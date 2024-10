Tvúrce brexitu Dominic Cummiongs - nyní pozván do Prahy !

3. 10. 2024

čas čtení 35 minut

Z Wikipedie:



Dominic Mckenzie Cummings (narozen 25. listopadu 1971) působil jako hlavní poradce britského premiéra Borise Johnsona od 24. července 2019 do své rezignace 13. listopadu 2020.



V letech 2007 až 2014 byl zvláštním poradcem Michaela Govea, včetně doby, kdy Gove zastával funkci ministra školství, a odešel, když se Gove v rámci reorganizace vlády stal hlavním činitelem Konzervativní strany pro poslaneckou disciplínu. V letech 2015 až 2016 byl Cummings ředitelem organizace Vote Leave, která v roce 2016 úspěšně realizovala kampaň za referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Poté, co byl Johnson v červenci 2019 jmenován premiérem, byl Cummings jmenován hlavním poradcem předsedy vlády. Cummings měl problematické vztahy s konzervativním ministrem financí Sajidem Javidem, které vyvrcholily Javidovou rezignací v únoru 2020 poté, co odmítl vyhovět Cummingsově žádosti o odvolání svých poradců.





Skandál týkající se Cummingse se objevil v květnu 2020 poté, co bylo oznámeno, že v době covidového lockdownu, kdy se nesmělo nikam jezdit, odcestoval na farmu svých rodičů v Durhamu, přičemž pociťoval příznaky covidu. K jeho rezignaci vyzvalo 45 konzervativních poslanců a Cummings byl kritizován opozičními stranami za nedodržování zdravotních omezení. Poté, co Cummings uspořádal tiskovou konferenci, na níž vysvětlil svou cestu, Johnson svého hlavního poradce podpořil slovy, že Cummings jednal „zodpovědně, legálně a čestně“. Durhamská policie uvedla, že se nedomnívá, že by při Cummingsově cestě z Londýna do Durhamu došlo ke spáchání trestného činu, a že k menšímu porušení zákona mohlo dojít při cestě odtud do Barnard Castle. Skandál negativně ovlivnil důvěru veřejnosti v reakci vlády na pandemii.



Od svého odchodu z Downing Street v listopadu 2020 Cummings několikrát kritizoval reakci britské vlády na pandemii COVID-19 a Johnsonovo vedení.





Raný život





Politická kariéra





Zvláštní poradce Michaela Govea (2007-2014)





Hlavní poradce Borise Johnsona (2019-2020)





Odvolání Sonii Khanové





Vztah se Sajidem Javidem na ministerstvu financí













Odchod z Downing Street





V obnoveném seriálu Spitting Image z roku 2020 byla Cummingsova loutka ztvárněna „jako děsivý mimozemšťan s pulzující hlavou, který slintá při vyhlídce na snědení Johnsonova dítěte“

namluvil ho Daniel Barker[.

