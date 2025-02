Útěk v soukromém letadle: Andrew Tate a iluze spravedlnosti

27. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut

27. února 2025 nastoupil Andrew Tate - samozvaný „král toxické maskulinity“ - do soukromého letadla v Bukurešti a nechal za sebou rumunský soudní proces, v němž mu hrozilo obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění a organizované trestné činnosti. Jeho cílem byly Spojené státy, kam pravděpodobně odletěl díky zákulisnímu tlaku miliardářů a politiků. Rumunské úřady sice trvají na tom, že se má vrátit a čelit spravedlnosti, ale kdo jim ještě věří? Tateův příběh není jen o jednom muži, který uniká zodpovědnosti. Je to varovný příklad toho, proč samotné zákony nedokážou odstranit hluboce zakořeněný pocit mužské nadřazenosti, který poškozuje ženy po celém světě.





Tateův vzestup z britského kickboxera na internetového „guru“ misogynie odhaluje děsivou pravdu: právní systémy jsou propustné a charisma, bohatství a vliv často přebijí spravedlnost. Jeho zatčení v roce 2022 v Rumunsku, kam údajně uprchl z Británie, aby se vyhnul vyšetřování sexuálního napadení, ukazuje, jak snadno lze zneužít hranice a byrokracii. Teď, když mizí do nového života pod křídly mocných spojenců, musíme si položit otázku: Pokud zákony nedokážou zastavit muže jako je Tate, co dokáží?



Andrew Tateova verze maskulinity je směsicí starobylých patriarchálních vzorců a moderních algoritmů. Před svým pádem v roce 2022 prodával fantazii, v níž muži finančně, fyzicky a emocionálně ovládají ženy. Jeho kurzy „Hustler’s University“ hlásaly, že ženy jsou „majetek“, a jeho TikTokové výlevy popisovaly obvinění ze znásilnění jako ženskou manipulaci. Pro miliony mladých mužů nebyl Tate jen kontroverzní postavou - byl jejich prorokem.



Tate však není výjimka. Je symptomem kultury, která odměňuje mužskou agresi a přehlíží ženské hlasy. Jeho právní limbo - rumunské soudy proces roky odkládaly, než zmizel - odráží celosvětový trend: systémy vytvořené muži pro muže mají problém potrestat ty, kteří zneužívají maskulinitu jako zbraň.



Zákony proti misogynii existují ve většině demokracií, ale jsou reakční, ne preventivní. Vezměte si španělský Organický zákon proti genderovému násilí z roku 2004: navzdory přísným trestům zůstávají počty femicid trvale vysoké. Proč? Protože zákony nemohou vymazat staletí socializace, která muže vykresluje jako vládce a ženy jako podřízené.



Sociolog Pierre Bourdieu tvrdil, že společenský „habitus“ - zakořeněné kulturní návyky - nevědomě formuje chování. Toxická maskulinita je právě takový habitus. Je v otcovských vtípcích o synově „přítelkyni“, v šéfovi, který skáče do řeči kolegyni, i v teenagerovi, který sleduje Tateova videa, aby se stal „alfou“. Policejní zásahy nebo trestní řízení samy o sobě tohle naprogramování nezmění.



Psychologie dominance: Jsou muži biologicky naprogramováni k násilí? Evoluční psychologové tvrdí, že mužská agrese pramení z prastaré soutěživosti o partnerky. To je ale výmluva. Práce antropoložky Margaret Meadové z 30. let v Nové Guineji odhalila kmeny, kde byly genderové role pružné a agrese odmítaná. Biologie není osud - kultura je.



Moderní psychologie odhaluje temnější stránku: muži vychovaní v patriarchálním prostředí často zaměňují respekt s kontrolou. Gaslighting, mansplaining nebo přehlížení nejsou „přirozené“ - jsou to naučené nástroje k udržení moci. Kognitivní disonance umožňuje mužům jako Tate kázat o ženské méněcennosti, zatímco sami jsou na ženách závislí pro sex, validaci a péči.





Strávil jsem jeden rok antropologickým výzkumem v jedné z favel v Riu de Janeiro a překvapilo mě zjistit, jak ženy dokážou toxické mužské chování přetvářet ve svůj prospěch. Místní hudba - rap, hip hop, funk, trap - má často texty, které o ženách mluví jako o pouhých sexuálních objektech. Ženy z favel však tyto stereotypy hypersexualizované ženy často přijmou a použijí je k tomu, aby si muže podmanily a ovládly. Ne vždy je to úspěšné, ale ukazuje to příklad toho, jak se ženy dokážou vypořádat s toxickou maskulinitou, která je mužům naprogramována do jejich kulturních genů. Ještě před rapem byl i rock obviňován, že o ženách mluví a zachází s nimi jako se sexuálními objekty.



Tateův úspěch není navzdory misogynii - je díky ní. Algoritmy posilují kontroverzi a „manosféra“ (síť online anti-feministických komunit) těží z mužské nejistoty. Studie z roku 2022 zjistila, že 45 % chlapců ve věku 11–17 let se s Tateovým obsahem setkalo organicky. Jeho poselství - ženy jsou nepřátelé a laskavost je slabost - rezonuje ve světě, kde se mladí muži cítí bezmocní.



Ale vinit pouze technologie je krátkozraké. Platformy odrážejí naše hodnoty. Tateův vzestup je zrcadlem společnosti, která se stále nedokáže vyrovnat s ženskou autoritou. Dokud bude „mužské vůdcovství“ synonymem agrese, budou influenceři misogynii monetizovat.





Tateův útěk je metafora. Mizí nedotknutelný, zatímco miliony žen žijí ve světě, kde respekt není samozřejmost. Řešením není ženy „lépe chránit“ - je to přestavět svět, kde dominance není obdivována.



