Rakousko: Středové strany vytvoří koalici bez krajní pravice

28. 2. 2025

čas čtení 1 minuta

Pět měsíců po volbách bude mít Rakousko konečně vládu – bez strany, která získala nejvíce hlasů, píše Elizabeth Schumacher. Pět měsíců po volbách bude mít Rakousko konečně vládu – bez strany, která získala nejvíce hlasů,

Rakouská středopravicová Lidová strana (ÖVP), středolevicoví sociální demokraté (SPÖ) a liberální strana Neos se ve čtvrtek dohodly na vytvoření vlády, oznámili lídři.

Bude to první koalice tří stran v zemi od 40. let minulého století a ujme se úřadu příští týden, pokud do té doby dohodu podepíší všechny tři strany.

Existují určité obavy, že členové Neosu, nejmladšího člena koalice s pouhými 9 % hlasů, by nemuseli být z dohody tak nadšeni. Dvě třetiny stranických zákonodárců musí souhlasit s dohodou na nedělním summitu.

Koaliční dohoda odsunula na vedlejší kolej krajně pravicovou Stranu svobodných (FPÖ), která byla s 28,8 % hlasů nejsilnější stranou v zářijových volbách. FPÖ se pokusila sestavit vládu, ale koaliční rozhovory ztroskotaly na začátku tohoto měsíce.

Krajní pravice odsuzuje "koalici poražených"

Vůdce FPÖ Herbert Kickl ji nazval "koalicí poražených" a vyzval k předčasným volbám. Jeho Rusku nakloněná a protiimigrační strana získala v září 29 % hlasů, ale nedokázala dosáhnout koaliční dohody s ÖVP.

Rakouští politologové poznamenali, že možná trojkoalice čelí několika velkým překážkám v podobě kulhající ekonomiky. ÖVP, SPÖ a Neos se již jednou na podzim pokusily vytvořit koalici a neuspěly. Jejich politické rozdíly představují velkou výzvu pro vytvoření soudržné vlády.

Zdroj v angličtině: ZDE

