O klimatu ani slovo: Trump vyvolává na globálních finančních jednáních „více než absurdní“ situaci
14. 4. 2026
Rozvojovým zemím hrozí na jarních zasedáních MMF a Světové banky odložení klíčového plánu ekologických opatření
Vlády, které zoufale potřebují finanční prostředky na ochranu svých občanů před rostoucími dopady klimatické krize, se tento týden při globálních finančních jednáních ocitají v „více než absurdní“ situaci: jsou nabádány, aby se o klimatu nezmiňovaly, a to i přesto, že řeší současnou ropnou krizi.
Jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky (WBG) se konají tento týden uprostřed křehkého příměří v Íránu a převratných geopolitických změn. Jednou z priorit bylo vypracovat nový „akční plán pro změnu klimatu“ (CCAP) pro největšího světového poskytovatele finančních prostředků rozvojovým zemím, který by nahradil současnou strategii, jejíž platnost končí v červnu.
Nyní to vypadá, že nový plán může být odložen, stejně jako podstatná diskuse o klimatické krizi.
Vzhledem k stále přetrvávající ropné krizi by se dalo očekávat, že delegáti až ze 189 zemí na konferenci ve Washingtonu DC budou diskutovat o investicích do obnovitelných zdrojů energie, které mnozí považují za klíčové pro energetickou bezpečnost a jako protijed proti nestabilitě. Financování opatření v oblasti klimatu je také naléhavým problémem pro chudé země, které již každoročně platí miliardy na nápravu škod způsobených suchy, povodněmi a bouřemi.
Pokud se tyto diskuse místo toho omezí převážně na šeptání na chodbách, důvod je jasný: americký prezident Donald Trump. Zdroje z vnitřních kruhů konstatovaly, že Bílý dům nutí země, aby si vybraly mezi otevřením potenciálně nepřekonatelné propasti, nebo bagatelizováním klimatické krize a pokusem vpašovat zelené priority zadními vrátky.
Loni na podzim americký ministr financí Scott Bessent požadoval odstranění některých cílů v oblasti financování opatření proti změně klimatu z cílů Světové banky a trval na tom, že musí „financovat všechny dostupné a spolehlivé zdroje energie … [s] přístupem k energii zahrnujícím všechny výše uvedené zdroje, včetně financování plynu, ropy a uhlí“. USA jsou největším akcionářem Světové banky s podílem přibližně 17 % na jejím kapitálu.
Ostatní země, včetně velkých rozvinutých ekonomik, reagovaly s obavami. Vysocí představitelé několika mezinárodních finančních a rozvojových institucí uvedli, že USA vyvíjejí tlak na Světovou banku, MMF a další veřejně financované instituce v otázce klimatu.
Uvedli, že ačkoli je klima stále na pořadu jednání, lidé na vysokých pozicích „cenzurují“ a tento termín z zpráv a projektů odstraňují. Některé vedoucí země raději netlačí na nový CCAP.
To by bylo pro rozvojový svět katastrofální, uvedli odborníci. „Je více než absurdní, že uprostřed eskalující ropné krize by zasedání Světové banky mohlo odsunout diskusi o změně klimatu na vedlejší kolej,“ řekl Mohamed Adow, ředitel think-tanku Power Shift Africa.
„Fosilní paliva a klimatická krize jsou neoddělitelně propojeny. Tento okamžik představuje obrovskou příležitost k urychlení odklonu od závislosti na fosilních palivech, což by mohlo přinést světu historické výhody. Bude tragédií, pokud to politici nezvládnou.“
Catherine Abreu, ředitelka International Climate Politics Hub, uvedla: „Jarní zasedání budou pro tyto instituce velkou zkouškou. Uvidíme, zda Světová banka a MMF nebudou schopny reagovat na většinu svých členů, protože se nechají ovlivnit těmito mocnými menšinami?“
V rámci svého současného CCAP si Skupina Světové banky klade za cíl věnovat 35 % všech svých finančních prostředků na aktivity související s klimatem, z čehož polovina by měla směřovat na adaptaci, a skupina také přistoupila k ukončení většiny financování fosilních paliv, i když mezery zůstávají. Světová banka je největším jednotlivým zdrojem financování v oblasti klimatu a mnoho dárcovských zemí směruje své klimatické finance převážně prostřednictvím multilaterálních rozvojových bank.
Na klimatickém summitu OSN Cop29 v Ázerbájdžánu v roce 2024 se země dohodly, že do roku 2035 by mělo do rozvojového světa směřovat alespoň 1,3 bilionu dolarů ročně, aby se zemím pomohlo snížit emise skleníkových plynů a vyrovnat se s dopady extrémního počasí. Rozvinuté země se zavázaly poskytnout z této celkové částky 300 miliard dolarů ročně a dosažení tohoto cíle není možné bez Světové banky.
V posledním finančním roce Skupiny Světové banky, od 1. července 2024 do 30. června 2025, bylo podle její metodiky 48 % financování kvalifikováno jako financování s přínosy pro klima.
Mluvčí Skupiny Světové banky uvedl: „Skupina Světové banky podporuje veřejné i soukromé klienty při dosahování jejich cílů v oblasti inteligentního rozvoje. To zahrnuje budování nízkouhlíkové, odolné infrastruktury a energetických systémů, které zodpovědně řídí emise, aby země mohly vytvářet pracovní místa a udržet růst.
Budeme financovat to, co pro země funguje nejlépe, a to pomocí nejlevnější a spolehlivé kombinace opatření, která uspokojí jejich potřeby a zároveň zodpovědně řídí emise. Nejde o volbu mezi jedním nebo druhým a u našich klientů nadále pozorujeme silnou poptávku po podpoře v oblasti adaptace a zmírňování dopadů. Během posledního desetiletí získalo díky našim současným energetickým programům 215 milionů lidí nový nebo lepší přístup k elektřině a očekáváme, že tento počet vzroste na 575 milionů.“
I bez formálního označování projektů jako projektů souvisejících s klimatem lze ještě mnoho dosáhnout, řekl lord Stern, bývalý hlavní ekonom Světové banky a nyní profesor na London School of Economics. „Nemusíte na tyto věci vyvěšovat velké vlajky s klimatickým tématem, je to prostě dobrá investice,“ řekl.
„Světová banka čelí tlaku ze strany USA, ale může pokračovat v práci v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, energetiky a veřejné dopravy. Tyto oblasti jsou pro řešení klimatické krize velmi důležité – aniž by se zdůrazňovala změna klimatu,“ dodal.
Upozornil také na systémy hromadné dopravy, jako jsou městské železnice, v městech rozvojového světa. „Systémy metra ve městech jsou důležitou součástí klimatické agendy. Proč by USA měly být proti systémům metra v přeplněných městech? Výstavba metra není skrytým klimatickým opatřením; je to prostě lepší řešení.“
Ještě je třeba udělat hodně práce, aby se vyjasnilo, z čeho by se měly skládat cíle ve výši 300 miliard a 1,3 bilionu dolarů. Stern řekl: „Doufám, že se způsob počítání klimatického financování bude dále vyvíjet. Bez podvodů existuje spousta věcí, které bychom měli podporovat a které by se měly započítávat do globálního cíle klimatického financování.“
