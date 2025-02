Americká média vyhazují černochy, aby uspokojila Trumpa

26. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

V neustále se měnícím prostředí amerických médií vrhly nedávné události stín na principy novinářské nezávislosti a diverzity. Náhlé propuštění významných moderátorů jiné než bílé pleti z kabelové televize MSNBC a interní protesty osobností, jako je Rachel Maddowová, ukazují na znepokojivý trend. Zároveň se zdá, že vlastníci hlavních mediálních domů, jako jsou The Washington Post a Los Angeles Times, se přiklánějí k administrativě prezidenta Trumpa, což vyvolává zásadní otázky o budoucnosti svobodného tisku ve Spojených státech. V neustále se měnícím prostředí amerických médií vrhly nedávné události stín na principy novinářské nezávislosti a diverzity. Náhlé propuštění významných moderátorů jiné než bílé pleti z kabelové televize MSNBC a interní protesty osobností, jako je Rachel Maddowová, ukazují na znepokojivý trend. Zároveň se zdá, že vlastníci hlavních mediálních domů, jako jsou The Washington Post a Los Angeles Times, se přiklánějí k administrativě prezidenta Trumpa, což vyvolává zásadní otázky o budoucnosti svobodného tisku ve Spojených státech.



Dne 24. února 2025 oznámila stanice MSNBC významnou přestavbu svého programového schématu. Tato změna vedla ke zrušení pořadu "The ReidOut", který moderovala černoška Joy Reid a k přeřazení dalších nebilých moderátorů, včetně Katie Phang. Tyto kroky vyvolaly bouřlivou kritiku uvnitř i vně stanice.



Rachel Maddow, jedna z hlavních tváří MSNBC, se k těmto změnám vyjádřila bez servítku. Ve svém pořadu vyjádřila hluboké obavy z nového směrování stanice a uvedla: "Je znepokojující, že na stanici, kde jsme měli dva nebilé moderátory v hlavním vysílacím čase, oba přišli o své pořady. To není jen špatné, to je neobhajitelné." Její názor podpořili i další kolegové. Nicolle Wallace přirovnala odchod Joy Reidové k "ztrátě končetiny" a zdůraznila hluboký dopad těchto změn na identitu stanice a její závazek k diverzitě.



Rozhodnutí stanice MSNBC povýšit bývalou tiskovou tajemnici Bílého domu Jen Psaki na hlavní čas vysílání v 21:00 a zároveň odstranit zavedené nebílé moderátory vyvolalo otázky o skutečných motivech těchto změn. Kritici tvrdí, že této kroky mohly být ovlivněny vnějším politickým tlakem, kvůli Trumpově dávno zdokumentované averzi vůči určitým mediálním osobnostem. Trump na sociální síti Truth Social dokonce oslavoval odchod Reidové, když ji označil za "jednu z nejméně talentovaných osob v televizi."



Situace v MSNBC není ojedinělý případ. Nedávné kroky vlivných mediálních magnátů naznačují širší trend přizpůsobování se aktuální administrativě, a to i za cenu obětování novinářské integrity. Jeff Bezos, vlastník The Washington Post, vyvolal rozruch v říjnu 2024, když deník odmítl podpořit jakéhokoliv kandidáta v prezidentských volbách. Toto rozhodnutí, které se odchýlilo od letité tradice, vedlo ke spekulacím, že Bezossi chtěl udržet přízeň Trumpovy administrativy a chránit obchodní zájmy své společnosti Blue Origin.



Podobně Patrick Soon-Shiong, vlastník Los Angeles Times, podle zpráv zvažuje spuštění digitálního zpravodajského serveru orientovaného na příznivce Trumpova hnutí MAGA. Tento projekt, zatím pracovně nazvaný LAT Next, by měl zahrnovat konzervativní osobnosti, jako jsou Candace Owens a Scott Jennings. Tento posun naznačuje významnou změnu v redakční linii novin směrem k podpoře současné administrativy.



Od znovuzvolení prezidenta Trumpa v roce 2024 dochází k znatelnému posunu v americkém mediálním prostředí. Agresivní postoj administrativy vůči tisku, spolu s ochotou majitelů médií vyhovět politickým tlakům, způsobuje zmrazující efekt na novinářskou svobodu. Tlak vytváří atmosféru strachu a autocenzury, kdy firmy raději ustupují, než aby riskovaly odvetu ze strany vlády.



Odchod významných novinářů, jako je Jim Acosta z CNN, dále ukazuje na rostoucí obtíže, kterým čelí novináři při udržování své role hlídacího psa demokracie. Pokud tento trend bude pokračovat, hrozí, že se média stanou pouhým nástrojem moci. Marginalizace různorodých hlasů povede k uniformitě sdělovacích prostředků, která nebude odpovídat realitě společnosti.



Obrana nezávislosti médií je nezbytná pro zachování demokracie. Osud svobodného tisku visí na vlásku.



1