Cummings se narodil 25. listopadu 1971 v Durhamu. Jeho otec Robert, nyní farmář, měl za sebou pestrou kariéru, především jako projektový manažer ropných plošin pro stavební firmu Laing. Jeho matka Morag se po soukromé škole a univerzitě stala učitelkou a odbornicí na chování. Sir John Laws, bývalý lord odvolacího soudu, byl jeho strýcem z matčiny strany.Po absolvování státní základní školy se soukromě vzdělával na Durham School a později navštěvoval Exeter College v Oxfordu, kde studoval pod vedením Normana Stonea a v roce 1994 absolvoval s červeným diplomem ze starověkých a novověkých dějin. Jeden z jeho bývalých učitelů ho pro New Statesman popsal jako „sršícího nápady, nepřesvědčitelného žádným přijatým souborem názorů na cokoli“. Byl „něco jako Robespierre - někdo, kdo je odhodlán zbořit věci, které nefungují.“ V mládí také pracoval v nočním klubu Klute, který vlastnil jeho strýc v Durhamu.Po ukončení studia se Cummings přestěhoval do Ruska, kde žil až do roku 1997 a sdílel byt s pozdějším ekonomem Liamem Halliganem, který podporoval brexit.Pracoval pro skupinu, která se pokoušela založit leteckou společnost spojující Samaru v jižním Rusku s Vídní v Rakousku, což se podle George Parkera z Financial Times „spektakulárně nepodařilo“ a následně se vrátil do Spojeného království.V letech 1999-2002 byl Cummings ředitelem kampaně Business for Sterling, kampaně proti vstupu Spojeného království do eurozóny, poté se v roce 2002 stal na osm měsíců ředitelem strategie předsedy Konzervativní strany Iaina Duncana Smithe, jehož cílem byla modernizace Konzervativní strany (jejímž nebyl členem). Brzy odešel zklamán zaváděním podle něj polovičatých opatření a Duncana Smithe označil za „nekompetentního“.Nadaci New Frontiers, libertariánský a euroskeptický think-tank zaměřený na volný trh, který vznikl z Business For Sterling, založil Cummings v prosinci 2003 a jeho spoluzakladatelem byl James Frayne, který skupinu řídil a kterého Andrew Pierce v deníku The Times popsal jako „mladou, rtuťovitou osobnost, která dala dohromady různorodou koalici včetně Boba Geldofa a labouristického poslance Franka Fielda, aby se postavila proti jednotné měně“. Nadace publikovala články a dokumenty, které se stavěly proti „stále těsnější unii“ Spojeného království s Evropskou unií na úkor obranných vazeb se Spojenými státy. Nadace se rovněž vyslovila pro zrušení všech obchodních cel, reformu OSN, výzkum hypersonických bombardérů, vytvoření výzkumného orgánu, který by financoval vysoce rizikové vědecké projekty, reformu britské státní správy a zrušení BBC jako veřejnoprávní stanice: „Existují tři strukturální věci, které pravice potřebuje, aby se staly, pokud jde o komunikaci. 1) podkopání důvěryhodnosti BBC; 2) vytvoření ekvivalentu Fox News / talk radio show / bloggerů atd. s cílem přesunout těžiště; 3) ukončení zákazu televizní politické reklamy." Nadace byla uzavřena v březnu 2005.Cummings byl klíčovou postavou kampaně North East Says No (NESNO), která byla v roce 2004 úspěšná proti Severovýchodnímu regionálnímu shromáždění. Populistická taktika použitá v tomto referendu byla později považována za předzvěst taktiky, kterou Cummings použil během referenda o brexitu; Cummings například argumentoval proti shromáždění na základě navýšení peněz pro zdravotnictví a objížděl region s obrovskou rekvizitou bílého slona. Po skončení kampaně se Cummings přestěhoval na farmu svého otce v hrabství Durham.V roce 2006, kdy byl v pozici, kterou Andrew Neil nazval „celkovou odpovědností“ za webové stránky časopisu The Spectator, Cummings znovu zveřejnil kontroverzní karikaturu zobrazující Mohameda s bombou v turbanu. Bylo to poprvé, co tuto karikaturu zveřejnila jakákoli britská publikace a po intervenci vydavatele časopisu The Spectator byla odstraněna.Cummings pracoval pro konzervativního politika Michaela Govea v různých funkcích v opozici i ve vládě v letech 2007-2014. Od února 2011 do ledna 2014 byl zvláštním poradcem a personálním šéfem Govea na ministerstvu školství (DfE), jeho jmenování od roku 2010 do ledna 2011 původně blokoval Andy Coulson. Později byl Cummings jmenován v únoru 2011 po Coulsonově rezignaci. V této funkci Cummings napsal 237stránkový esej s názvem „Několik myšlenek o vzdělávání a politických prioritách“ o přeměně Británie v „meritokratickou technopolis“; esej