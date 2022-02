Tisková zpráva:

Divadelní hra GRAMOFON zve na premiéru i k introspekci nad současným děním do pražského Divadla MA

4. 2. 2022

Kam spěje dnešní lidstvo? Tuto základní otázku si pokládá hudebně-dramatický projekt pražského Divadla MA s názvem GRAMOFON, jenž se 1. a 3. března dočká světové premiéry na své domovské scéně v Žitné 41. Vícevrstevnatý příběh se odehrává na pozadí událostí 2. světové války, vypovídá o víře a naději a vybízí diváky k zamyšlení.

Inscenace filozoficky propojuje skutečný příběh vztahu vězeňkyně a dozorce z koncentračního tábora s dějem dětské pohádky o poznání abecedy jidiš. Originální zpracování je symbiózou činohry, hudebního a nonverbálního divadla a nabízí divákovi jedinečný pohled na lidskou bytost procházející holokaustem. Nechybí živá hudba v podání tria, s pěveckým doprovodem herců v uměleckém překladu jazyka jidiš. Vstupenky na obě premiéry jsou v prodeji.

Cílem režisérky inscenace a zároveň ředitelky Divadla MA, Marianny Arzumanové bylo vystihnout paralelu k událostem dnešních dní. Vsadila na motiv duchovního života člověka, jeho všudypřítomnou, jen často neobjevenou vnitřní sílu a vždy existující možnost volby, a to i v nesnesitelných životních podmínkách a v situaci totální fyzické nesvobody.

„Záměrem představení je mimo jiné veřejně vystoupit proti rostoucímu fanatismu, antisemitismu a xenofobii. Lidstvo by nemělo zapomínat na to, co se stalo v minulosti a čeho jsou lidské bytosti schopné. Divadelní představení Gramofon proto výrazně a emocionálně promlouvá přímo k divákovi a vytváří až strašidelně autentický obraz, který donutí obecenstvo se zamyslet a chyby lidstva neopakovat,“ líčí Marianna Arzumanová.

Vedle Marianny stojí za vznikem představení i další tvůrci. Autorem hudby je světoznámý klavírní virtuóz a současně patron Divadla MA, Jevgenij Kissin. Spolupráce na scénáři se ujal divadelník a hudebník Igor Šebo, libreto pochází z pera amerického jidišisty Borise Sandlera.

Autoři se nechali inspirovat myšlenkami známého psychiatra a zakladatele existenciální analýzy a logoterapie Viktora Emila Frankla, který sám přežil několik koncentračních táborů včetně Osvětimi. Frankl díky svým krutým zkušenostem potvrdil svoji hypotézu, že hlavní potřebou člověka pro přežití je cíl, a to velmi konkrétní cíl, jinými slovy „mít pro co žít“. Sám Frankl si ve chvíli největšího zoufalství v koncentračním táboře představil, jak přednáší vše, co zažívá a pozoruje, svým studentům na katedře Vídeňské univerzity. Jeho utrpení tak získalo smysl a jasný cíl – přežít, aby mohl předat svou zkušenost.



Divadlo MA se svou devítiletou existencí založilo svou komorní domovskou scénu na adrese Žitná 41 teprve před dvěma lety. Na podzim 2020, kdy kultura umírala, scéna Divadla MA naopak oživla. Netrvalo dlouho a ansámbl již vyprodával svá představení. O tom, že „v Divadle MA je jako doma“ diváky přesvědčí rovněž přilehlá útulná kavárna, která poskytuje své útočiště vždy po skončení představení.

Vstupenky na první a druhou premiéru hry Gramofon je možné zakoupit v síti GoOut za jednotnou cenu 340 Kč. Začátky představení v 19.30 hodin. Více informací o divadle na www.divadloma.cz.

