Proč volby nejsou cestou k míru na Ukrajině

26. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl vyloučen z jednání o budoucnosti své země, která se konala 18. února 2025 v Saúdské Arábii. Ve skutečnosti tam nebyli žádní ukrajinští zástupci, ani žádní zástupci Evropské unie – jen americké a ruské delegace a jejich saúdští hostitelé, píše Lena Suržko-Harned. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl vyloučen z jednání o budoucnosti své země, která se konala 18. února 2025 v Saúdské Arábii. Ve skutečnosti tam nebyli žádní ukrajinští zástupci, ani žádní zástupci Evropské unie – jen americké a ruské delegace a jejich saúdští hostitelé,

Setkání – které následovalo po vzájemně pochvalném telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem jen o několik dní dříve – bylo v Moskvě radostně oslavováno.

Absence Ukrajiny při rozhodování o vlastní budoucnosti je do značné míry v souladu s Putinovou politikou vůči sousedovi. Putin už dlouho odmítá ukrajinskou státnost a legitimitu ukrajinské vlády, nebo jak to nazývá "kyjevského režimu".

Zatímco americká delegace zopakovala, že budoucí jednání budou muset v určité fázi zahrnovat Ukrajinu, činy a slova Trumpovy administrativy bezpochyby podkopaly pozici a vliv Kyjeva.

Za tímto účelem se USA stále více přiklánějí k Moskvě v klíčovém bodě kremelského plánu na delegitimizaci Zelenského a ukrajinské vlády: vyvolání voleb na Ukrajině jako součásti jakékoli mírové dohody.

Zpochybňování legitimity Zelenského je součástí záměrné pokračující propagandistické kampaně Ruska s cílem zdiskreditovat ukrajinské vedení, oslabit podporu Ukrajiny ze strany jejích klíčových spojenců a odstranit Zelenského – a potenciálně i Ukrajinu – jako partnera při jednáních.

Tvrzení ruského prezidenta, že jeho země je připravena k mírovým jednáním, se mnohým pozorovatelům tříleté války jeví jako vysoce podezřelá vzhledem k pokračujícím útokům Ruska na souseda a jeho vytrvalému odmítání přistoupit na jakékoli dočasné příměří.

Přesto Kreml prosazuje narativ, že problém je v tom, že neexistuje žádná legitimní ukrajinská autorita, se kterou by mohl jednat. Jako takový může Putin vyhlásit svůj závazek k míru, aniž by činil jakékoli závazky nebo kompromisy nezbytné pro jakýkoli skutečný vyjednávací proces.

Vykreslování Zelenského jako "diktátora" mezitím tlumí nadšenou podporu, která ho kdysi vítala v demokratických zemích. To se zase může promítnout do snížení nebo dokonce ukončení vojenské podpory Kyjeva, doufá Putin, což mu umožní povzbudit v tom, co se stalo opotřebovávací válkou.

To, co Putin potřebuje, aby tento plán fungoval, je ochotný partner, který pomůže dostat ven zprávu, že Zelenskyj a současná ukrajinská vláda nejsou legitimními zástupci své země – a do této mezery podle všeho vstoupila nová americká administrativa.

Stručně řečeno, tím, že USA zjevně opakují ruské argumenty o tom, že volby jsou předpokladem míru, staví ukrajinskou vládu do nemožné pozice: Souhlasit s hlasováním a riskovat vnitřní rozdělení a vnější vměšování, nebo to odmítnout a umožnit Moskvě – a možná i Washingtonu – obvinit ukrajinské lídry z nelegitimity a neschopnosti vyjednávat jménem svého lidu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0