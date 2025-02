Náš muslimský zázračný chlapec

26. 2. 2025

čas čtení 12 minut



Koho dnes v noci skutečně vyhostí americký imigrační úřad? Dítě, které by v roce 2046 objevilo lék na rakovinu? Šprt z deváté třídy, který by zastavil asteroid, který na nás dopadne v roce 2032? Záleží nám na tom vůbec? ptá se Michael Moore.





Přátelé,



Před 70 lety se dnes v San Franciscu v Kalifornii narodil syn Abdulfattáhovi Jandalímu, syrskému muslimu, který se dostal do Spojených států a zapsal se na Wisconsinskou univerzitu. Nemám důkazy o jeho občanství, ani o tom, jak a proč mu bylo umožněno vstoupit do naší země. Ze záznamů však vyplývá, že oplodnil mladou ženu z Green Bay a toto dítě zřejmě bylo výsledkem tohoto svazku. V rodném listě je jméno dítěte, respektive jeho otce, napsáno v arabštině: عبدالفتاح جندلي. Takže ještě jeden nechtěný, neohlášený a neschválený Arab-muslim se dostal do této skvělé země a stal se občanem USA jen proto, že v tento den roku 1955 opustil matčino lůno hlavou napřed a přistál v porodnici v nějaké náhodné nemocnici v San Francisku - a samozřejmě kvůli lehkomyslné chybě, kterou udělali naši Otcové zakladatelé, když udělili automatické neprověřené, ale vysoce ceněné americké občanství za to, že jste udělali... co? Stačí se ukázat po několika kontrakcích a „Ano, i ty jsi nyní Američan - stejně jako já!“ Až na to, že moje jméno v rodném listě je napsáno americko-anglicky, ne arabsky. Už chápete, proč jsou Donald Trump a MAGA-národ tak oprávněně naštvaní na to, jak náhodně se může jakékoliv dítě jen tak stát Američanem - dokonce ještě předtím, než dostane své první jídlo! Přátelé,Před 70 lety se dnes v San Franciscu v Kalifornii narodil syn Abdulfattáhovi Jandalímu, syrskému muslimu, který se dostal do Spojených států a zapsal se na Wisconsinskou univerzitu. Nemám důkazy o jeho občanství, ani o tom, jak a proč mu bylo umožněno vstoupit do naší země. Ze záznamů však vyplývá, že oplodnil mladou ženu z Green Bay a toto dítě zřejmě bylo výsledkem tohoto svazku. V rodném listě je jméno dítěte, respektive jeho otce, napsáno v arabštině: عبدالفتاح جندلي. Takže ještě jeden nechtěný, neohlášený a neschválený Arab-muslim se dostal do této skvělé země a stal se občanem USA jen proto, že v tento den roku 1955 opustil matčino lůno hlavou napřed a přistál v porodnici v nějaké náhodné nemocnici v San Francisku - a samozřejmě kvůli lehkomyslné chybě, kterou udělali naši Otcové zakladatelé, když udělili automatické neprověřené, ale vysoce ceněné americké občanství za to, že jste udělali... co? Stačí se ukázat po několika kontrakcích a „Ano, i ty jsi nyní Američan - stejně jako já!“ Až na to, že moje jméno v rodném listě je napsáno americko-anglicky, ne arabsky. Už chápete, proč jsou Donald Trump a MAGA-národ tak oprávněně naštvaní na to, jak náhodně se může jakékoliv dítě jen tak stát Američanem - dokonce ještě předtím, než dostane své první jídlo!





Kolik milionů a milionů lidí se v průběhu let vplížilo do Spojených států bez povolení, bez pozvání, prostě bum-bác-jak-jsi-strejda-Sam-už-jsi-Američan-člověk - v tomto případě kvůli možná pochybné morálce dcery wisconsinského farmáře. Neuvěřitelné. A nechutné. Lidi, prosím, udělejte si pořádek. Zapište si to: „Nejdřív přijde láska. Pak přichází manželství. Pak přijde ستيف جوبز v kočárku - s imigračními dokumenty, referencemi, aktuálním pasem a podepsaným souhlasem pronajímatele, včetně nájemného a kauce za první a poslední měsíc.“



Takže teď, v roce 2025, tu máme nejméně 11 milionů „nelegálních“ migrantů, kteří se potulují po této posvátné zemi, jezdí po našich silnicích, dostávají bůhví kolik sociálních dávek zdarma, deky zdarma, federální přebytečný sýr zdarma, bezplatně využívají linku 9-1-1 a naše veřejné knihovny, zatímco my ostatní musíme pracovat a platit za to všechno daně. A co mi, prosím, můžete říct, že jsme dostali na oplátku za Abdulfattahův „malý omyl“, který byl uložen v té pekelné díře, jíž říkáme San Francisco, kdysi skvělém místě, kde v tom „městě u zálivu“ můžete nechat své srdce? Nic. Od toho syrského muslima, který zplodil Abdulfattáha mladšího, jsme nedostali nic. Byl to bezvýznamný migrant s mimomanželským dítětem.





