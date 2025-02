Měli by být Biden, Blinken, Austin a Trump souzeni v Haagu za spoluúčast na genocidě v Gaze?

27. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Občanská nevládní organizace pro lidská práva DAWN (Democracy for the Arab World Now) předložila Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu podrobný podnět, v němž naléhá, aby byli Joe Biden, Tony Blinken a Lloyd Austin obžalováni z válečných zločinů za jejich zásadní účast na genocidy v Gaze.

Ve 172stránkovém spisu se tvrdí, že „prezident Biden ‚významně přispěl‘ ke spáchání izraelských zločinů tím, že poskytl Izraeli masivní vojenskou pomoc v podobě finančních prostředků, zbraní, sdílení zpravodajských informací a aktivního zapojení do izraelských vojenských operací mimo pásmo Gazy“.

DAWN poukazuje na to, že Biden během roku a čtvrt po útocích ze 7. října zvýšil vojenskou pomoc Izraeli nejméně o 381 procent, píše Juan Cole.