označil novinář listu Guardian Patrick Wintour za „buď šílenou, špatnou, nebo geniální - a pravděpodobně tak trochu ze všech tří“.Cummings byl na ministerstvu školství známý svým neomaleným stylem a tím, že „nesnáší hlupáky“; spolu s Michaelem Govem brojil proti „blobu“, neformálnímu spojenectví vysokých státních úředníků a učitelů, kteří se podle jejich názoru snažili zmařit pokusy o reformu. Cummings se otevřeně vyjadřoval i na adresu dalších vysoce postavených politiků: návrhy Nicka Clegga týkající se bezplatného školního stravování označil za „napsané na zadní straně krabičky cigaret“ a Davida Davise za „tlustého jako mleté maso“ a „líného jako ropucha“. 32] Patrick Wintour popsal pracovní vztah Cummingse a Govea: „Gove, zdvořilý až do morku kostí, často předstíral neznalost metod svého poradce, ale dobře věděl, jaká temná umění Cummings používá, aby dosáhl svého cíle" V roce 2014 se premiér David Cameron v projevu na Policy Exchange v roce 2014 zmínil o ‚kariérním psychopatovi‘, což si některá média vyložila jako narážku na Cummingse, ačkoli se ti dva nikdy nesetkali.V roce 2012 byla jedné z vedoucích úřednic přiznána výplata 25 000 liber v případu šikany proti Cummingsovi a jednomu z vedoucích členů týmu Michaela Govea v době, kdy Cummings působil jako zvláštní poradce na ministerstvu školství.V době, kdy Cummings pracoval jako úředník pro Govea, obdržel varování od Úřadu komisaře pro informace (ICO) za používání soukromých účtů Gmail k vyřizování vládních záležitostí s tím, že by se od toho mělo „aktivně odrazovat“. ICO odhalil Cummingsův e-mail, v němž uvedl: „Víte, co je to za e-mail? Cummings uvedl, že se to týkalo konference Konzervativní strany, nikoliv vládních záležitostí,a že „nebudu odpovídat na žádné další e-maily na můj oficiální účet DfE nebo z conservatives.com - budu odpovídat pouze na věci, které přijdou z účtů Gmail od lidí, o nichž vím, kdo jsou“.V roce 2014 Cummings opustil práci zvláštního poradce a poznamenal, že by mohl usilovat o otevření soukromé školy. předtím pracoval pro charitativní organizaci New Schools Network, která poskytuje poradenství svobodným školám, od června 2009 jako dobrovolník a poté od července do prosince 2010 jako placený externista.Cummings se stal ředitelem kampaně Vote Leave po vzniku organizace v říjnu 2015. Jako hlavní stratég kampaně se zasloužil o vytvoření sloganu Vote Leave „Take back control“ a tvrzení, že brexit by mohl umožnit utratit 350 milionů liber týdně navíc pro britské státní zdravotnictví. Jeho strategie kampaně byla shrnuta takto: „V rámci kampaně za odchod z Evropské unie jsme se snažili o to, abychom měli co nejrychlejší odchod z EU.“[]: „Mluvte o imigraci“; ‚Mluvte o podnikání‘; ‚Nedělejte referendum konečným‘; ‚Neustále zmiňujte Listinu základních práv a nadměrný dosah Soudního dvora Evropské unie‘. Člen správní rady Vote Leave Bernard Jenkin se pokusil Cummingse odvolat a sloučit Vote Leave s druhou kampaní Leave.EU. Cummings a výkonný ředitel Vote Leave Matthew Elliott opustili správní radu v únoru 2016 po údajných neshodách. Výsledkem referenda v červnu 2016 bylo 51,9 % hlasů pro odchod z Evropské unie. Cummings byl spolu s Elliottem chválen jako jeden z hlavních strůjců kampaně.Až do září 2018 radil společnosti Babylon Health v oblasti komunikační strategie a náboru vedoucích pracovníků. Mluvčí opoziční Labouristické strany Jon Ashworth prohlásil, že vazby mezi Cummingsem, ministrem zdravotnictví a Babylonem jsou „stále více nejasné a vysoce nezodpovědné“.V březnu 2019 doporučil Výbor pro výsady Dolní sněmovny vydat napomenutí za pohrdání parlamentem poté, co se Cummings nedostavil k vyšetřování Výboru pro digitální technologie, kulturu, média a sport ohledně tvrzení o vytváření falešných zpráv během kampaně k referendu. 2. dubna 2019 bylo usnesením Dolní sněmovny přijato usnesení o jeho napomenutí.V červenci 2017 se Cummingse prostřednictvím Twitteru zeptal právník a politický komentátor David Allen Green: „Existuje něco, co by se nyní mohlo stát (nebo se nestalo), kvůli čemu byste si nyní přál, aby v referendu nezvítězil odchod?