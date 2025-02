Trump chce být doživotním prezidentem - a už se na to připravuje

26. 2. 2025

čas čtení 6 minut

Ne, nedělá si "legraci", když se vykresluje jako král a přemítá o tom, že zůstane v úřadu i po roce 2028. Jen se podívejte na všechno, co tento měsíc udělal, píše Michael Tomasky. Ne, nedělá si "legraci", když se vykresluje jako král a přemítá o tom, že zůstane v úřadu i po roce 2028. Jen se podívejte na všechno, co tento měsíc udělal,

Minulý čtvrtek, zatímco jeho nohsledi byli zaneprázdněni prodejem Ukrajiny a Elon Musk zvedal motorovou pilu v CPAC, Donald Trump promluvil k Republikánské asociaci guvernérů. Chlubil se, kolik peněz vybral. Mluvil o pomoci ostatním kandidátům. Pak se dostal k věci: "Takže máme ty peníze a já je musím někde utratit, a oni mi řeknou, že nesmím kandidovat," řekl Trump. " Nejsem si jistý. Je to pravda? Nejsem si jistý."

Bylo to návratu do Bílého domu nejméně počtvrté, co Trump "žertoval" o tom, že bude znovu kandidovat – tedy za poslední měsíc nebo tak nějak. Udělal to na Národní modlitební snídani 6. února. Také na akci v Las Vegas koncem ledna. A během projevu v Mar-a-Lago. K tomu všemu se přidal "vtip", který Bílý dům zveřejnil na sociálních sítích v souvislosti s Trumpovým pokusem zničit zpoplatnění kongescí v New Yorku, který ho ukazoval s korunou s nápisem "AŤ ŽIJE KRÁL!"

Když se to objeví ve zprávách na kabelové televizi, moderátor se obvykle hostů zeptá, zda Trump jen trolluje liberály, nebo by měl být brán vážně. Je to hloupá otázka, protože odpověď je samozřejmě obojí. Pořád trolluje. Ale pokud jste sledovali tyto první čtyři týdny a myslíte si, že není schopen najít způsob, jak pozastavit platnost ústavy a zůstat v úřadu, nedíváte se na stejný pořad jako já.

Dávejte pozor a spojte tečky. Trump dosadil na ministerstvo spravedlnosti loajalistu. Pam Bondiová je na papíře kvalifikovaná pro práci generální prokurátorky, ale není pochyb o tom, proč tam vlastně je: aby řídila moc ministerstva, jak si Trump přeje. Do čela národních zpravodajských služeb dosadil loajalistu – nekvalifikovaného. Tulsi Gabbardová také udělá, co Trump bude chtít. A udělal to samé v FBI. Kash Patel je tam očividně proto, aby vyšetřoval Trumpovy politické nepřátele a kritiky. Mimochodem, tento týden Patel také zřejmě složí přísahu jako šéf Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny. Tyto kroky dávají Trumpovi osobní kontrolu nad právními a zpravodajskými službami země.

V pátek večer pak učinil ještě zlověstnější krok s vojenskou čistkou, když vyhodil předsedu sboru náčelníků štábů a pět dalších vysokých důstojníků. Jeho novým předsedou je další loajalista, John Dan Caine (přezdívka "Razin"), který nesplňuje právní kvalifikaci pro tuto práci. Podle zákona může prezident potlačit formulaci o kvalifikaci, pokud se domnívá, že jmenování je v "národním zájmu". Nejsem si jistý národním zájmem, ale Cain je určitě v Trumpově zájmu. Trump jednou tvrdil, že mu Cain řekl: "Myslím, že jste skvělý, pane. Zabiju pro vás, pane."

Mezi těmi, kteří byli propuštěni, byli soudci, právní zástupci armády, námořnictva a letectva. Proč na nich záleží? Josh Marshall z Talking Points Memo na to minulý týden poukázal takto: "Mezi mnoha jinými věcmi jsou to vojenští právníci, kteří určují, co je právní řád a co ne. Pokud plánujete vydávat nezákonné rozkazy, jsou zjevnou překážkou."

Osobní kontrola nad ministerstvem spravedlnosti, FBI, zpravodajskými službami a Pentagonem, spolu s poddajnou pravicovou většinou Nejvyššího soudu, umožní Trumpovi dělat mnoho věcí. Všichni jsou špatní, ale znamená to mít lokaje ve vedení ministerstva obrany a sboru náčelníků štábů, kteří jsou zde řvoucími sirénami. Jak napsala Heather Cox Richardsonová o víkendu na svém Substacku Letters From an American: "Pozorovatelé poukazují na to, jak je čistka v nezávislé armádě založené na pravidlech ve prospěch armády loajální jedinému vůdci křišťálově jasným krokem k autoritářství." To může znamenat spoustu věcí, ale rozhodně to znamená, že v okolí není nikdo, kdo by Trumpovi zabránil vyhlásit stanné právo a pozastavit platnost ústavy nebo dokonce vyhlásit volby.

Lidé mají tendenci odmítat řeči o Trumpově třetím funkčním období. Říkají, že ústavní překážky jsou příliš velké, a skutečně jsou. Změna ústavy vyžaduje buď (1) dvoutřetinovou podporu obou komor Kongresu spolu s ratifikací třemi čtvrtinami států, nebo (2) ústavní konvent, který by opět vyžadoval, aby se na změně shodly tři čtvrtiny států. Ani jedno z toho se neděje.

To ale nejsou jediné způsoby, jak to udělat. Prezidenti mohou vyhlásit stanné právo. Několik z nich tak učinilo během války nebo jiných národních mimořádných událostí. A prezident si může podle zákona o vzpouře dělat téměř cokoli chce. Tento čin je podle experta Josepha Nunna "jadernou bombou skrytou v zákoníku Spojených států". Nunn také píše, že teoreticky by prezident mohl federalizovat jakoukoli ozbrojenou skupinu a nazvat ji milice, "včetně členů Proud Boys, Oath Keepers a dalších soukromých milicí". Když to víte, dává vám to větší smysl teď, když Trump posunul Patela do čela ATF?

Pokud si myslíte, že jsem hysterický, je mi líto, jste to vy, kdo je naivní. Trump již zorganizoval puč proti Spojeným státům, ve kterém chtěl vidět svého vlastního viceprezidenta oběšeného. Jaký další důkaz o jeho úmyslech potřebujete? Ano, nakonec ustoupil a opustil úřad podle plánu. V soukromí věděl, že prohrál. Nyní, jak nám neustále říká, legitimně vyhrál – v tom, co falešně nazývá "drtivým vítězstvím". Očividně věří, že mu byl dán mandát dělat si, co chce.

Příští prezidentské volby jsou ještě daleko. Ale prosím – berte tyto "vtipy" vážně. A dávejte pozor, když provádí vojenskou čistku, jejíž potenciální důsledky zahrnují skutečnost, že v okolí nebude nikdo, kdo by neuposlechl nezákonný, protiústavní příkaz, který prodlouží jeho dobu v úřadu. Možná toho nebude schopen. Může se rozhodnout, že to neudělá, z různých důvodů – jeho zdraví se zhorší, chce jen hrát golf, cokoli. Ale raději věřte, že o tom přemýšlí.

Zdroj v angličtině: ZDE

1