Převezme Fico Orbánovu roli Putinova trojského koně v Evropě?
14. 4. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Maďarské volby nejsou jen epizodou středoevropské politiky. Jsou koncem jedné éry – a zároveň začátkem nepříjemné otázky: kdo převezme roli systematického narušitele evropské jednoty, kterou po více než dekádu zosobňoval Viktor Orbán? Orbán nebyl jen spojencem několika politiků, byl institucí. Od migrační krize přes spory o právní stát až po válku na Ukrajině budoval konzistentní strategii – využívat principu jednomyslnosti v EU jako páky. Nešlo o náhodné výstřelky, ale o dlouhodobý model: blokovat, brzdit, vydírat, a nakonec směnit souhlas za ústupky.
Konec éry Viktor Orbán se dá číst dvěma způsoby. Ten pohodlnější říká: jeden problém Evropské unie je pryč. Ten přesnější říká: jeden problém změnil formu.
Orbán nebyl v evropské politice jen „potížista". Byl to systematický hráč, který pochopil slabinu Unie lépe než většina jeho kritiků: že celek stojí na konsenzu, a konsenzus lze vydírat. Využíval každou příležitost, kdy mohl proces zpomalit, znejistit nebo přímo zablokovat. Nebyla to improvizace, ale metoda.
A byla to metoda, která objektivně vyhovovala Vladimíru Putinovi. Ne proto, že by bylo nutné hledat přímé řízení z Moskvy, ale proto, že výsledky byly shodné: roztříštěná Evropa, zpožděná rozhodnutí, nekonečné kompromisy, které ztrácejí ostrost. V takovém prostředí se geopolitické soupeření nevyhrává silou, ale trpělivostí.
Teď se zdá, že tahle kapitola končí. Jenže Orbán není typ politika, který by po volební porážce prostě odešel. Naopak – jeho skutečný talent nikdy nespočíval jen v tom, že seděl u stolu, kde se hlasuje. Spočíval v tom, že si dlouhodobě budoval vlastní infrastrukturu vlivu.
Nejviditelnějším příkladem je Mathias Corvinus Collegium. Na první pohled vzdělávací projekt, ve skutečnosti ambiciózní pokus o vytvoření paralelní elity – generace lidí, kteří budou sdílet určitý pohled na svět, stát, Evropu. Masivně financovaný, systematicky rozšiřovaný, napojený na politickou moc. To není think tank na pár konferencí ročně. To je dlouhodobá investice do ideologického zázemí.
A pak je tu MCC Brussels. Přesun do Bruselu není náhoda, ale logika. Pokud už nemáte možnost blokovat rozhodnutí přímo u stolu, začnete ovlivňovat prostředí, ve kterém se ta rozhodnutí rodí. Networking, akce, publikace, propojení s podobně naladěnými politiky a experty napříč Evropou. Méně viditelné než veto, ale v něčem účinnější – protože to mění rámec debaty, ne jen její výsledek.
Orbán tak přechází z role exekutora do role organizátora. A to je možná ještě zajímavější pozice.
Zároveň se ale uvolňuje místo v „tvrdé" politice. Někdo bude muset dělat to, co Orbán dělal na úrovni států – brzdit, zpochybňovat, podmiňovat. A tady se logicky nabízí Robert Fico. Rozdíl je však klíčový. Zatímco Hungary pod Orbánem vytvořilo téměř ideologický projekt „neliberální demokracie", Ficova politika je spíše instrumentální. Nejde o velkou vizi přetvoření Evropy, ale o maximalizaci domácího politického zisku. To ji činí méně předvídatelnou – a paradoxně v některých situacích i nebezpečnější. Není svázána doktrínou, ale okamžitou kalkulací.
Slovensko není Maďarsko. Nemá stejnou váhu ani stejnou politickou tradici posledních let. A Fico není Orbán. Nemá jeho ideologickou soustavnost ani ambici přepisovat evropská pravidla. Je mnohem pragmatičtější, někdy až cynicky transakční. Právě proto ale může být užitečný v jiné roli.
Zatímco Orbán byl „velký hráč", který otevřeně testoval limity systému, Fico může být tím, kdo systém rozleptává tišeji. Jednou zablokuje, podruhé zdrží, potřetí si vyjedná výjimku. Nebude to velké drama, spíš série drobných posunů, které ve výsledku vedou ke stejnému efektu: zpomalení a oslabení společného postupu.
A přesně to je prostor, ve kterém se dlouhodobě pohybuje i Vladimir Putin. Nejde o jednorázové vítězství, ale o trpělivé narušování soudržnosti protivníka. Jedno veto zmizí, objeví se deset menších překážek. Jedna silná postava odejde, nahradí ji síť slabších, ale dostatečně ochotných.
Pro Kreml to znamená komplikaci, nikoli katastrofu. Vladimir Putin přichází o disciplinovaného partnera, ale získává potenciálně flexibilnějšího hráče. Pokud Orbán byl „strategický blokátor", Fico může být „taktický obstrukcionista". Nebude nutně vetovat každý krok, ale může dostatečně často zdržovat, relativizovat a podmiňovat, aby výsledek byl podobný: oslabená, pomalejší a vnitřně rozdělená Evropská unie.
Historie evropské integrace přitom ukazuje, že právě takovéto „malé" obstrukce mají kumulativní efekt. Od Maastrichtské smlouvy přes krize eurozóny až po pandemii – EU se posouvá vpřed jen tehdy, když se podaří vytvořit dostatečně široký konsenzus. Stačí jeden či dva státy ochotné tento konsenzus narušovat, a celý mechanismus se zpomalí.
Výsledkem tak není „Evropa bez Orbána", ale Evropa, kde se orbánovský styl rozptýlí. Část se přesune do institucí typu Mathias Corvinus Collegium a MCC Brussels, část do politiků jako Robert Fico. Méně nápadné, hůře uchopitelné – a právě proto potenciálně odolnější.
Proto je představa, že porážka Viktor Orbán automaticky posílí evropskou jednotu vůči Rusku, naivní. Realita bude komplikovanější a – z hlediska Kyjeva – možná jen o něco méně frustrující. Místo jednoho hlasitého vetujícího aktéra může přijít několik tišších, ale stále účinných brzd.
A právě v tomto prostoru se bude muset nově pohybovat Vladimír Putin. Ne už skrze ideologicky ukotvenou Budapešť, ale skrze pragmatickou Bratislavu. Ne skrze velká gesta, ale skrze drobné trhliny v evropské jednotě.
Je to méně nápadné. Ale v dlouhodobé perspektivě možná stejně účinné.
0
237
Diskuse