“. Cummings odpověděl: „Hodně! Už dříve jsem řekl, že REF bylo hloupý nápad, že se měly zkusit jiné věci jako první."Dne 24. července 2019 byl Cummings jmenován hlavním poradcem premiéra Borise Johnsona a byl označen za faktického šéfa jeho štábu.Deník The Guardian při jeho jmenování uvedl, že Cummings na konferenci v roce 2017 tvrdil, že: „V roce 2017 jsem byl jmenován do funkce: „Lidé si myslí, a mimochodem si myslím, že většina lidí má pravdu: 'Stranu toryů vedou lidé, kteří se v podstatě nestarají o lidi, jako jsem já'“; a že “poslanci toryů se o tyto chudší lidi z velké části nestarají. Nezáleží jim na zdravotnictví. A veřejnost si to tak nějak uvědomila".Deník Daily Telegraph informoval o Cummingsově dřívější rivalitě s Nigelem Faragem z kampaně před referendem v roce 2016 a citoval Farageova slova: „Nikdy mě neměl rád. Nemůže vystát mou organizaci ERG. Nedokážu si představit, že by se s někým dohodl. Má obrovské osobní nepřátelství s pravými zastánci brexitu".Layla Moranová Cummingse obvinila z pokrytectví, když se nedlouho po jeho jmenování objevila zpráva, že farma, kterou spoluvlastní, obdržela 250 000 eur zemědělských dotací z EU. Cummings již dříve označil takové dotace za „absurdní“ a stěžoval si, že některé z nich byly rozdány „velmi bohatým vlastníkům půdy, aby dělali hlouposti“.V listopadu 2019 vznesl whistleblower otázky ohledně Cummingsových interakcí během jeho let v Rusku; list The Sunday Times uvedl, že Whitehall před Cummingsem tajil některé vládní záležitosti.Jak bývá zvykem, Cummings dočasně odstoupil ze své funkce, když se parlament rozpustil kvůli parlamentním volbám v roce 2019, spolu s většinou zvláštních poradců, ale po rozsáhlých záplavách byl nakrátko znovu jmenován na pomoc vládě.Podle serveru Politico se Cummings podílel na vítězství Konzervativní strany ve volbách, poté co předal vedení volební kampaně Isaacu Levidovi. Po volbách Cummings vyzval zájemce o práci ve vládě, aby ho kontaktovali prostřednictvím soukromé adresy Gmail. V příspěvku na svém blogu uvedl, že chce přijmout datové vědce, softwarové vývojáře a ekonomy, kteří by pomohli zlepšit výkonnost vlády, čímž by se jeho vlastní funkce „do roka stala z velké části nadbytečnou“. Výsledkem náborové kampaně bylo údajně několik jmenování na krátkodobé smlouvy, včetně baronky Wolfové z Dulwiche, profesora Vernona Gibsona a krátce i Andrewa Sabiskyho.] Sabisky odstoupil v únoru 2020 po stížnostech na jeho dříve vyjádřené názory na rasu, inteligenci a eugeniku. Will O'Shea, datový specialista jmenovaný prostřednictvím Cummingsova programu, byl propuštěn v červenci 2020 poté, co vyzval policii, aby střílela ostrými náboji do demonstrantů hnutí Black Lives Matter.Cummingsovy vztahy s médii byly vnímány jako nepřátelské; Jim Waterson v deníku The Guardian tvrdil, že ačkoli se Cummings pokoušel jít do „války s BBC, Channel 4 News a všemožnými dalšími zpravodajskými stanicemi, o nichž se má za to, že reprezentují názory metropolitní elity, a nikoli 52 % země, která hlasovala pro brexit“, „napůl dokončená kulturní revoluce“ Cummingse a Lee Caina „byla často více štěkotem než kousáním“. Návrhy na dekriminalizaci neplacení koncesionářského poplatku BBC ... byly odmítnuty. Bojkot [vládních ministrů vystupujících v] pořadu Today na Radiu 4 měl trvat, dokud 'lépe nepochopí zemi', ale po několika měsících byl zrušen. Když vyšel najevo plný rozsah pandemie koronaviru, Cain shromáždil novináře a slíbil jim vstřícnější přístup odpovídající době." (Zejména konzervativní bojkot pořadu Today byl Cummingsovým cílem v době, kdy byl členem nadace New Frontiers Foundation, tedy ještě předtím, než se stal Johnsonovým poradcem.) Naopak politický redaktor ITV Robert Peston v listu The Spectator uvedl, že se stal obětí urážek na sociálních sítích „za to, že informoval o čemkoli, o čem se domníval, že vzniklo někde v blízkosti Cummingse“, a byl obviněn, že je Cummingsovým osobním stenografem. Dodal také, že „jeden vysoce postavený konzervativec, který uvažoval o tom, že se bude ucházet o místo předsedy BBC“, mu řekl, že výzvy k „kulturní převýchově“ BBC, o nichž se mnozí domnívali, že pocházejí od Cummingse, ve skutečnosti pocházely od Muniry Mirzové, ředitelky politického oddělení úřadu britského premiéra, původně komunistky.V srpnu 2019 Cummings propustil Soniu Khanovou, jednu z poradkyň ministerstva financí, bez souhlasu nebo vědomí ministra financí Sajida Javida. K propuštění došlo během příprav na pozastavení činnosti parlamentu, které Cummings plánoval a které by omezilo dobu, v níž by poslanci mohli