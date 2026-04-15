Jde do tuhého! Zrušení veřejnoprávních poplatků potvrzeno
15. 4. 2026
Píšu vám v reakci na slova ministra kultury Klempíře, kde potvrdil záměr zrušit veřejnoprávní poplatky. Ještě předtím vám ale chci znovu moc poděkovat za to, že jste se se svou organizací připojili k výzvě Média patří občanům, ne politikům na podporu nezávislých médií veřejné služby. Podpisy neustále přibývají, aktuální stav je téměř 35 000 podpisů občanů a 171 organizací! A pořád to roste. Moc díky za to.
MINISTR KLEMPÍŘ POTVRDIL, ŽE CHCE ZRUŠIT VEŘEJNOPRÁVNÍ POPLATKY
Nejdřív oslabit, potom zničit. Asi před dvěma týdny jsme se dozvěděli o poslaneckém návrhu, který výrazně omezuje rozsah poplatků tím, že je pro některé skupiny občanů zruší. Podle expertů je už toto samo o sobě pro média destruktivní návrh, má býr schválen ještě před létem. Dnes se ale ohrožení veřejnoprávních médií přesunulo na úplně jiné level a potvrdilo se to, proti čemu tak dlouho bojujeme:
Ministr Klempíř potvrdil zrušení veřejnoprávních poplatků
ČT a ČRo mají byt už od roku 2027 financovány přímo ze státní kasy. Rozpočet jim má klesnout na úroveň z roku 2024 - fakticky je to ale rok 2008, protože od té doby se poplatky nezvyšovaly ani o inflaci. Není to o ušetření ani modernizaci. Jde o skryté škrty a oslabení médií, která mají hlídat moc. A nenechme se zmást ani tím, že vláda jako kolovrátek opakuje, že tento způsob je zárukou nezávislosti. To je čirý nesmysl.
Jak říkají i experti i sami zástupci ČT a ČRo, tohle je naprosto destruktivní návrh, který by vedl k bankrotu veřejnoprávních médií. Vláda se sice s experty nebaví, my ale ano. A společně s nimi jsme se shodli, že je potřeba už nyní napnout všechny síly k tomu, abychom destrukci ČT a ČRo zabránili.
JAK MŮŽETE POMOCI? PROSÍM, POMOZTE NÁM VÝZVU ŠÍŘIT DÁL
Doteď bylo důležité se zapojit, abychom problém nasvítili. Teď to není jen důležité. Je to zásadní - Česká televize a Český rozhlas se samy neubrání.
Všechny materiály najdete ve sdílené složce a ve zbytku textu mailu. SLOŽKA ZDE
1. SDÍLEJTE VÝZVU, MATERIÁLY, AKTUÁLNÍ INFORMACE - TO JE DŮLEŽITÉ A ZABERE TO JEN PÁR MINUT!
2. OSLOVTE DALŠÍ ORGANIZACE K PODPISU
3. TISKNĚTE PLAKÁTY A LETÁKY A VYVĚSTE JE VŠUDE, KDE MŮŽETE
4. BIJTE NA POPLACH A BUĎTE PŘIPRAVENI NA DALŠÍ AKCE. MÉDIA PADNOUT NENECHÁME.
Je žádoucí zasáhnout naším sdělením širokou veřejnost - tedy i ty, kteří byli doposud k tématu ohrožení veřejnoprávních médií vlažní. A to se může podařit jen s vaší pomocí.
CO PŘIPRAVUJEME?
Pořád je pro vás k dispozici sdílená složka se všemi materiály, které vypisuji níže a postupně přibývají.
Složku
najdete na tomto odkazu, než se tam prokliknete, nezpomeňte ale prosím
dočíst tento email až do konce - jsou tam důležité informace a prosby. SDÍLENÁ SLOŽKA
Spustili jsme upravený a aktualizovaný web výzvy se spoustou novinek.
Najdete ho na stejné adrese www.podporpodpisem.cz, jen už je to samostatná webová stránka bez přesměrování na web Díky, že můžem. Proč?
- Poskytuje nám to mnohem víc prostoru pro komunikaci Podpoř podpisem jako platformy sdružující organizace a občany.
- Můžeme na web dostávat mnohem více informací a materiálu.
- Už teď na webu najdete Fakta a argumentáře
k tématu médií veřejné služby. Jsou veřejně dostupné i pro občany, a
mohou sloužit k osvětě, při osobních debatách nebo jako podklady pro
komunikaci. Do konce týdne budou argumentáře dostupné i ke stažení v PDF
k volnému číření. Budeme přidávat i další edukační a užitečné
materiály.
- Plakáty A4 s výzvou k podpisu volně ke stažení a tisku.
- Nově ukazujeme i podporu studentů, počty jejich podpisy zveřejňujeme na hlavnís tránce zvlášť (stačí, když do kolonky "Povolání" v podpisovém formuláři vyplní "student/ka". Pokud byste věděli o cestách, jak více studentů zapojit, budu ráda, když se mi ozvete.
Komunikujeme s médii a zvětšujeme kampaň na sociálních sítích
Vydali jsme tiskovou zprávu, ve které informujeme o podpsiech výzvy Podpoř podpisem a společně s experty, osobnostmi a businessem se vyjadřujeme k návrhům veřejnoprávní poplatky zrušit a vysvětlujeme problematiku.
Naše stanovisko: vyzýváme politiky k okamžitému zastavení současného návrhu na omezení financování; k zahájení transparentní odborné diskuse o budoucnosti financování České televize a Českého rozhlasu; k odpovědi na otázku, proč měnit český unikátní systém poplatků, který zajišťuje nezávislost médií.
PODKLADY PRO VÁS
Všechny podklady pro vás najdete v této sdílené složce Mediakit, ke které máte přístup:
Co tam najdete?
- Obsáhlý interní argumentář od odborníků s návrhy komunikace
- Tiskovou zprávu
- Grafiky ke sdílení na sociálních sítích
- Plakáty ke sdílení a tisku
- Tipy jak komunikovat výzvu na sociálních sítích
