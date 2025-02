Otázka, kterou se nikdo neodváží položit: Co když se budeme muset vojensky bránit proti USA?

27. 2. 2025

čas čtení 8 minut

Příklad Británie zkoumá komentátor George Monbiot. Jak by tomu asi bylo v případě Česka?



Tolik britských zpravodajských a vojenských systémů je sdíleno nebo je zcela závislých na USA - pokud se stanou nepřítelem, jsou již uvnitř v naší zemi

Všichni nyní mluví o tom, jak bychom se mohli bránit bez USA. Zdá se však, že téměř každý, kdo má ve veřejném životě slovo, se vyhýbá mnohem větší a znepokojivější otázce: jak bychom se mohli bránit proti USA.

Vzhledem k tomu, že Keir Starmer je na návštěvě u dvora oranžového císaře ve Washingtonu, zamysleme se nejprve nad možnostmi. Nemohu komentovat jejich pravděpodobnost a vroucně doufám, že je řeší lidé, kteří mají větší znalosti a moc než já. Jednou z nich je, že Donald Trump Vladimiru Putinovi na Ukrajině nejen uvolní cestu, ale bude mu aktivně pomáhat. Víme, že Trump se nesmíří s žádnou výzvou své hegemonii. Rusko není hrozbou pro nadvládu USA, ale Evropa, jejíž společná ekonomika je podobná té americké a která má silnou diplomatickou a globální politickou přítomnost, by jí být mohla.

Putin již dlouho usiluje o rozbití EU a využívá k tomu evropskou krajní pravici jako své zmocněnce: proto tolik investoval do brexitu . Nyní by zase Trump mohl využít Putina jako svého zmocněnce, aby zaútočil na Evropu, konkurenční centrum moci. Pokud Trump pomůže Rusku rozmetat Ukrajinu, Putin by pak mohl dát ultimátum ostatním státům na frontě a ve východní Evropě: odejděte z EU, odejděte z NATO a staňte se klientským státem jako Bělorusko, nebo jste na řadě. V Maďarsku by na to mohl Viktor Orbán přistoupit. Pokud v květnu v Rumunsku zvítězí Călin Georgescu , mohl by také.













Na to vše nyní dohlíží Tulsi Gabbardová, Trumpova ředitelka národních zpravodajských služeb, která má na starosti CIA, NSA a dalších 16 agentur. Poté, co přednesla konspirační výmysly zaseté syrskou a ruskou vládou, byla široce obviněna, že je „ ruskou loutkou “. V jakém okamžiku dojdeme k závěru, že když Spojené království sdílí zpravodajské informace s USA, může je stejně dobře sdílet s Ruskem?





ruské základny a odposlouchávací stanice.





Pak se dostáváme k našim zbraňovým systémům. Jako každý, kdo nemá bezpečnostní prověrku, se nemohu kvalifikovaně vyjádřit k tomu, do jaké míry je některý z nich, ať už jaderný nebo konvenční, operačně nezávislý na USA. Ale vím, abych uvedl jen jeden příklad, že mezi klíčové součásti naší obrany patří stíhačky F-35 stealth které byly navrženy a patentovány v USA. Jak moc budou stealth, když USA mají specifikace, sériová čísla a software, je otázka, která potřebuje naléhavou odpověď.





Stejně tak se nemohu s jistotou vyjádřit k tomu, do jaké míry mohou být zde navržené zbraně závislé na amerických centrálních procesorech a dalších digitálních technologiích nebo na amerických systémech, jako je Starlink, který vlastní Musk, nebo GPS, který vlastní americké vesmírné síly . Které z našich zbraňových systémů by mohly dosáhnout bojové připravenosti bez účasti a souhlasu USA? Které z nich by mohla americká armáda na dálku vyřadit z provozu? Přinejmenším budou USA vědět lépe než kterákoli jiná mocnost, jak s nimi bojovat, protože naše zbraně jsou víceméně stejné jako jejich. Jinými slovy, pokud jsou nyní USA naším nepřítelem, nepřítel je už uvnitř země





Ačkoli to nerad přiznávám, Velká Británie potřebuje přezbrojit (ačkoli snižování rozpočtu na zahraniční humanitární pomoc, aby se našly peníze, jak zamýšlí Keir Starmer , je překvapivě krátkozraké). K tomuto závěru jsem dospěl neochotně, když loni v červenci začala sílit Trumpova podpora. Pokud však budou Británie fatálně ohrožena průnikem USA, přezbrojení možná bude muset začít úplným opuštěním našich stávajících zbraňových a komunikačních systémů.





Stejně tak ale hlasovaly i USA a Izrael. To jasněji než jakýkoli jiný posun odhaluje nové uspořádání. Osa autokracie, která usnadňuje imperiální útočnou válku, stojí proti národům, které se zavázaly (i když v různé míře) k demokracii a mezinárodnímu právu. Možná to bude muset začít velmi brzy. Valné shromáždění OSN 24. února hlasovalo o ukrajinské rezoluci , jejímž spolupředkladatelem byla Velká Británie a další evropské země a která odsuzuje ruskou invazi. Nepřekvapivě proti ní hlasovalo Rusko, Bělorusko, Severní Korea, Maďarsko a několik malých a snadno zbabělých států.To jasněji než jakýkoli jiný posun odhaluje nové uspořádání. Osa autokracie, která usnadňuje imperiální útočnou válku, stojí proti národům, které se zavázaly (i když v různé míře) k demokracii a mezinárodnímu právu.





Po mnoho let jsme byli nabádáni, abychom důvěřovali utlačovatelskému „bezpečnostnímu státu“ Spojeného království. Ano, tímto bezpečnostním státem trhá vláda USA jako rybou na udici, a to s tak katastrofálními výsledky, jako byla americko-britská invaze do Iráku . Ano, je zapojen do masového sledování vlastních občanů . Ale jeho obhájci dlouho tvrdili, že bychom to měli všechno překousnout, protože bezpečnostní stát je nezbytný pro naši obranu před nepřátelskými zahraničními aktéry. Ve skutečnosti naše zapletení, jak mnozí z nás již dlouho varují , představuje velkou hrozbu pro národní bezpečnost. Tím, že naše obrana byla tak úzce svázána s USA, vytvořily naše vlády nejistý stát.





Doufám, že nyní vidíte, jakou strašnou chybu Spojené království udělalo a jak jsme měli následovat Francii a vytvořit nezávislejší vojenský a bezpečnostní systém. Odpoutat se od USA bude obtížné a nákladné. Pokud se to nepodaří, může to mít mnohem vyšší cenu.





Zdroj v angličtině ZDE

