Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě
15. 4. 2026
Rich Starry je středně velký tanker, který přepravuje přibližně 250 000 barelů metanolu. Byla naložena v přístavu Hamríja v SAE. Majitel plavidla, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, stejně jako samotný tanker, jsou zařazeni na americký seznam sankcí za obchodní vazby s Íránem. Podle LSEG je na palubě čínského tankeru čínský tým.
Další tanker na americkém seznamu sankcí – Murlikishan – vyplul v úterý směrem k Perskému zálivu, ukázala data LSEG. Podle Kplera má prázdný tanker Handysize, dříve známý jako MKA, který se podílel na přepravě ruské a íránské ropy, naložit topný olej v Iráku 16. dubna.
Americké ozbrojené síly zahájily blokádu přístavů a celého íránského pobřeží od 17:00 moskevského času v pondělí a Teherán pohrozil útokem na přístavy sousedních zemí Perského zálivu v případě zabavení lodí.
Po zhroucení jednání mezi oběma znepřátelenými stranami, která se konala o víkendu v Islámábádu, uvedl americký představitel, že dialog pokračuje a dochází k pokroku v hledání konsensu. Pákistánský premiér Šibáz Šaríf také uvedl, že kontakty stále probíhají.
Americký viceprezident J.D. Vance, který vedl delegaci v Islámábádu, řekl v pondělí pro Fox News, že americká strana v těchto jednáních dosáhla velkého pokroku, což Teheránu ukázalo, kde mohou Spojené státy učinit určité ústupky a kde zůstanou neústupné.
Trump podle Vance důrazně požadoval odstranění veškerého obohaceného uranu z Íránu a vytvoření kontrolního systému, který by potvrdil, že Írán jaderné zbraně nemá.
Americký viceprezident poznamenal, že Teherán učinil malý krok směrem k Washingtonu. "Byly tam dobré náznaky, ale nestačilo to," řekl Vance.
