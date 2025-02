Vítejte v "Trump Gaza"

Donald Trump opět proměnil geopolitiku v epizodu reality show, tentokrát sdílením AI generovaného blouznění o Gaze jako o dubajském Las Vegas. Video, sdílené bez komentáře, je absurdním spektáklem: Elon Musk rozvalený na pláži pojídá hummus, vousaté břišní tanečníce se vrtí pod neonovými světly a nad tím vším se tyčí zlatá socha samotného Trumpa. Secular Talk (KyleKulinskiShow@bsky.social) on X: "Trump posted a deranged AI snuff film glorifying the genocide in Palestine with the US stealing Gaza and colonizing it with Trump statues and hotels. https://t.co/QgH2Nogofr" / X