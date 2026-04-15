Manželka španělského socialistického premiéra obviněna z korupce
15. 4. 2026
Vyšetřování zahájené v roce 2024 zkoumá, zda nevyužila svou pozici pro soukromý prospěch, což ona i Sanchez popírají, čímž se zvyšuje tlak na jeho menšinovou vládu.
Vyšetřování je jedním z několika korupčních případů, které zapletly rodinu socialistického lídra a jeho bývalé spojence a vyvinuly tlak na jeho menšinovou koaliční vládu.
Soudce Juan Carlos Peinado zahájil vyšetřování v dubnu 2024, aby zjistil, zda Gómez zneužila pozici Sanchezovy manželky pro soukromý prospěch, což ona i premiér popírají.
Případ se soustředí na vytvoření a správu katedry na univerzitě Complutense v Madridu, kterou spoluvedla Gómez, stejně jako na údajné využívání veřejných zdrojů a osobních kontaktů k prosazování soukromých zájmů.
Peinado uvedl, že jeho vyšetřování našlo dostatečné důkazy o trestné činnosti pětapadesátileté Gómez, podle rozhodnutí ze dne 11. dubna, které bylo zveřejněno v pondělí.
Formálně obvinil Gómez ze zpronevěry, obchodování s vlivem, korupce v obchodních jednáních a zneužití finančních prostředků, dodal rozsudek.
"Pozice sloužila jako prostředek soukromého profesního rozvoje pro osobu vyšetřovanou," napsal soudce.
Nyní je na soudech, aby rozhodly, zda bude Gómez postavena před soud.
Gómez, který je na oficiální návštěvě Číny se Sanchezem, důsledně popírá jakékoli pochybení.
Sanchez odmítl obvinění proti své manželce jako pokus pravice podkopat jeho vládu. Opoziční strany požadují jeho rezignaci.
Kauza vznikla na základě stížnosti podané protikorupční skupinou s krajně pravicovými vazbami.
Bratr premiéra, David Sanchez, byl rovněž obžalován v samostatném vyšetřování údajného obchodování s vlivem spojeného s jeho najmutím regionální vládou.
Bývalá pravá ruka Sancheze a bývalý ministr dopravy Jose Luis Abalos byl tento měsíc souzen kvůli údajným úplatkům spojeným s veřejnými zakázkami.
