Představitel Bílého domu tlačí na odchod Kanady z aliance Five Eyes

28. 2. 2025

Peter Navarro, jeden z nejbližších poradců amerického prezidenta Donalda Trumpa, tlačí na vyloučení Kanady ze zpravodajské aliance Five Eyes, protože POTUS tlačí na zemi, kterou si přeje přeměnit na 51. americký stát, informovaly Financial Times.

Aliance Five Eyes, která zahrnuje USA, Kanadu, Velkou Británii, Austrálii a Nový Zéland, byla založena v roce 1941 a v rámci spolupráce si partnerské země vyměňují široké spektrum zpravodajských informací v rámci nejtěsněji provázaných multilaterálních dohod na světě.

Donald Trump, který chce anektovat Kanadu, v pondělí oznámil, že 25procentní cla plánovaná pro tuto zemi, spolu s Mexikem, jsou "včas". Řekl, že plán cel na dovoz bude pokračovat podle plánu příští měsíc, kdy vyprší lhůta 4. března.

Mezitím kanadský premiér Justin Trudeau, který má 9. března odstoupit z funkce, byl dříve zachycen na mikrofonu, jak říká, že cíl Donalda Trumpa absorbovat Kanadu je "skutečná věc".

Pozoruhodné je, že zůstalo nejasné, zda americký prezident také podporuje návrh svého nejbližšího poradce Navarra.

"Nejúspěšnější dohoda o sdílení zpravodajských informací"

Navarro, který má přímý přístup do Oválné pracovny, tvrdil, že USA by měly vyvinout tlak na Kanadu tím, že ji vyjmou z Five Eyes. O této myšlence údajně diskutují Trumpovi úředníci.

Zpráva uvádí, že Five Eyes byla Dennisem Wilderem, bývalým úředníkem CIA, který byl jedním z hlavních editorů denních zpravodajských brífinků amerického prezidenta, popsána jako "zdaleka nejúspěšnější dohoda o sdílení zpravodajských informací ve světové historii".

Úroveň důvěrných zpravodajských vztahů sdílených mezi partnerskými zeměmi této skupiny sahá až do rozsahu CIA vedené satelitní stanice Pine Gap ve střední Austrálii, jednoho z nejvýznamnějších míst pro sběr informací o Číně.

I když Kanada a Nový Zéland přispívají nejmenším množstvím zpravodajských informací ve skupině, vyloučení kteréhokoli člena by vyvolalo kontroverzi ze strany dalších spojenců, zpravodajských důstojníků ve Washingtonu i jinde.

Jeden z představitelů Five Eyes, kterého citoval FT, řekl, že vyloučení Kanady ze sítě by bylo velmi nebezpečné. "Když sedím tam, kde sedím já, a dívám se na řadu hrozeb, které se na nás valí, potřebujeme všechny partnery, které můžeme získat."

Bývalý stratég Bílého domu, který hrál klíčovou roli v Trumpově vítězství v roce 2016, Steve Bannon řekl, že Ottawa si musí uvědomit, že americký prezident Trudeaua netrolluje. Spíše to myslel vážně s tím, že chtěl anektovat jeho zemi.

Bannon řekl, že Kanada postrádá zdroje k vlastní obraně, zvláště když se Čína snaží stát se arktickou mocností, a dodal, že jakýkoli krok k vypuzení Kanady z Five Eyes by se mohl ukázat jako kontraproduktivní krok, který by vedl jen k poškození Ameriky.

"Kanada dává údery daleko nad svou váhu. Když se podíváte na vojenskou historii, byli to nejlepší spojenci, které jsme měli," citoval Bannona FT.

Pozoruhodné je, že Navarro má s Trumpem blízký vztah. Prezident ho také někdy nazýval "mým Petrem" a v prosinci 2024 ho jmenoval hlavním poradcem pro obchod a výrobu.

Zdroj v angličtině: ZDE

