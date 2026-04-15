Konzumace vyššího množství rostlinné stravy souvisí s nižším rizikem demence. I ve vyšším věku
15. 4. 2026
"Nikdy není pozdě začít jíst zdravě, abyste snížili riziko Alzheimerovy choroby a souvisejících demencí," uvedla v e-mailu hlavní autorka Unhee Lim, profesorka populačních věd na University of Hawaii Cancer Center v Honolulu.
Starší dospělí, kteří během deseti let vyřadili mnoho nezdravých potravin ze svého jídelníčku, měli o 11 % nižší riziko Alzheimerovy choroby a demence ve srovnání s dospělými, jejichž strava se nezměnila, uvedla Lim.
Nicméně lidé, kteří stále více jedli nezdravé rostlinné produkty, jako jsou rafinované obiloviny a potraviny s přidanými cukry, měli asi o 25 % vyšší pravděpodobnost, že se po 10 letech rozvine nějaký typ demence, uvedla.
"Zjištění naznačují, že jak rostlinná strava, tak vysoká kvalita stravy pomáhají chránit mozkové funkce s přibývajícím věkem," řekl Dr. David Katz, specialista na prevenci a životní styl, který se studie neúčastnil. Katz založil neziskovou organizaci True Health Initiative, globální koalici odborníků zaměřených na medicínu životního stylu založenou na důkazech, doplňuje Sandee LaMotte.
Co je to "zdravá" rostlinná strava?
Základní definice rostlinné stravy je široká a jednoduše vyžaduje, aby člověk upřednostňoval konzumaci většího množství rostlinných potravin než živočišných produktů, jako je maso, mléko a vejce. Pak by se člověk mohl nazývat veganem a přesto se živit sladkými, tuků plnými ultrazpracovanými potravinami, o kterých je známo, že škodí zdraví.
Snídaně například může být ultra zpracovaná mražená vafle nebo palačinka s falešným javorovým sirupem. Oběd mohl zahrnovat fastfoodový zeleninový burger bohatý na sodík, hranolky nebo cibulové kroužky s nasycenými tuky a ovocnou limonádu plnou cukru. Večeře mohla zahrnovat těstoviny z bílé mouky z rafinovaných obilovin s rajčatovou omáčkou s vysokým obsahem cukru, následovanou ultrazpracovanými sušenkami nebo dortem — vše rostlinné, ale nic není dobré pro zdraví vašeho mozku.
Nová zpráva zveřejněná v časopise Neurology se snažila rozlišit, jak kvalita rostlinné stravy ovlivní riziko demence. Studie zahrnovala téměř 93 000 lidí s průměrným věkem 59 let a různorodou směsicí etnik: Afroameričané, Japonci, Latinoameričané, původní Havajci a běloši. Všichni účastníci byli na začátku studie dotázáni na svou stravu. O deset let později menší skupina něco přes 45 000 lidí oznámila svou dietu podruhé.
Výzkumný tým hodnotil diety ve třech úrovních kvality. Konzumace nasycených živočišných tuků, mléčných výrobků, vajec, mořských plodů a masa byla nejnižší úroveň. Vyšší úroveň byla méně zdravá rostlinná jídla, jako jsou rafinované obiloviny, ovocné šťávy, brambory a přidané cukry.
Proč jsou ovocné šťávy a brambory považovány za méně zdravé? Brambory jsou bohaté na škrob, který se rychle mění na glukózu v krvi, což může způsobit prudké nárůsty cukru v krvi. Navíc smažení brambor nebo přidání zakysané smetany a másla přidává nadměrné množství kalorií, nezdravých tuků a sodíku.
Pití ovocné šťávy, jako je jablečná nebo pomerančová, například zaplavuje krev fruktózou, cukrem, který se přirozeně vyskytuje v ovoci a některých rostlinách. Sníst celé jablko nebo pomeranč naopak nezvyšuje hladinu cukru v krvi stejným způsobem, protože vláknina obsažená v ovoci zpomaluje uvolňování fruktózy do krve.
Nejvyšší úroveň byly nejzdravější rostlinné potraviny — celozrnné obiloviny, ovoce, zelenina, rostlinné oleje, ořechy, luštěniny a čaj s kávou. Výzkumníci zjistili, že konzumace více těchto rostlin byla pro mozek nejvíce ochranná.
Když byla porovnána podskupina lidí, kteří jedli nejzdravější rostlinné potraviny, ti, kteří jedli nejvíce rostlin v této skupině, snížili své riziko demence o 7 % ve srovnání s těmi, kteří je jedli nejméně.
Mezi podskupinou, která konzumovala více nezdravých rostlinných produktů, měli ti, kteří jich jedli nejvíce, o 6 % vyšší pravděpodobnost vzniku demence, podle studie.
"Zjistili jsme, že přijetí rostlinné stravy, i když už od vyššího věku, a vyhýbání se nekvalitní rostlinné stravě bylo spojeno s nižším rizikem Alzheimerovy choroby a dalších demencí," uvedl hlavní autor Song-Yi Park, docent populačních věd na Onkologickém centru Havajské univerzity.
"Naše zjištění zdůrazňují, že je důležité nejen dodržovat rostlinnou stravu, ale také zajistit, aby byla strava vysoce kvalitní," uvedl Park ve svém prohlášení.
Širší přínosy rostlinné stravy
Kromě mozku předchozí výzkumy ukázaly, že konzumace zdravé rostlinné stravy byla spojena až s o 68 % nižším rizikem cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a metabolických rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak. Konzumace nezdravější rostlinné stravy však byla spojena s až o 63 % vyšším rizikem.
Pokud jde o srdce, studie ukazují, že omezení červeného masa a konzumace celozrnných výrobků, luštěnin a různých barevných plodů a zeleniny může snížit cholesterol a riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Riziko cukrovky 2. typu bylo sníženo o 24 % u lidí, kteří jedli nejvíce celozrnných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a omezili příjem nezdravých rostlinných a živočišných potravin. Dieta také snížila index tělesné hmotnosti a obvod pasu.
Zdravá rostlinná strava je také spojována s delším životem — jak pro lidi, tak pro planetu. Zpráva z roku 2023 od Komise EAT-Lancet, složená z předních vědců ze 16 zemí, zjistila, že důsledné dodržování planetě přátelské stravy, která zahrnuje převážně ovoce, zeleninu a celozrnné produkty, snižuje riziko předčasného úmrtí u lidí téměř o třetinu, a zároveň dramaticky snižuje uvolňování skleníkových plynů, které devastují planetu.
"U každé hlavní příčiny úmrtí, kterou jsme zkoumali, bylo nižší riziko u lidí s lepším dodržováním planetární zdravotní diety," řekl spoluautor Dr. Walter Willett, profesor epidemiologie a výživy na Harvard T.H. Chan School of Public Health v Bostonu, v předchozím rozhovoru pro CNN.
"Zjištění ukazují, jak moc je lidské a planetární zdraví propojené. Zdravé stravování podporuje environmentální udržitelnost — což je zase zásadní pro zdraví a pohodu každého člověka na Zemi," řekl Willett.
Zdroj v angličtině: ZDE