zablokovat brexit bez dohody. Podle deníku The Guardian se Cummings domníval, že Khanová byla neupřímná ohledně svých nedávných kontaktů se svým bývalým šéfem, předchozím kministrem financí a odpůrcem brexitu Philipem Hammondem, a podle nepotvrzené zprávy ji propustil poté, co si ji předvolal na Downing Street 10 a prohlédl si nedávné aktivity na jejích telefonech, a poté požádal ozbrojeného policistu, aby vstoupil do budovy a vyvedl Khanovou z prostor. Bývalý generální prokurátor Dominic Grieve prohlásil, že ministr by měl uspořádat vyšetřování a že „od policie bylo špatné, že se do toho zapojila“. Dal Babu, bývalý vrchní superintendant metropolitní policie, uvedl, že šlo o „šokující zneužití ozbrojených policistů“ a že policie by měla Cummingsovi i premiérovi položit otázky ohledně zneužití procesu. Následující měsíc deník The Times napsal, že Cummings se „chopil nových pravomocí k vyhazování ministrových poradců“, neboť jejich nové pracovní smlouvy stanovily, že odpovědnost za disciplinární záležitosti nese šéf kabinetu premiéra a také jejich ministři.Khanová, podporovaná odborovým svazem FDA, podala žalobu na nespravedlivé propuštění k pracovnímu tribunálu, přičemž tvrdila, že Cummings byl stěžejní pro tvrzení o diskriminaci na základě pohlaví. Slyšení bylo naplánováno na prosinec 2020, na němž měl Cummings vypovídat, ale v listopadu 2020 bylo dohodnuto „pětimístné“ finanční vyrovnání odškodného.Javid „vyjádřil Johnsonovi hněv“ kvůli propuštění Khanové a Cummings po propuštění čelil vyhlídce na vyšetřování vládním etickým dohledem. v listopadu 2019, po otázkách ohledně rozkolu mezi Downing Street a Javidem, Johnson ujistil, že Javida ponechá ve funkci ministra financí i po parlamentních volbách v roce 2019.V týdnech, které předcházely reorganizaci v únoru 2020, se v tisku objevily informace, že by mohlo být zřízeno nové ministerstvo hospodářství pod vedením Rishiho Sunaka, aby se snížila moc a politický vliv ministerstva financí. Sunak byl považován za Johnsonova loajalistu, jemuž Cummings dával přednost. V únoru 2020 se objevily zprávy, že Sunak zůstane ve funkci hlavního tajemníka ministerstva financí, aby Cummings „dohlížel“ na Javida.Dne 13. února 2020, v den reorganizace, Javid po schůzce s premiérem rezignoval na funkci ministra financí. Během schůzky Johnson prohlásil, že si Javid může ponechat svou funkci pod podmínkou, že propustí všechny své poradce na ministerstvu financí, kteří budou nahrazeni poradci vybranými Cummingsem. Po rezignaci Javid pro Press Association uvedl, že „žádný sebeúctyhodný ministr by takové podmínky nepřijal“.Kancléřova rezignace byla nečekaná vzhledem k Johnsonovu závazku udržet Javida ve vládě a nedávným zprávám, že alternativní ministerstvo financí nebude vytvořeno. Robert Shrimsley, hlavní politický komentátor listu Financial Times, uvedl, že premiérův výběr Cummingse namísto Javida v té době riskoval poškození vlády, že „dobrá vláda často závisí na tom, zda jsou vysocí ministři - a kancléř obzvláště - schopni bojovat proti špatným nápadům“[80].V březnu 2020 se v deníku The Sunday Times objevila zpráva, že Cummings během soukromé schůzky v předchozím měsíci prohlásil, že vládní strategie vůči COVID-19 je „stádní imunita, ochrana ekonomiky, a pokud to znamená, že někteří důchodci zemřou, tak to bude špatné“. Mluvčí Downing Street 10 tento článek odsoudil jako „vysoce pomlouvačný výmysl“, který „obsahuje řadu zjevných citací ze schůzek, které jsou vymyšlené“. 27. dubna přinesl web deníku Guardian zprávu, že Cummings se účastnil schůzek Vědecké poradní skupiny pro mimořádné situace (SAGE), která kabinetu radí v otázkách reakce na COVID-19.Podle dvou účastníků schůzky SAGE z 18. března Cummings naléhal na rychlejší uzavření, včetně uzavření hospod a restaurací do dvou dnů.Ve společném vyšetřování deníků Daily Mirror a The Guardian, zveřejněném 22. května 2020, se uvádí, že poté, co byl Cummings koncem března spatřen v Durhamu, s ním policie hovořila o porušení pravidel lockdownu. Tato zpráva tehdy vyvolala kritiku Cummingse, neboť vláda vydala pokyn, aby lidé zůstali doma, pokud to není nezbytně nutné, s určitými výhradami. Dne 25. května Cummings vystoupil na zahradě Downing Street 10 s veřejným prohlášením, v němž uvedl následující popis svého jednání v inkriminované době.Dne 27. března 2020 Cummingsovi