Česká podpora izraelských válečných zločinců je absolutní výjimkou v Evropě

14. 4. 2026

čas čtení < 1 minuta

Zatímco Macinka jede bratřit se v Izraeli s tamějšími válečnými zločinci, italská pravicová premiérka Meloniová ruší v důsledku izraelských válečných zločinů italsko-izraelskou vojenskou dohodu:

Pozor, Macinko, podpora válečných zločinů je také válečný zločin. Nepromlčitelný.  Italská premiérka Meloniová oznámila pozastavení vojenské spolupráce a obranné dohody s Izraelem.

0
Vytisknout
310

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2026