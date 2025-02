Donald Trump zveřejnil bizarní video generované umělou inteligencí „Trumpova Gaza“

26. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

Trump čelí reakci serveru Truth Social kvůli svému videu vyrobenému umělou inteligencí o Gaze s Netanjahuem nahoře bez a vousatými břišními tanečnicemi

Uživatelé prezidentovy vlastní sociální sítě kritizují video, na němž je zobrazena přebudovaná Gaza s Trumpem a izraelským premiérem popíjejícími koktejly







Donald Trump čelí na své platformě Truth Social reakci poté, co sdílel video vytvořené umělou inteligencí, na němž popíjí koktejly s Benjaminem Netanjahuem nahoře bez v Gaze, v představě budoucnosti palestinského území nyní zničeného Izraelem.



Video představujeo počítačem vygenerovanou vizi Trumpova plánu rozvoje majetku v Gaze, podle kterého chce podle svých slov „vyčistit“ populaci čítající asi 2 miliony lidí. Plán nazvaný „Riviéra Blízkého východu“ je kritizován jako plán etnických čistek.





Donald Trump čelí na své platformě Truth Social reakci poté, co sdílel video vytvořené umělou inteligencí, na němž popíjí koktejly s Benjaminem Netanjahuem nahoře bez v Gaze, v představě budoucnosti palestinského území nyní zničeného Izraelem.



Video představujeo počítačem vygenerovanou vizi Trumpova plánu rozvoje majetku v Gaze, podle kterého chce podle svých slov „vyčistit“ populaci čítající asi 2 miliony lidí. Plán nazvaný „Riviéra Blízkého východu“ je kritizován jako plán etnických čistek.



Záběry ukazují pásmo přeměněné na letovisko ve stylu Dubaje s mrakodrapy a luxusními jachtami. Děti si hrají na pláži, peníze prší a na písku se prohánějí vousaté břišní tanečnice.



Trump, který říká, že chce, aby USA „vlastnily“ Gazu, je na záběrech prezentován jako uctívaná ikona. Chlapec se prochází se zlatým balonem prezidentovy hlavy a nad městskou ulicí se tyčí Trumpova socha ve stylu diktátora.



Několikrát se objeví Elon Musk, , který jí chléb a později tančí, zatímco z nebe padají dolarové bankovky. Muskovy elektromobily Tesla projíždějí nablýskanými ulicemi.



Poté, co 78letý prezident sdílel záběry - které obsahují popisek „Gaza 2025 ... co bude dál?“ - čelil na svých sociálních sítích záporné reakci.



Jeden z uživatelů Truth Social napsal: „Nemohl bych být větším příznivcem prezidenta Trumpa, ale toto konkrétní video je velmi nevkusné. Opravdu velmi špatný vkus!“ Další napsal: „Tohle nesnáším. Mám rád našeho prezidenta, ale tohle je příšerné.“



Video možná obzvlášť špatně dopadlo u Trumpových křesťanských příznivců, kteří v několika komentářích poukazovali na modloslužbu zlaté sochy, a jiní lamentovali nad scénou, v níž je Trump v nočním klubu sám se ženou oblečenou jako břišní tanečnice, zatímco dav přihlíží.



„Jen jeden si zaslouží slávu a čest, pane prezidente,“ napsal další uživatel. „Ta socha je symbolem antikrista, pokořte se prosím před Bohem. Ježíš je král a jenom on.“ Další uživatelé video označili za „zvrácené“ a „špinavé“.



Jeden účet se jménem Kainoa P napsal: „Vedete si skvěle, pane prezidente. Ale nenechte si to stoupnout do hlavy. Bůh vás do této pozice postavil pro svou slávu, ne pro vaši.“



Nebylo bezprostředně jasné, kdo video pořídil, ačkoli bylo již dříve sdíleno na internetu jinými účty, které s Bílým domem nesouvisely. Trump ho sdílel bez komentáře.



Záběry doprovázelo něco, co vypadalo jako text generovaný umělou inteligencí: „Donald vás přichází osvobodit, přináší světlo, aby ho všichni viděli, už žádné tunely, žádný strach: Trumpova Gaza je konečně tady. Hodujte a tančete, dohoda je uzavřena, Trumpova Gaza číslo jedna.“



Izrael bojuje proti obvinění z genocidy v Gaze, kde ve válce, která začala útokem Hamásu 7. října 2023, zabil téměř 50 000 lidí, převážně civilistů. Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal na Netanjahua a vojenského vůdce Hamásu Mohammeda Deifa zatykač kvůli obvinění z válečných zločinů, Dešifa však Izrael zavraždil. Český ministr zahraničí Lipavský se ve středu 26. února odjel bratřit do Izraele s tamějšími vládnoucími válečnými zločinci. Česká republika jako skoro jediná z evropských zemí izraelskou ultrapravicovou vládu podporuje.



Předchozí hospodářské plány pro Gazu ztroskotaly poté, co je zadusil Izrael, který pásmo po léta blokoval, a bojovníci Hamásu, kteří byli široce obviňováni z korupce.





Nejnovější Trumpův plán nebyl s palestinskými představiteli konzultován a vlivné blízkovýchodní země včetně Egypta, Jordánska a Saúdské Arábie jej přímo odmítly.





Zdroj v angličtině ZDE

0