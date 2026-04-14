Česká podpora izraelských válečných zločinců je absolutní výjimkou v Evropě
14. 4. 2026
Zatímco Macinka jede bratřit se v Izraeli s tamějšími válečnými zločinci, italská pravicová premiérka Meloniová ruší v důsledku izraelských válečných zločinů italsko-izraelskou vojenskou dohodu:
Pozor, Macinko, podpora válečných zločinů je také válečný zločin. Nepromlčitelný.
Italská premiérka Meloniová oznámila pozastavení vojenské spolupráce a obranné dohody s Izraelem.
Macinka jede v době, kdy Izrael páchá válečné zločiny v Libanonu, do Izraele podpořit Izrael v jeho "nelehké situaci"— Dan Priban (@DanPriban) April 14, 2026
Macinka dělá to samé, co dělal Lipavský, jen ten tam jezdil, když Izrael vraždil dva zdravotníky denně a jedno dítě každou hodinu.
A co na to lidé podporující…
JUST IN: 🇮🇹🇮🇱 Italian Prime Minister Meloni announces suspension of military cooperation & defense agreement with Israel. pic.twitter.com/ZnqY0Dt4cZ— BRICS News (@BRICSinfo) April 14, 2026
