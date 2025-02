STEM: 64 % Čechů a Češek hodnotí uplynulý rok pro sebe jako úspěšný

Ukrajinci jsou nyní přijatelnějšími sousedy než Rusové, cizinci obecně jsou však stále vnímáni jako bezpečnostní riziko



Téměř dvě třetiny Čechů (63 %) považují cizince s pobytem v ČR za výrazné bezpečnostní riziko. Paradoxně se však více než polovina Čechů a Češek domnívá, že česká veřejnost přistupuje k cizincům s předsudky a zaujatostí. Češi a Češky mají tradičně pozitivní vztah ke Slovákům a občanům z ekonomicky vyspělých zemí. V posledním desetiletí také výrazně vzrostla akceptace Vietnamců. Zatímco v roce 2005 by Vietnamce za souseda přijalo bez problémů 30 % Čechů, v lednu 2025 to bylo již 71 %. V souvislosti s válkou na Ukrajině se také začala zvyšovat akceptace Ukrajinců, které by za souseda bez potíží akceptovalo 46 % Čechů. U Rusů se přijatelnost naopak snižuje a za sousedy by je přijalo jen 35 % Čechů, zatímco před deseti lety to bylo kolem 50 % populace. Kontaktní osoba: katerina.duspivova@stem.cz Více najdete zde

Loni se zlepšilo hodnocení možnosti dovolat se práva u soudu, stagnuje hodnocení života starých lidí



Ve vysvědčení společnosti za loňský rok lidé v lednu 2025 oproti minulému roku hodnotili život v české společnosti mírně lépe. Nejvíce se zlepšilo hodnocení možnosti dovolat se práva u soudu, zajištění občanských svobod, vyhlídek do budoucna či kvality zdravotní péče. Stagnuje hodnocení života starých lidí a mladých rodin, ale i práce politiků a političek. V žádné ze sledovaných oblastí se hodnocení meziročně výrazně nezhoršilo. Celkové známky jsou však stále poměrně negativní – ve všech zkoumaných oblastech na pomyslném vysvědčení lidé používají více špatných známek než dobrých. Zajímavé je také srovnání pohledů na vlastní životy. Přestože byl uplynulý rok pro 58 % lidí spojen spíše s negativními pocity, polovina Čechů a Češek vstupuje do dalšího roku s nadějí (50 %), což je nejlepší výsledek za poslední tři roky. Naopak pouze čtvrtina Čechů považuje rok 2024 za úspěšný z celospolečenského pohledu. Kontaktní osoba: jitka.uhrova@stem.cz Vysvědčení společnosti 2024 Bilance roku 2024

Česká veřejnost si většinově přeje rychlé ukončení války na Ukrajině



Mezi nejpreferovanější scénáře konce války patří řešení, která by Ukrajině přinesla bezpečnostní záruky, i když by nezískala zpět všechna okupovaná území. Jen malá část veřejnosti považuje úplné vítězství Ukrajiny, nebo naopak její plnou kapitulaci za pravděpodobné. Většina vidí jako nejpravděpodobnější výsledek války ztrátu východní části ukrajinského území. Postoj k české vojenské pomoci Ukrajině je rozdělený – téměř polovina lidí ji vnímá jako příliš velkou, zatímco asi třetina ji považuje za přiměřenou. Setrvání ukrajinských uprchlíků v Česku podporuje v posledních letech stabilně nadpoloviční většina lidí (54 % v lednu 2025). Češi však zůstávají k uprchlíkům ostražití, vnímají je spíše jako ohrožení než jako přínos, jakkoliv se tento poměr postupně posouvá směrem ke smířlivějšímu postoji.

Kontaktní osoba: jiri.taborsky@stem.cz Více najdete zde