zavolala do práce jeho manželka, že se cítí špatně. Poté, co ji šel domů zkontrolovat, se vrátil do práce. Později toho dne manželé diskutovali o jejím zdravotním stavu a napadlo je, že je možné, že chytila COVID-19, i když v té době nevykazovala žádné příznaky. Oba se obávali, že pokud by onemocněl i jejich čtyřletý syn, byli by příliš slabí na to, aby se o něj postarali. Uvedl, že té noci odcestoval do Durhamu, aby se ubytoval v domě na farmě svých rodičů, nedaleko jejich domu a domu své sestry, 425 km od svého obvyklého bydliště v Londýně. Uvedl, že předpisy o výlukách povolují cesty za účelem usnadnění péče o děti jako nezbytné cesty, a proto se domníval, že tato cesta byla povolena. Dne 28. března se probudil s příznaky, které byly zjevně příznaky COVID-19, které se zhoršovaly, takže v následujících dnech sotva opustil postel.Dne 30. března Downing Street oznámila, že Cummings vykazoval příznaky COVID-19 a sám se izoloval. Bylo to tři dny poté, co byl Boris Johnson pozitivně testován na tento virus. Cummings ve svém prohlášení dále uvedl, že 2. dubna 2020 onemocněl jeho syn, který byl sanitkou převezen do nemocnice a testován na COVID-19 (výsledky testů o několik dní později byly negativní). Cummings uvedl, že byl příliš nemocný na to, aby jel do nemocnice, ale jeho žena jela sanitkou a on je druhý den vyzvedl autem, ale z auta nevystoupil. Uvedl, že 12. dubna (na Velikonoce) byl natolik v pořádku, že se mohl vrátit do Londýna. Pokračoval, že odvezl rodinu do města Barnard Castle (vzdáleného 30 mil), aby posoudil, zda je dostatečně zdráv na řízení, protože se jeho žena obávala, že nemoc ovlivnila jeho zrak.] Uvedl, že se pak následující den vrátili do Londýna.Cummingsovo prohlášení se setkalo se skepsí médií i veřejnosti. Cesta do Barnard Castle se uskutečnila v den narozenin jeho manželky. Objevily se další zprávy o tom, že rodina byla 19. dubna spatřena v lese poblíž Durhamu a na jiných místech v okolí. Cummings uvedl, že tam nebyli, že jsou již v Londýně a do Durhamu se nevrátili.Vyšetřování deníku Mirror/Guardian také tvrdilo, že policie s Cummingsem hovořila ohledně porušení pravidel lockdownu. 23. května Durhamská policie uvedla, že to byl Cummingsův otec, kdo je kontaktoval, místo aby oni kontaktovali Cummingse a hovořili s ním, a že telefonicky projednali záležitosti týkající se bezpečnosti. Po zveřejnění těchto zpráv vyzvali předseda Skotské národní strany ve Westminsteru Ian Blackford a úřadující předseda liberálních demokratů Ed Davey Cummingse, aby odstoupil, pokud se obvinění potvrdí, zatímco labouristé uvedli, že Downing Street 10 musí poskytnout „velmi rychlé vysvětlení“ jeho jednání. 24. května deníky The Observer a Sunday Mirror tvrdily, že Cummings během výluky podnikl druhou cestu do Durhamu poté, co se vrátil do Londýna a byl v něm vyfotografován. Cummings tato obvinění popřel a Downing Street uvedla, že nebude ztrácet čas odpověďmi na taková obvinění ze strany „novin, které vedou kampaň“. Boris Johnson se v rámci televizní aktualizace situace kolem koronaviru 24. května Cummingse zastal a uvedl, že jednal „zodpovědně, legálně a čestně“.Dne 25. května 2020 požádal úřadující komisař pro policii, kriminalitu a oběti Steve White Durhamskou policejní stanici, aby prošetřila případné porušení zákona nebo předpisů v souvislosti s Cummingsovým pohybem v Durhamu. Téhož dne Cummings uspořádal tiskovou konferenci, na níž své jednání zdůvodnil a uvedl: „V souvislosti s pohybem Cummingse v Durhamu jsem se rozhodl, že budu pokračovat v práci: „Na situaci, v níž jsem se ocitl, se nevztahuje žádný předpis".Durhamská policie 28. května uvedla, že se nedomnívá, že by Cummings cestou z Londýna do Durhamu spáchal trestný čin,a dále uvedla, že v Barnard Castle mohlo dojít k drobnému porušení týkajícímu se pravidel lockdownu, ale protože nedošlo k žádnému zjevnému porušení pravidel společenského odstupu, nebudou nyní přijata žádná opatření, a prohlásila: „Nebudeme se obávat, že by se Cummings dopustil trestného činu: „Kdyby policista Durham Constabulary zastavil pana Cummingse při jízdě do nebo z Barnard Castle, policista by s ním promluvil a po zjištění skutečností by pravděpodobně doporučil panu Cummingsovi, aby se vrátil na adresu v Durhamu, a poskytl by mu rady ohledně nebezpečí cestování během pandemické krize. Pokud by pan Cummings tuto radu přijal, nebyla by přijata žádná opatření k vynucení.