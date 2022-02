Organizace Greenpeace vyzvala vládu, aby okamžitě zveřejnila smlouvu o dole Turów. Neexistuje důvod k jejímu utajování

Okolnosti přijetí smlouvy byly podle Greenpeace skandální. Podle informací v médiích byla dohoda schválena českou vládou na její středeční schůzi. Jednání o dohodě ale nebylo na programu vlády a nikdo z ministrů a ministryň o schválení dohody neinformoval ani po skončení schůze. Druhý den ráno přijel smlouvu do Prahy podepsat polský premiér. Média a veřejnost se o jeho neplánované návštěvě dozvěděla až ve chvíli, kdy byl na cestě.

Podle informací ve veřejném prostoru přitom není znění smlouvy známo nejen veřejnosti, spolků a obyvatelům dotčeným negativními dopady dolu, ale ani poslancům vládních stran. Například poslanec Vladimír Balaš ze STAN, který je odborníkem na mezinárodní právo, podle svých vyjádření na sociálních sítích o smlouvu také žádal, ale nedostal ji. (1) Navíc bez znalosti konkrétního znění dojednané smlouvy stále není jisté, zda smlouvu o dole Turów nemusí ještě kromě vlády schválit i Poslanecká sněmovna.

Smlouvou se přitom Česká republika zavázala ke stažení žaloby u Soudního dvora Evropské unie, a to ihned po přijetí finančních kompenzací dojednaných v dohodě. Generální advokát Soudního dvoru EU včera vyjádřil souhlas s českou žalobou, a spor by tak Česká republika vyhrála. Naopak dodržování nově uzavřené smlouvy ze strany Polska, které se dlouhodobě vyhýbá odpovědnosti, je značně nejisté.

Dohodnutá smlouva je podle Greenpeace problematická i proto, že nechrání zásoby české vody, které důl Turów vysává. Jediným opatřením, který má odtoku vody zabránit, je podzemní stěna, kterou nyní buduje provozovatel dolu - těžební firma PGE. O funkčnosti stěny však v minulosti pochybovala Česká geologická služba a z nově získaných polských dokumentů vyplývá, že tento účel nebude plnit ani podle samotné PGE. (2) Ztráta pitné vody a vody v krajině tak stále hrozí tisícům lidí v Libereckém kraji.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká:

“Znění smlouvy je stále neznámé, přestože je už podepsaná a Česká republika se na jejím základě chystá stáhnout žalobu u evropského soudu. Stále tedy nevíme, co vlastně vláda podepsala a k čemu všemu se zavázala. Veřejnost má přirom právo smlouvu znát. Vláda ignoruje základní lidské právo na informace, které zaručuje Ústava České republiky. Vláda se utajováním smlouvy dopouští protiprávního jednání. Nezveřejnění smlouvy, utajení jejího schvalování i podepisování, které proběhlo urychleně a bylo naplánováno v rámci konspirací s polskou vládou, je bezprecedentní nedemokratickou praktikou, která se nesmí opakovat. Česká vláda v kauze Turów v poslední době více komunikovala s polskou vládou než s vlastními občany. Tím, že vláda schválila smlouvu, která nechrání české zásoby vody, zavázala se ke stažení žaloby proti dolu Turów a snížila dobu dohledu evropského soudu, pouze vychází vstříc Polsku, které nechce platit pokuty za pokračování ilegální těžby kvůli nerespektovaní rozhodnutí evropského soudu.”

Polsko plánuje na dole Turów těžit až do roku 2044. Podle Greenpeace by však těžba a spalování uhlí v komplexu Turów mělo být co nejrychleji ukončeno a místní region by měl projít spravedlivou transformací.

