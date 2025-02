Rodina Bibasových hrozí žalobou na izraelskou vládu, protože lhala o zabití jejich blízkých

27. 2. 2025

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako vždy až nepříjemně blízko faktům

Co byste od Izraele očekávali? Že řekne pravdu?



Rodina Bibasových pohrozila izraelské vládě žalobou, pokud nepřestane lhát o smrti jejich blízkých pro účely propagandy. Izrael však tvrdil, že má plné právo lhát o nevinných dětech, které zavraždil. Pokud s tím nesouhlasíte, musíte si myslet, že Izrael se nesmí mstít za vymyšlené teroristické činy.



Izrael udělal to, co by udělal každý, kdo právě zabil matku a dvě děti bombou: obvinil někoho jiného. Obdivuhodným způsobem si Izrael vymyslel, že Hamás děti Bibasových uškrtil a jejich mrtvoly zohavil. Chytří lidé v mainstreamových médiích tomuto tvrzení okamžitě uvěřili a opakovali ho jako fakt. Co jiného byste od nich čekali? Novinářství?





Rodina Bibasových napsala otevřený dopis, v němž obvinila izraelskou vládu z porušení lékařského tajemství tím, že bez jejich souhlasu zveřejnila citlivé údaje, a požádala, aby o této záležitosti přestala veřejně diskutovat. Izrael vysvětlil, že to poslední, co chce dělat, je starat se o pocity truchlící rodiny.



S tvrzením o uškrcení údajně přišel šéf izraelského forenzního ústavu, který již dříve kromě jiných lží prosazoval lež o uříznutých hlavách dětí. Jak je vidět, patolog je člověk s bezúhonností a jeho závěry by zpochybňoval jen terorista.



Nejenže měla lež o škrcení zbavit Izrael obvinění, ale poskytla mu i dokonalou záminku k porušení příměří. Izraeli však nestačilo lhát o tom, co se odehrálo, musel do toho kvůli emocionálnímu dopadu zatáhnout i Širiina manžela Jardena.



Izraelský mluvčí prohlásil: „Jarden se mi podíval do očí a požádal, aby se celý svět dozvěděl a byl zděšen způsobem, jakým zavraždili jeho děti.“



Mluvčí bohužel zapomněl, že Jarden již na videu řekl pravdu, že jeho žena a děti byly zabity při izraelském náletu. Od té doby prosil svou vládu, aby vyjednala vydání těl, aby je mohl alespoň pohřbít. Jarden však zapomněl, že jeho blízkým není dovoleno zachovávat důstojnost po smrti, protože by to na Izrael vrhalo špatné světlo.



Znepokojivé bylo, že izraelští analytici již zpochybnili tvrzení o uškrcení a na rodinu Bibasových to udělalo takový dojem, že požádala izraelské úředníky, aby se pohřbů neúčastnili. Prý se „nedělá“, aby se vrazi účastnili pohřbů svých obětí a vzdali jim úctu.



Jardenova sestra Ofri napsala Netanjahuovi na Facebooku, aby „držel hubu“, a byla okamžitě suspendována, protože nesouhlas s Hannibalovou směrnicí je zločin z nenávisti. Rodině Bibasových bylo řečeno, že pokud nebude souhlasit s izraelskými lžemi, hrozí jim vězení za terorismus, stejně jako každému, kdo zpochybňuje tento narativ. Jak vidíte, Izrael je naprosto normální země a měli byste vždy věřit všemu, co vám řekne.