“ Rovněž uvedli, že neexistují dostatečné důkazy o návratu do oblasti Durhamu dne 19. dubna. 3. června bylo oznámeno, že rada hrabství Durham prošetřuje stížnosti, které obdržela, že chata, v níž Cummings pobýval, nemá příslušné stavební povolení.Průzkum veřejného mínění provedený agenturou YouGov po jeho tiskové konferenci 25. května ukázal, že 71 % veřejnosti si myslí, že Cummings porušil pravidla uzavírky, a 59 % si myslí, že by měl odstoupit. Do následujícího dne kritizovalo Cummingse 61 konzervativních poslanců, přičemž 44 z nich ho vyzvalo k rezignaci nebo k propuštění, do 29. května se jejich počet zvýšil na 98, resp. 45. Mezi Cummingsovými konzervativními kritiky byl i Jeremy Hunt, který prohlásil, že Cummings učinil několik kroků, které byly „jasnými chybami“ a hrozilo, že budou podkopány rady v oblasti veřejného zdraví. Uvedl, že mezi těmito chybami byla tři zjevná porušení doporučení nebo pravidel. Prvním byl Cummingsův krátký návrat do práce před jejich odjezdem do Durhamu, druhým cesta do Durhamu namísto toho, aby zůstal doma, a třetím návštěva hradu Barnard. V srpnu 2020 zveřejnil časopis Lancet studii o tom, do jaké míry tyto události podkopaly zásadní sdělení v oblasti veřejného zdraví, označovanou jako „Cummingsův efekt“.V červenci 2021 deník The Guardian informoval, že Cummings osobně kontaktoval Paula Stephensona, svého bývalého kolegu z Vote Leave, aby přizval jeho společnost Hanbury Strategy ke spolupráci s vládou během její pandemické reakce. Stephensonova společnost získala bez výběrového řízení zakázku na průzkum veřejného mínění v hodnotě 580 000 liber od Úřadu vlády.BBC 13. listopadu 2020 informovala, že po rozhodnutí Cummingsova dlouholetého spojence Lee Caina, ředitele komunikace v Downing Street, odstoupit z funkce, se očekává, že Cummings opustí Downing Street do konce roku 2020. BBC citovala „vysoce postavený zdroj z Downing Street“. Cummings reagoval prohlášením, že kvůli Cainově rezignaci nehrozil rezignací, a upozornil, že v lednu 2020 na svém blogu uvedl, že se plánuje do konce roku stát „do značné míry nadbytečným“ a že se jeho postoj v tomto ohledu nezměnil.Dne 14. listopadu deník The Times uvedl, že Johnson Cummingsovi řekl, aby Downing Street opustil, ale zároveň uvedl, že je na zahradní dovolené a pracuje z domova na Johnsonově plánu na masové testování COVID-19. Byl vyfotografován, jak opouští číslo 10 s úložným boxem. Deník The Times uvedl, že na jeho místo bude na přechodnou dobu povýšen Edward Lister, který však měl v lednu rovněž odejít. Andrew Rawnsley, hlavní politický reportér týdeníku The Observer, zaznamenal vyjádření jednoho z bývalých ministrů kabinetu, že Cummings odešel „bez zanechání větších stop“, zatímco The Economist uvedl, že Cummings „promarnil největší příležitost svého života“.Dne 26. května 2021 Cummings poskytl sedmihodinové svědectví Výboru pro zdravotnictví a sociální péči a Výboru pro vědu a technologie Dolní sněmovny o postupu vlády při řešení pandemie COVID-19 ve Spojeném království. Cummings se omluvil za to, že úředníci, včetně jeho samotného, „katastrofálně zaostali za standardy, které má veřejnost právo očekávat“, a uvedl, že „vláda selhala“. Cummings kritizoval vedení vlády a uvedl, že ministr zdravotnictví Matt Hancock měl být vyhozen za lhaní a že pracovníci v první linii a státní úředníci byli „lvi vedení osly“. Kritice čelil i Boris Johnson, o němž Cummings prohlásil, že existují „tisíce“ lidí, kteří jsou pro řízení země vhodnější než on, a že není „vhodnou a řádnou osobou“, která by mohla Spojené království provést pandemií. Cummings se vyjádřil, že je „vhodnou a řádnou osobou“, která by mohla Spojené království provést pandemií.Pokud jde o vyhlášení lockdownů, Cummings uvedl, že Johnson nesouhlasil s první celostátní výlukou a byl proti výluce „circuit breaker“ na podzim 2020 z ekonomických důvodů. Cummings řekl, že slyšel Johnsona říkat, že by raději viděl „hromady mrtvých“, než aby zemi zavedl třetí výluku, což Johnson popírá.Dne 20. července 2021 odvysílala BBC hodinový pořad, v němž Cummings poskytl rozhovor Lauře Kuenssbergové. Cummings představil svůj pohled na události během svého působení v kampani Vote Leave a během svého jmenování hlavním poradcem Borise Johnsona a pohrdavě se vyjádřil o kompetentnosti vlády a zejména Johnsona.V květnu 2024 Cummings údajně připravoval založení nové politické strany, která by mohla nahradit Konzervativní stranu, pokud by se ta po parlamentních volbách v roce 2024 rozpadla.Cummings popsal své politické názory jako „nikoliv toryovské (konzervativní), libertariánské, ‚populistické‘ nebo jakékoliv jiné.