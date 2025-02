Zelenskyj říká, že s USA nebyly dohodnuty žádné bezpečnostní záruky a dohoda o minerálech „závisí na Trumpovi"

26. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Zelenskyj říká, že s USA nebyly dohodnuty žádné bezpečnostní záruky a dohoda o minerálech „závisí na Trumpovi"



Ukrajinský prezident novinářům řekl, že bez bezpečnostních záruk nebude uzavřeno příměří



Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že s USA nebyly dohodnuty žádné bezpečnostní záruky, a dohodu mezi oběma zeměmi označil za „rámcovou“.



V projevu na dnešní tiskové konferenci ukrajinský prezident rovněž uvedl, že úspěch počáteční dohody o nerostných surovinách s USA bude záviset na prezidentu Trumpovi.



Zelenskyj uvedl, že bezpečnostní záruka s USA je nezbytná. V rozhovoru pro BBC dodal: „Pokud nedostaneme bezpečnostní záruky, nebudeme mít příměří, nic nebude fungovat, nic.“





Trump: Zelenskyj přijede v pátek do USA podepsat dohodu o vzácných zeminách







Trump uvedl, že Zelenskyj přijede v pátek do Washingtonu podepsat dohodu o nerostech vzácných zemin a dalších tématech.





„Na pravdě záleží, dnes více než kdy jindy,“ zdůraznil Zalužnyj. „Historie nám ukazuje, že diktátoři se bojí pravdy víc než zbraní,“ řekl a dodal, že autokraté byli vždy ochotni zaměřit se na novináře ve snaze získat nad nimi kontrolu





Kyjev doufá, že v rámci případných rozhovorů zaměřených na ukončení bojů dojde k výměně území v Kursku, které má pod kontrolou.





