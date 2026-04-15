Válka kterou sleduje arabský svět
15. 4. 2026
Západní zpravodajství o operaci Epická zuřivost probíhalo téměř výhradně podle vlastních podmínek Íránu.
Dominantní rámec v evropských a amerických komentářích považuje Islámskou republiku za poškozenou stranu, která vypráví o svém odporu, a diskuse v hlavních médiích a na sociálních sítích byla z velké části organizována kolem toho, co Írán tvrdí, co Írán snáší a čím si Írán troufá vyhrožovat.
Tento rámec zanechává obrovskou mezeru v obraze, a tou mezerou je arabský svět — civilizace, která čtyřicet let sleduje, jak Islámská republika narušuje jeho institucionální, teologické a kulturní základy.
Aby západní pozorovatel pochopil, co se skutečně děje na Blízkém východě, musí současně udržet tři rozměry, a architektura západní politické debaty to strukturálně ztěžuje, ne-li v některých případech znemožňuje.
Tři věci, které Západ nevidí
Prvním je arabský vztah s Íránem. Z pohledu Bruselu nebo Londýna se Írán prezentuje jako odbojové hnutí s výhradou vůči americké hegemonii a izraelské okupaci, a tato prezentace se pohodlně propojuje se známými západními antikoloniálními rámci.
Co však neodráží je reálná zkušenost arabských obyvatel v Libanonu, Iráku, Jemenu, Bahrajnu, Sýrie a po celém zálivu. V těchto zemích znamenala přítomnost Íránu, že Hizballáh kvůli rozhodnutí Teheránu držel libanonský stát jako rukojmí, třicet pět ozbrojených frakcí v Iráku pobíralo platy z íránských prostředků směřovaných přes iráckou státní pokladnu a velitelé Húsiů se zodpovídali Islámským revolučním gardám a stříleli na arabské civilisty z jemenské půdy. Svoboda není slovo, které by použil jakýkoli vážný arabský pozorovatel pro to, co Írán přinesl.
Ve skutečnosti je spor arabského světa s Íránem mnohem hlubší než jen o americké základny nebo izraelské letecké údery. To co jej pohání je systematické podvracení arabské suverenity cizí mocností, která používá jazyk islámské solidarity jako zástěrku pro imperiální projekt realizovaný prostřednictvím proxies.
Druhým rozměrem je samotná otázka proxies, kde západní analýza selhává nejkomplexněji. Írán jde daleko za hranice podpory ozbrojených skupin. Uvnitř arabských zemí se budují paralelní státní struktury, finanční systémy jsou ovládány a dosazovány politické osobnosti, které za svou existenci a přežití zcela vděčí Teheránu.
Íránci, kteří tento projekt vedli, ho chápou jako export revoluce, ale to, co zažilo arabské obyvatelstvo, je blíže koloniální okupaci prováděné prostřednictvím proxies - a v tuto chvíli netruchlí nad Islámskou republikou.
Když Západ považuje tyto proxy sítě za nástroje legitimního odporu, nikoli za mechanismy podrobení, schvaluje imperiální projekt, zatímco věří, že mu odporuje. A ve skutečnosti se sám činí legitimizující silou íránské války proti arabskému světu.
Třetí rozměr je pro západní publikum nejvíce neintuitivní a zároveň nejdůležitější pro to, jak je současná válka chápána a překrucována. Pro arabské nacionalisty, včetně sekulárních nacionalistů a dokonce i těch, kteří mají velké výhrady k izraelské politice, představuje Írán větší a bezprostřednější hrozbu než Izrael.
Toto je postoj, který západní média nejsou strukturálně schopna zpřístupnit, protože západní diskurz o Blízkém východě je po desetiletí organizován kolem izraelsko-palestinského konfliktu jako hlavní osy regionální nespravedlnosti.
Výsledkem je, že když západní vlády a západní veřejnost zaujímají silné postoje proti izraelským činům azměřeným vůči íránským operacím, věří, že stojí na straně arabského světa. Ve skutečnosti prosazují postoj, který arabský svět nesdílí a o který nepožádal, přičemž ignorují hrozbu, se kterou arabské vlády a arabské populace skutečně žijí.
Rétorické používání Izraele jako věčného alibi pro íránskou agresi bylo jedním z nejtrvalejších nástrojů Islámské republiky a západní veřejné mínění sloužilo jako nevědomý zesilovač tohoto nástroje po celou dobu existence Islámské republiky.
Co činí tento okamžik významným je fakt, že operace Epic Fury urychlila již probíhající zúčtování. Arabský svět sleduje, jak se rozkládá proxy architektura, kterou Írán budoval desetiletí, a zpracovává důsledky pro svou vlastní politickou budoucnost.
První věc, která z toho vzešla, je demonstrace schopností, kterou nikdo nepředpověděl. Státy Perského zálivu, které absorbovaly tisíce raket a dronů a přitom si zachovaly plný civilní život a politickou vyrovnanost, odhalily vojenskou stabilitu, kterou desetiletí povýšenosti západních a arabských nacionalistických komentátorů považovala za nemožnou.
Druhým je region na skutečném zlomovém bodě, kde zničení íránské proxy architektury otevírá reálnou možnost, že si arabské státy budou poprvé za generaci vládnout samy, bez vnějšího zásahu.
Západní pozorovatelé, kteří sledovali tuto válku skrze íránské sociální sítě, sledují pečlivě připravené představení. Arabský svět sleduje něco úplně jiného, první vážnou výzvu ideologii, která nikdy nebyla demokraticky přijata, nikdy vítána a byla vnucována násilím a podvracením už od svého založení.
Spojené státy a Izrael, dlouho považované za dvojnásobné motory regionálního útlaku, jsou významnou a rostoucí částí arabského mínění zpracovávány jako něco blíže osvoboditelům, nikoli v jazyce vděčnosti, který by arabská důstojnost odmítala, ale v jazyce úlevy.
Zdroj v angličtině: ZDE
