Krize na Blízkém východě: Blokáda íránských přístavů ze strany USA začne dnes. Papež Lev prohlásil, že nemá „v úmyslu diskutovat“ s Trumpem o válce
13. 4. 2026
Při izraelském útoku na město Tefahta v jižním Libanonu v neděli bylo zabito devět lidí a 13 jich bylo zraněno, uvedla státní agentura National News Agency.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo od 2. března v konfliktu zabito nejméně 2 055 lidí a 6 588 jich bylo zraněno.
Papež Leo říká, že nemá „v úmyslu debatovat“ s Trumpem o Íránu
Papež Leo XIV. v pondělí novinářům sdělil, že nemá „v úmyslu debatovat“ s Donaldem Trumpem poté, co americký prezident zveřejnil na sociálních sítích více než 300 slov dlouhou kritiku, v níž papeže obvinil z toho, že se podbízí „Radikální Levici“ a že je „hrozný“ v oblasti zahraniční politiky, informuje AFP.
O víkendu vstoupil Leo, první papež narozený v USA, na mezinárodní politickou scénu, když prohlásil, že modlitba za mír je „opěrným bodem proti té iluzi všemohoucnosti, která nás obklopuje a stává se stále nepředvídatelnější a agresivnější.“
V pondělí měl papež pro novináře na palubě papežského letadla, kteří směřovali do Alžírska na papežovu první návštěvu Afriky, jednoduché poselství: „Nejsem politik.“
„Nemám v úmyslu s (Trumpem) debatovat,“ řekl Leo. „Poselství je stejné: podporovat mír.“
V neděli večer Trump na Truth Social napsal, že Leo je „slabý v boji proti zločinu, slabý v otázce jaderných zbraní“.
„Nechci papeže, který si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jaderné zbraně. Nechci papeže, který si myslí, že je hrozné, že Amerika zaútočila na Venezuelu… A nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám přesně to, k čemu jsem byl zvolen, A TO DRTIVOU VĚTŠINOU,“ řekl Trump.
Ve stejném příspěvku Trump dodal: „Kdybych nebyl v Bílém domě, Leo by nebyl ve Vatikánu.“ Hodinu po původním prohlášení Trump zveřejnil obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém je zobrazen jako Ježíš, jak žehná staršímu muži na lůžku, zatímco na něj s úctou hledí zdravotní sestra a voják.
„Nenecháme se vtáhnout do války,“ říká britský premiér
Když byl v pondělí tlačen do kouta, britský premiér Keir Starmer odmítl zaujmout tvrdší postoj k konfliktu a vystoupit proti Donaldu Trumpovi.
Když se ho v pořadu BBC 5Live Breakfast zeptali, zda považuje Trumpa za odpovědného za rostoucí náklady na energii způsobené uzavřením Hormuzského průlivu, Starmer řekl, že vinu dává Íránu, který začal bránit lodím a tankerům v plavbě touto vodní cestou v reakci na to, že USA a Izrael zasáhly tisíce cílů a zabily desítky nejvyšších představitelů země.
„Vinu nese Írán, který způsobil omezení provozu a plavby lodí v Perském zálivu, a činí tak v rozporu s mezinárodním právem,“ řekl Starmer.
V neděli Trump opět ostře kritizoval postup Velké Británie během konfliktu a zopakoval narážku, která zřejmě přirovnávala Starmera k Nevillu Chamberlainovi, jenž je dlouhodobě kritizován za politiku appeasementu vůči Adolfu Hitlerovi.
Starmer se však v pondělí zdržel reakce na Trumpovy narážky a místo toho zopakoval svůj postoj, že jakýkoli postup Velké Británie v tomto konfliktu zůstane čistě obranný a bude směřovat k ochraně britských životů a zájmů.
„Moje rozhodnutí bylo velmi jasné: bez ohledu na tlak – a ten byl značný – se nenecháme vtáhnout do války. Spojené království se nenechá vtáhnout do války,“ řekl Starmer. „To není v našem národním zájmu, protože nebudu jednat, pokud nebude existovat jasný zákonný základ a jasný, promyšlený plán.“
Donald Trump spustil neuvěřitelný útok na papeže Lva, kterého nazval „slabým“ a „hrozným“
Prezident Donald Trump se pustil do útoku proti papeži Lvu XIV. a prohlásil, že si nemyslí, že by tento v USA narozený vůdce katolické církve „odváděl velmi dobrou práci“, a že je „velmi liberální osobou“, přičemž zároveň naznačil, že by měl papež „přestat vyhovovat radikální levici“.
V neděli večer při letu z Floridy zpět do Washingtonu Trump v dlouhém příspěvku na sociálních sítích ostře kritizoval Lva a poté v komentářích pro novináře na letištní ploše v tom pokračoval.
„Nejsem fanouškem papeže Lva,“ řekl.
Trumpovy komentáře přišly poté, co Lev o víkendu naznačil, že válku USA a Izraele v Íránu pohání „blud o všemohoucnosti“. Ačkoli není neobvyklé, že se papežové a prezidenti neshodnou, je mimořádně vzácné, aby papež kritizoval amerického vůdce – a stejně tak je neobvyklá i Trumpova ostrá reakce.
„Papež Leo je SLABÝ v boji proti zločinu a hrozný v zahraniční politice,“ napsal prezident ve svém příspěvku a dodal: „Nechci papeže, který si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jaderné zbraně.“
Cena ropy opět stoupla nad 100 dolarů za barel poté, co Trump oznámil námořní blokádu Hormuzského průlivu
Íránské revoluční gardy varovaly, že „přiblížení vojenských plavidel k Hormuzskému průlivu je považováno za porušení příměří“.
Ceny ropy vzrostly v ranním obchodování po Trumpově oznámení o blokádě. Cena americké ropy vzrostla o 8 % na 104,24 USD za barel a cena ropy Brent – mezinárodního standardu – vzrostla o 7 % na 102,29 USD. Australský akciový trh v pondělí ráno prudce poklesl.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf se Trumpovi vysmál na X a v příspěvku napsal: „Užijte si současné ceny pohonných hmot. S takzvanou ‚blokádou‘ brzy budete nostalgicky vzpomínat na benzín za 4–5 dolarů.“
Dříve uvedl, že Trumpovy nové hrozby nebudou mít na íránský národ žádný vliv: „Pokud budete bojovat, budeme bojovat i my… Nepodvolíme se žádným hrozbám.“
Lloyd’s List Intelligence uvedl, že „veškerý provoz“ přes Hormuzský průliv se zastavil poté, co Trump oznámil námořní blokádu ze strany USA. Uvedl, že dvě plavidla, která opouštěla průliv, se po zveřejnění příspěvku otočila.
Trump zopakoval svou hrozbu, že zničí íránské elektrárny a další civilní energetickou infrastrukturu, pokud nedojde k dohodě o ukončení války.
Diskuse