Až na to, že... to „nic-děcko“ bylo brzy adoptováno a dostalo americké jméno - Steve Jobs. Ano, ten Steve Jobs. Který je spolu se Stevem Wozniakem zodpovědný za tenhle notebook, na kterém píšu, za telefon, který mám v kapse, za iPod shuffle, který mám už deset let a který pojme tisíc mých oblíbených písniček na zařízení, které není široké ani centimetr, za můj AppleTV+ na televizi přes pokoj, který je snadno jedním z našich dvou nejlepších streamerů, pokud jde o výjimečný obsah. Také jsem právě začal nosit hodinky Apple Watch, které mi počítají kroky, údery srdce, počet zbývajících zubů a informují mě, že dnes mám krevní tlak 106/60 (také předpovídají, že INCIDENT vyhraje tuto neděli Oscara za nejlepší krátký dokumentární film).





Jsem vděčný za to, že se tu dnes před 70 lety narodilo to muslimské migrantské dítě. Protože kdyby se tak nestalo, je možné, že bychom žádný z jeho vynálezů neměli. Neměli bychom ani žádného TEDA LASSO.

0

959

Doufám, že tento malý příběh přiměje k zamyšlení všechny fanatiky, kteří neustále brojí proti nebezpečí, které nám všem hrozí kvůli těm „špinavým, podlým vetřelcům“. Ti z nás, kteří se počítají k „nesnášenlivým“ Američanům, nemohou ani začít sčítat nebo zjišťovat, jakým nesčetným způsobem nám naši milovaní sousedé přistěhovalci zlepšili život. Nebo kolik životů bylo zachráněno díky jejich objevům nebo prostě díky jejich péči o nás v nouzové situaci. Kdyby se všichni ti cizinci, kteří nějakým způsobem ovlivnili naše životy, mohli náhle objevit na této obrazovce, byla by to ohromující kakofonie lidské lásky. Protože pokaždé, když jsem slyšel negativní slovo nebo zjevnou nenávist vyřčenou na adresu těch, kteří přišli z daleka, cítil jsem, že bych se měl zastavit, pokleknout a poděkovat všem těm, kteří se vzdali svých životů jinde, aby mohli přijít sem a být s námi.Pokud máte mezi rodinou a přáteli pár neinformovaných trumpovců, kteří stále křičí o stavbě zdi nebo deportaci každého, kdo nemůže prokázat, že sem patří, možná byste jim mohli ukázat následující seznam přistěhovalců, kteří se sem nějakým způsobem dostali a pak přispěli úžasnými věcmi, z nichž my ostatní můžeme těžit. Možná pochopí, že důvodem, proč je tato země skvělá, je to, že ji tito skvělí lidé udělali takovou, jaká je dnes.Podívejte se na tohle:odhalila vodní krizi ve Flintu a vedla boj za ochranu dětí ve Flintu. Narodila se v Anglii. Její rodiče vědci uprchli z Iráku v 70. letech minulého století za vlády strany Baas. Poté se přestěhovali do Michiganu. Je možné, že bez ní bychom se nikdy nedozvěděli celou pravdu o tom, jak byly děti ve Flintu otráveny státem., jeden z největších zpěváků, politických aktivistů a humanistů v americké historii. Narodil se na Manhattanu matce jamajské imigrantce, která pracovala jako hospodyně. Od pěti do třinácti let ho poslala zpět na Jamajku, kde žil s prarodiči.zastupuje města Detroit a Dearborn. Její rodiče byli palestinští přistěhovalci. V Kongresu působí již čtvrté volební období a je první palestinskou Američankou zvolenou do Sněmovny reprezentantů.se narodil v Německu a kromě toho, že mimo jiné vyvinul teorii relativity, vyzval také k založení IRC - Mezinárodního záchranného výboru, který dnes pomáhá uprchlíkům a vysídleným lidem po celém světě., zakladatel společnosti Ebay. Jeho rodiče odešli z Íránu, aby mohli chodit do školy ve Francii, a když mu bylo šest let, přestěhovali se do USA, kde jeho otec získal rezidenturu na univerzitě Johnse Hopkinse.se přestěhoval do USA z Mexika, když byly jejímu otci dva roky. Její otec se významně podílel na vývoji rentgenových mikroskopů a souvisejících technologií a Joan, no, je Joan., spoluzakladatel společnosti Google. Jeho rodiče opustili SSSR, když byl Sergej