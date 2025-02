Majitelé vozů Tesla se zlobí na Elona Muska

Pro Němce Patrika Schneidera přišel zlom, když ho na benzinové pumpě vyhecoval cizinec, který ukázal na jeho Teslu a označil ho za Trumpova příznivce. Schneider byl zatížen dlouhodobým leasingem na tot vozidlo a snažil se najít způsob, jak vyřešit svůj vztah ke značce, který - podle jeho názoru - zkysnul.



„Samozřejmě, jako řidič Tesly jste byl vždycky za blázna: volič strany Zelených, zachránce světa, člověk, který se stará o CO2,“ řekl Schneider německému médiu Capital.de. „Ale teď jste v kategorii, která už není vtipná.“



To, s čím přišel, byla řada „Anti-elonovských nálepek" pro vozy Tesla. V ozvěně americké iniciativy začal před šesti měsíci prodávat tyto samolepky online a přijímá objednávky na vzkazy, které se pohybují od „Koupil jsem si to, než se Elon zbláznil" až po „Elon stojí za hovno".





Když Musk pronikl hlouběji do německé politiky, hostil v rozhovoru pro X spoluvůdkyni krajně pravicové AfD Alici Weidelovou a objevil se na shromáždění AfD, kde znevažoval multikulturalismus a pranýřoval zaměření země na „vinu minulosti“, poptávka po nálepkách prudce vzrostla.



Poptávka se nyní vyšplhala až na 2 000 samolepek denně a objednávky přicházejí z celého německy mluvícího světa, ale i z Austrálie a Jižní Koreje. To vše se podařilo bez jakékoliv reklamy, řekl Schneider a dodal: „Elon Musk nám dělá reklamu za nás.“



Jiní vyzývali k tomu, aby akce šly ještě dál. V Polsku - kde nacistická německá okupace vedla ke smrti 6 milionů Poláků, včetně 3 milionů židů - vyzval tamní ministr cestovního ruchu občany po Muskově překvapivém vystoupení na shromáždění AfD k bojkotu společnosti Tesla. „Jediné, co mohu říci, je, že by si už asi žádný normální Polák neměl kupovat Teslu,“ řekl nedávno Sławomir Nitras polské televizi Tok FM. „Je nutná vážná a silná reakce, včetně spotřebitelského bojkotu.“



V srpnu německý řetězec drogerií Rossmann uvedl, že již nebude kupovat vozy Tesla do svého firemního vozového parku s odkazem na Muskovu podporu Trumpa, zatímco německá energetická společnost LichtBlick na sociálních sítích uvedla, že „odpojí“ vozidla Tesla ze svého vozového parku s odkazem na Muskovu podporu „pravicově populistické a extremistické strany“.



Toto poselství nedávno zopakovala i britská aktyivistická skupina Led by Donkeys poté, co promítla obrázky Muskova hajlování na fasádu gigafactory Tesla nedaleko Berlína.



„Nejbohatší muž světa Elon Musk podporuje krajní pravici v Evropě,“ napsala tato skupina na sociálních sítích po spolupráci s německým Centrem pro politickou krásu. „Nekupujte si Teslu.“





V Londýně aktivisté vyvěsili parodickou reklamu „Tesla - Swasticar“ (auto s hákovým křížem)

na autobusové zastávce se sloganem „dosáhne z 0 do roku 1939 za 3 sekundy“, odkazujícím na začátek druhé světové války, a samolepky s podobným textem byly nalepeny na automobily Tesla. V Tottenhamu v severním Londýně si člen aktivistické skupiny Lidé versus Elon odnesl do prodejny Tesly kartonový výřez Muskova hajlování.

„Musk je tak trochu jako postava, která - podobně jako kočka - má devět životů,“ řekl Schmidt. „A on už těch devět životů téměř vyčerpal. A bude zajímavé sledovat, co se stane teď.“





Zdroj v angličtině ZDE

Ve Švédsku se výrobce elektromobilů Polestar snažil využít nespokojenosti. „Píše nám spousta lidí, že se jim to všechno nelíbí,“ řekl agentuře Bloomberg generální ředitel společnosti Michael Lohscheller a dodal, že nařídil prodejcům, aby se zaměřili na nespokojené majitele vozů Tesla.Poté, co nizozemský průzkum naznačil, že 31 % respondentů, kteří vlastní Tesly, uvažuje o jejich prodeji nebo tak již učinilo, se teprve ukáže, jaký to bude mít na společnost dopad. Matthias Schmidt, německý automobilový analytik, uvedl, že „rok 2025 bude pro Teslu jednou z největších zkoušek“.„Při vší úctě, zákazníci bývají jako zlaté rybky; mají tendenci velmi rychle zapomínat,“ dodal Schmidt. „Ale Německo je potenciálně trochu jiné kvůli své historii... Posun k jeho podpoře AfD byl v Německu potenciálně mnohem škodlivější než jeho krok k podpoře Trumpa.“V loňském roce zaznamenala Tesla v Německu propad prodejů o 41 % - což překonalo celkový 27% pokles elektromobilů v celé zemi -, protože konkurenti uvedli na trh vlastní elektromobily a vlády zrušily dotace.Údaje za začátek roku 2025 ukazují, že prodeje Tesly prudce klesly na několika evropských trzích. Ve Francii se registrace oproti předchozímu roku snížily o 63 %, v Německu o 59 %, ve Švédsku o 44 %, v Norsku o 38 % a ve Velké Británii o 12 %.Kupující sice mohli reagovat na Muskovy komentáře, ale ve hře mohou být i další faktory, protože zákazníci čekají, až Tesla uvede na trh aktualizovaný model Y, řekl Schmidt.Společnost Tesla na žádost o komentář neodpověděla. Koncem minulého měsíce se však Musk během hovoru s investory tvářil optimisticky a naznačil, že rok 2025 může být těžký, ale že rok 2026 bude pro společnost „epický“.