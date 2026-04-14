PŘIPRAVTE SE NA ČERVENOU VÝZVU: spustíme ji nejspíš už tento týden

V čem je problém?
Návrh
zákona o státních zaměstnancích jde tento týden do druhého čtení. Pokud
se zásadně nepromění (to se spíš nestane), zruší přes 10 let fungující
služební zákon
a odstraní ochranu nezávislého rozhodování úředníků. Výsledkem bude větší riziko
korupce, dražší fungování státu a neférová rozhodnutí pro
běžné lidi. Zmizí systémové pojistky – před nezákonným tlakem politiků
bude úředníky (zase) chránit pouze jejich vlastní zásadovost. Výsledkem
bude
odklon od profesionalizace státní správy směrem k slepé poslušnosti a ovládnutí státní správy. To je v demokratickém právním státu
nepřijatelné
► BLIŽŠÍ INFORMACE O NÁVRHU NAJDETE
NA TÉTO KŘIŽOVATCE
(prosím zažádejte si o přístup, ať zajistíme základní míru bezpečí; budeme ji postupně aktualizovat).
Co teď? Prosíme, PŘIPRAVTE SE NA ČERVENOU VÝZVU:
⚠️ Projednejte interně svou roli a možnosti/limity své organizace. Nachystejte
si prosím kapacity na zapojení (druhá polovina tohoto týdne a příští týden). Se spuštěním předběžně počítáme
tuto středu 15. dubna (v závislosti na načasování a výsledek druhého čtení).
⚠️ Není nutné, abyste vše zastali přímo Vy – klíčové bude tyto výzvy
k akci předat dál do Vašich sítí – Vašim členům, klientům, podporovatelům apod. Cílem je vytvořit co největší veřejný tlak.
Rozmyslete si, jak se zapojíte – předběžně počítáme s touto nabídkou výzev k akci:
veřejná,
jednotně rámovaná komunikace a komunikace k cílovým skupinám vašich
organizací interními kanály (online, fyzicky – pošleme podklady),
(ne)formální oslovení politiků (tak, aby informace plynuly i bottom-up neformálně od jejich elektorátu),
komunikace potřebnosti nezávislé a profesionální státní správy pro agendu a klienty organizací,
vlastní
kreativní výzvy a happeningy (lze např. udělat něco "hezkého" pro
úředníky a fotky sdílet na sociálních sítích) nebo něco, co umíte (a my
to třeba ani nevíme) – podcast,
loutkové vystoupení, nebo třeba zapojení významných osobností.
💰 Významnější iniciativy rádi
podpoříme finančně.
‼️Prosíme, nenechte se odradit a přispějte k obraně nezávislé státní
správy, která zde z principu věci nemá mnoho zastánců:
👉 Víme, že mnozí máte spoustu práce s obranou "svých" témat. V takovém
případě moc pomůže, když si vyberete jen jednu věc, kterou uděláte.
Nemusíme mít všichni chuť zastávat se státní správy, zejména, když
s ní třeba nemáme dobrou zkušenost. Navíc je jasné, že toto téma je na
komunikaci hodně nešikovné... Ale nabídneme Vám k tomu podporu.
👉 A v neposlední řadě, pokud se vládní koalice rozhodne zákon protlačit,
je pravděpodobné, že se jí to podaří. To je politická realita.
‼️Připomeňme si:
🤝 Získání kontroly nad státní správou je taktika jak vystřižená z autoritářského
(třeba Trumpova) playbooku. Je to důležitý pákový bod a proto má smysl k němu napřít síly.
🤝 Má smysl se z principu ozvat a nenechat tak zásadní věc projít jen
proto, že se jí v Česku málokdo věnuje. Proto jsme se ostatně propojili v síti více než
260 organizací
a dali
si k tomu slovo.
Ačkoliv je to téma zdánlivě abstraktní, dopady bude mít na každého
z nás a každou organizaci. Přinese riziko zpolitizovaného rozhodování o
dotacích, povoleních, certifikacích, kontrolách. A veškerou
neefektivitu taky budeme muset zaplatit.
🤝 Pokud návrh nezastavíme, celkové klima se ještě zhorší, naroste strach
i autocenzura. O to snáz budou vládní politici prosazovat své divoké (a ne vždy demokratické) nápady.
🤝 A navíc – největší dopad můžeme mít PRÁVĚ TEĎ – MEZI DRUHÝM A TŘETÍM
ČTENÍM.
Díky, že to nenecháte projít!
💙V řádu pár dnů se ozveme s novinkami.
Se srdečným pozdravem
Vendula Menšíková
koordinátorka Sítě k ochraně demokracie
