, který nese lidstvu oheň z Marsu, by radši měli tušit, že tento oheň byl zapálen státními zápalkami. Vlády samy se hájí: podpora elektromobility a vesmírných misí prý slouží vyšším cílům. Ale proč, ptá se občan, má vyšší cíl vždy podobu miliardářovy peněženky? Proč se ve jménu pokroku staví pomníky soukromému kapitálu z veřejného kamene?



Ještě jednou se ukazuje, že kapitalismus není filosofie, ale praktické umění: jeho mistři vždy věděli, že nejjistější zisk plyne z toho, když se vám podaří prodat státu jeho vlastní iluze. Musk je jen nejnovějším alchymistou v dlouhé řadě těch, kdož dovedou měnit veřejné zlato v soukromý majetek - a přitom hlasitě odsuzují alchymii jako nemravnost.



A tak zůstává otázka: Kdy si lidé konečně uvědomí, že ten, kdo káže o samostatnosti, má často ruku nataženou pro státní milodar? A kdy přestaneme věřit v pohádku o „čistém trhu“, když už i děti vědí, že trh nejlépe kvete, když jej zalévá daňový poplatník?