“ V lednu 2016, pět měsíců před referendem o Evropské unii v roce 2016 ve Spojeném království, Cummings prohlásil:Extremisté jsou v Evropě na vzestupu a jsou bohužel podporováni projektem eura a centralizací moci v Bruselu. Je stále důležitější, aby Británie nabízela příklad civilizované, demokratické a liberální samosprávy.Na konferenci Ogilvy v roce 2017 Cummings vyjádřil přesvědčení, že EU spíše než řešení problémů podněcuje radikalismus a extremismus kvůli vnímanému nedostatku kontroly nad otázkami, jako je ekonomika a imigrace:Pro mě ... je nejhorším scénářem pro Evropu návrat k protekcionismu a extremismu ve stylu 30. let. A podle mě projekt EU, projekt eurozóny, jsou hnací silou růstu extremismu. Skutečně nejdůležitějším důvodem, proč jsem chtěl vystoupit z EU, je to, že si myslím, že to vysaje jed z mnoha politických debat ... UKIP a Nigel Farage by skončili. Jakmile bude existovat demokratická kontrola nad přistěhovaleckou politikou, imigrace se vrátí do pozice otázky druhého nebo třetího řádu.Cummings často kritizoval politický systém, který se podle něj soustředí na Londýn a který nepočítá s tím, že Spojené království hlasovalo pro vystoupení z Evropské unie. Vyjádřil své znepokojení nad tím, že obavy mnoha voličů, zejména v severní Anglii a Midlands, byly jak konzervativci, tak labouristy ignorovány a „brány jako samozřejmost“. kritizoval pokus nových labouristů o obnovení rovnováhy vrozených strukturálních nedostatků v britské ekonomice po deindustrializaci pomocí systému daňových úlev.Cummings prohlásil, že nikdy nebyl členem žádné politické strany a umístil se na druhém místě v žebříčku „100 nejvlivnějších konzervativců roku 2019“, který sestavila stanice LBC[, ačkoli je často vykreslován jako pravičák politického spektra, vyjádřil znepokojení nad Evropskou výzkumnou skupinou vedenou Jacobem Reesem-Moggem a označil ji za „užitečné idioty“ pro argumentaci za setrvání v EU a že by „měla být léčena jako metastázující nádor a vyříznuta z britského politického těla“. „[ V referendu v roce 2016 se snažil izolovat Nigela Farage od oficiální kampaně Vote Leave, protože se domníval, že jeho přítomnost nepomůže získat nerozhodnuté voliče.Cummings kritizoval bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa za to, že „neprojevil žádný zájem o skutečné řízení vlády“ a za jeho neschopnost „realizovat se ve velkém měřítku a rychlosti“, a vyzval Republikánskou stranu, aby nominovala alternativu k Trumpovi jako svého kandidáta pro prezidentské volby v USA v roce 2024. Jako „zajímavé lidi“ v americké politice uvedl mimo jiné Curtise Yarvina, Andrewa Sullivana a Davida Shora.V prosinci 2011 se Cummings oženil s Mary Wakefieldovou, sestrou svého přítele Jacka Wakefielda,bývalého ředitele Firtashovy nadace[. Mary Wakefieldová pracuje v týdeníku The Spectator již desítky let, od doby, kdy byl Boris Johnson redaktorem, a nyní je pověřenou redaktorkou. Je dcerou sira Humphryho Wakefielda, 2. baroneta, z hradu Chillingham v Northumberlandu, její matkou je Katherine Wakefieldová, rozená Baringová, starší dcera Evelyna Baringa, 1. barona Howicka z GlendaleV roce 2016 se jim narodil syn (Alexander) Cedd (pojmenovaný po anglosaském světci).Cummings je údajně fascinován Otto von Bismarckem, Richardem Feynmanem, Sun Tzu a americkým stíhacím pilotem a vojenským stratégem Johnem Boydem."] Novinář Owen Bennett napsal, že Cummings ‚je rusofil, mluví rusky a vášnivě se zajímá o Dostojevského‘,[zatímco Patrick Wintour v deníku The Guardian uvedl, že ‚Anna Karenina, matematika a Bismarck jsou jeho tři posedlosti‘.Cummingse ztvárnil Benedict Cumberbatch v dramatu Brexit stanice Channel 4 z roku 2019:V září 2022 Cummingse ztvárnil Simon Paisley Day v minisérii Michaela Winterbottoma This England.V únoru 2023 Cummingse ztvárnil Chris Porter v seriálu DOM: The Play v londýnském divadle The Other Palace Theatre a poté v dubnu v divadle Theatre Royal ve Windsoru a v divadle Assembly Rooms na Edinburgh Fringe 2023.