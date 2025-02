Severní Korea vyslala dalších více než tisíc vojáků, aby posílili ruskou armádu v Kurské oblasti

28. 2. 2025

Úřady KLDR vyslaly další vojáky do Kurské oblasti, kde severokorejští vojáci dříve bojovali s ozbrojenými silami Ukrajiny (AFU), sdělily agentuře Yonhap zdroje z jihokorejské armády. "Severokorejské jednotky byly přesunuty do Ruska někdy v lednu až únoru tohoto roku. Je jasné, že Severní Korea se také připravuje na vyslání dalších vojáků do Ruska," řekl jeden z partnerů agentury. Úřady KLDR vyslaly další vojáky do Kurské oblasti, kde severokorejští vojáci dříve bojovali s ozbrojenými silami Ukrajiny (AFU), sdělily agentuře Yonhap zdroje z jihokorejské armády. "Severokorejské jednotky byly přesunuty do Ruska někdy v lednu až únoru tohoto roku. Je jasné, že Severní Korea se také připravuje na vyslání dalších vojáků do Ruska," řekl jeden z partnerů agentury.

Do Ruska bylo převeleno 1 tisíc až 3 tisíce vojáků KLDR. Do Kurské oblasti byli přepraveni ruskými loděmi a vojenskými letadly. Posily přitom zahrnují jednotky motorizované pěchoty, ženistů a elektronického průzkumu, které v dříve vyslaném kontingentu nebyly. Předtím KLDR vyslala asi 11 tisíc vojáků na podporu ruské armády. Severokorejský kontingent vstoupil do bojů na konci října loňského roku a do poloviny ledna ztratil asi 4 tisíce mrtvých a zraněných, uvedla ruská služba BBC s odvoláním na údaje západních zpravodajských služeb. Kvůli těžkým ztrátám se vojáci KLDR na konci ledna stáhli z linie dotyku v Kurské oblasti a přestali se účastnit bojů.

Pchjongjang se však nevzdal plánů poskytnout Rusku více vojáků, řekli vysocí představitelé Pentagonu New York Times. Zdroje Bloombergu obeznámené s odhady některých zemí G20 uvedly, že Severní Korea je připravena poskytnout až 100 tisíc vojáků na podporu Moskvy. Kromě armády plánuje Pchjongjang poslat do Ruska další vojenské vybavení, uvedl sbor náčelníků štábů Jižní Koreje.

Ukrajinští vojenští a američtí představitelé poznamenali, že severokorejské jednotky ve skutečnosti fungují jako samostatná bojová jednotka. Liší se jazykem, výcvikem a vojenskou kulturou. Severokorejské jednotky jsou většinou tvořeny bojovníky speciálních sil navrženými k provádění přesných misí, ale Rusko je používá především jako konvenční pěchotu, řekla Celeste Wallander, bývalá náměstkyně tajemníka Pentagonu pro mezinárodní bezpečnost.

Prohlubování spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem začalo po návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Severní Koreji v létě 2024. Během setkání podepsali vedoucí představitelé dohodu o strategickém partnerství, která stanoví vzájemnou vojenskou pomoc v případě útoku.