ještě batole., nejslavnější skladatel Velké americké zpěvohry. Napsal píseň „White Christmas“. Jeho rodiče opustili Rusko, když mu bylo pět let, a utíkali před pogromy a chudobou. Do milionů amerických domovů vnesl radost písněmi jako „Cheek to Cheek“, „Count Your Blessings“, „Easter Parade“, „Puttin' on the Ritz“ a „God Bless America“., rocková legenda ze skupiny KISS. Jeho matka přežila holocaust a strávila sedm měsíců v táboře Mauthausen. Po osvobození se dostala do Haify, kde se Gene v roce 1949 narodil. Když mu bylo osm let, rodiče se rozvedli a jeho matka si Gena vzala a přestěhovala se do Queensu.. Natočil snímky SOME LIKE IT HOT, THE SEVEN YEAR ITCH, SUNSET BOULEVARD, STALAG 17, THE APARTMENT a SABRINA. Narodil se v Rakousku-Uhersku., narozená v Brooklynu, dcera palestinských přistěhovalců a spolupředsedkyně Pochodu žen.Dva ze tří zakladatelů YouTube jsou imigranti.se narodil na Tchaj-wanu. Jeho rodiče přestěhovali rodinu do Illinois, když mu bylo 7 let.se narodil ve východním Německu bangladéšskému otci a německé matce, a když mu bylo 13 let, přestěhoval se do Minnesoty.tvůrce aplikace WhatsApp. Narodil se na Ukrajině v polovině 70. let. Jeho matka ho v 16 letech přestěhovala do malého bytu v Mountain View v Kalifornii., americký odborový předák a bojovník za občanská práva, se narodil v Arizoně mexickým přistěhovalcům., slavná biochemička, se narodila v Maďarsku, než se přestěhovala do Spojených států, kde vedla vývoj mRNA vakcín - klíč k vakcíně Covid 19 - za kterou získala Nobelovu cenu a zachránila miliony životů.Tento seznam přistěhovalců, kteří učinili Ameriku velkou, by mohl pokračovat doslova na míle daleko. A hádám, že každý z vás pracuje, bydlí vedle nebo vám nákupy balí milý mladík z Hondurasu, případně vám někdo z rodiny vyprávěl příběhy těch, kteří před mnoha desetiletími přišli k těmto břehům a díky své vytrvalosti nebo možná i díře v plotě se dostali až sem, kde dnes čtete tato slova.Přejděte na placenou verziMusíme zastavit to současné šílenství shromažďování barevných lidí za to, že se dopustili zločinu, že se zde nenarodili - nebo jak by nyní Trump rád změnil ústavu, ať už jste se zde narodili, nebo ne, pokud nejste bílí, jste podezřelí. Stejně jako když nejste běloch, není možné, abyste jako černoch dostal místo předsedy sboru náčelníků štábů. Není možné, abyste to místo šéfa americké pobřežní stráže dostala za své zásluhy, protože jste přece „dáma“. Dnes v noci agenti deportačního úřadu po celé Americe bouchají na dveře, aby odstranili nebezpečné „ilegály“. Jedním z nich však mohl být i člověk, který se zítra chystal pomoci s rekonstrukcí dětského hřiště na druhém konci města - teď je však v poutech ve vojenském nákladním letadle na cestě do Guatemaly.Pak je tu ta mladá žena z Bostonu z dřívějšího dne. Kdybyste jí nerozbili kytaru a nehodili ji na korbu vládní dodávky, byla by to ona, kdo by možná napsal pokračování krásné a podmanivé písně „Hallelujah“. Teď už ji naše duše nikdy neuslyší.Nebo tam jde malá holčička, která by jednoho dne vyrostla ve vědkyni, jež objevila lék na rakovinu, vytržená z matčiny náruče, odvezená na vojenskou základnu v Oklahomě, nyní navždy „ztracená v systému“ a její matka ji už nikdy neuvidí.Až půjdu dnes večer spát a budu si ukládat hlavu k usínání, pokusím se nemyslet na potenciální miliony lidí, kteří budou za 30 let trpět rakovinou a kteří mohli žít, kdyby tato malá holčička nebyla považována za hrozbu pro naši národní bezpečnost.Bůh nám pomáhej.A Bůh žehnej Americe - a Stevu Jobsovi.Fotografie nahoře:Vlevo: Steve Jobs (1977): Tom Munnecke/Getty Images.Vpravo: Dítě migrantů v detenčním centru v El Pasu (2019): Sergio Flores pro The Washington Post prostřednictvím Getty Images.