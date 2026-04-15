Dvě nové studie by mohly změnit názory kritiků na to, kolik ptáků zemře kvůli větrným turbínám
15. 4. 2026
Dvě nedávné studie znovu zkoumaly riziko, že ptáci narazí do rotorových lopatek větrných turbín.
Studie Vattenfall a Spoor neukazuje ani jednu kolizi
Energetická společnost Vattenfall a technologická společnost Spoor analyzovaly, do jaké míry větrné turbíny ohrožují ptáky na větrné farmě v Aberdeenu. Během 19 měsíců – od června 2023 do prosince 2024 – byly pořízeny videozáznamy větrné turbíny s pomocí analýz podporovaných umělou inteligencí. Celkem bylo prozkoumáno 2 007 letových tras ptáků v blízkosti monitorované turbíny.
"Kombinací detekce poháněné AI a podrobné expertní analýzy můžeme nahradit předpoklady konkrétními pozorováními a měřit skutečné chování v bezprostřední blízkosti větrných turbín," říká Ask Helseth, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Spoor.
Studie zjistila, že nedošlo k jediné kolizi. "Výsledky z Aberdeen Bay ukazují, že moderní offshore větrné farmy lze provozovat s nízkým rizikem pro volně žijící živočichy," říká Dr. Eva Julius-Philipp, ředitelka pro životní prostředí a udržitelnost BU Wind ve společnosti Vattenfall.
Studie Německé asociace pro větrnou energii na moři (BWO): Více než 99 % tažných ptáků se vyhýbá větrným turbínám
Studie Německé asociace pro větrnou energii na moři (BWO) také ukazuje, že migrující ptáci se téměř zcela vyhýbají větrným turbínám.
Po dobu jednoho a půl roku výzkumníci analyzovali více než čtyři miliony pohybů ptáků pomocí radaru a kamer založených na umělé inteligenci. Výsledky ukázaly, že více než 99,8 % tažných ptáků se větrným turbínám spolehlivě vyhýbalo.
"Nová studie ukazuje, že migrující ptáci se větrným turbínám vyhýbají. To potvrzuje, že ekologicky šetrná expanze větrné energie na moři pracuje v souladu s těmito ptáky, nikoli proti nim," říká generální ředitel BWO Stefan Thimm.
"Použili jsme nejmodernější metody. Stereo kamery řízené umělou inteligencí určovaly letovou aktivitu v oblasti rotoru, zatímco specializovaný ptačí radar zaznamenával migrační vzorce. Porovnáním těchto dvou datových sad jsme byli schopni přesně vypočítat míru vyhýbání se," říká Dr. Jorg Welcker, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti BioConsult SH GmbH & Co.
Ochránci přírody však varují před riziky
Navzdory výsledkům varují organizace na ochranu přírody a zvířat před nebezpečím větrných turbín pro mnoho ptáků. Německá nadace pro ochranu přírody považuje větrné turbíny za důležitý nástroj ochrany klimatu. Přesto organizace varuje, že větrné turbíny s těžkými rotorovými lopatkami by mohly ohrozit mnoho původních hnízdících druhů ptáků.
"Německá nadace pro ochranu přírody výslovně vítá rozšíření obnovitelných zdrojů energie, ale nesmí to být na úkor ochrany druhů. Naléhavost ochrany biodiverzity není v žádném případě horší než u ochrany klimatu," říká Dr. Andreas Kinser, vedoucí oddělení ochrany přírody a druhů v Německé nadaci pro ochranu přírody.
Aby bylo možné lépe chránit ptáky, studie objednaná Německou nadací pro ochranu přírody požaduje jasná minimální pravidla pro ochranu přírody.
Nejdůležitějším základem je takzvaný "Helgoland Paper" s doporučeními odborníků. Uvádí například, že mezi hnízdem orla skvrnitého a větrnou turbínou by měla být vzdálenost alespoň 6 000 metrů.
Studie objednaná Německou nadací pro ochranu přírody kritizuje skutečnost, že právní předpisy na ochranu ptáků výrazně zaostávají za vědeckými doporučeními.
Nové studie naznačují, že mnoho druhů ptáků se sráží s větrnými turbínami méně často, než se lidé často obávají. Současně však situace s daty dosud nebyla plně vyjasněna. Proto zůstává důležité během dalšího rozšiřování větrné energie poskytovat zvláštní ochranu citlivým stanovištím.
