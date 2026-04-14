PŘIPRAVTE SE NA ČERVENOU VÝZVU: spustíme ji nejspíš už tento týden

14. 4. 2026

čas čtení 5 minut

Legislativním procesem sviští zákon, který může snadno otevřít dveře demontáži nezávislé státní správy a právního státu. Tento týden nejspíš spustíme nejvyšší poplach, který v Síti máme k dispozici, tzv. červenou výzvu. 

👀 Délka dnešní zprávy odpovídá závažnosti sdělení – dozvíte se: co by návrh způsobil a kde se o něm dozvědět více, jak se připravit na červenou výzvu (kdy a co udělat) a proč je důležité nasměrovat energii právě do období po druhém čtení. Pokud by se načasování změnilo, dáme vědět! 

 

 

‼️ V čem je problém? Návrh zákona o státních zaměstnancích jde tento týden do druhého čtení. Pokud se zásadně nepromění (to se spíš nestane), zruší přes 10 let fungující služební zákon a odstraní ochranu nezávislého rozhodování úředníků. Výsledkem bude větší riziko korupce, dražší fungování státu a neférová rozhodnutí pro běžné lidi. Zmizí systémové pojistky – před nezákonným tlakem politiků bude úředníky (zase) chránit pouze jejich vlastní zásadovost. Výsledkem bude odklon od profesionalizace státní správy směrem k slepé poslušnosti a ovládnutí státní správy. To je v demokratickém právním státu nepřijatelné ‼️

BLIŽŠÍ INFORMACE O NÁVRHU NAJDETE NA TÉTO KŘIŽOVATCE (prosím zažádejte si o přístup, ať zajistíme základní míru bezpečí; budeme ji postupně aktualizovat).

🔴 Co teď? Prosíme, PŘIPRAVTE SE NA ČERVENOU VÝZVU:

⚠️ Projednejte interně svou roli a možnosti/limity své organizace. Nachystejte si prosím kapacity na zapojení (druhá polovina tohoto týdne a příští týden). Se spuštěním předběžně počítáme tuto středu 15. dubna (v závislosti na načasování a výsledek druhého čtení).

⚠️ Není nutné, abyste vše zastali přímo Vy – klíčové bude tyto výzvy k akci předat dál do Vašich sítí – Vašim členům, klientům, podporovatelům apod. Cílem je vytvořit co největší veřejný tlak.

⚠️ Rozmyslete si, jak se zapojíte – předběžně počítáme s touto nabídkou výzev k akci:

  • veřejná, jednotně rámovaná komunikace a komunikace k cílovým skupinám vašich organizací interními kanály (online, fyzicky – pošleme podklady),
  • (ne)formální oslovení politiků (tak, aby informace plynuly i bottom-up neformálně od jejich elektorátu),
  • komunikace potřebnosti nezávislé a profesionální státní správy pro agendu a klienty organizací,
  • vlastní kreativní výzvy a happeningy (lze např. udělat něco "hezkého" pro úředníky a fotky sdílet na sociálních sítích) nebo něco, co umíte (a my to třeba ani nevíme) – podcast, loutkové vystoupení, nebo třeba zapojení významných osobností.

 

💰 Významnější iniciativy rádi podpoříme finančně.

 

‼️Prosíme, nenechte se odradit a přispějte k obraně nezávislé státní správy, která zde z principu věci nemá mnoho zastánců:

👉 Víme, že mnozí máte spoustu práce s obranou "svých" témat. V takovém případě moc pomůže, když si vyberete jen jednu věc, kterou uděláte.

👉 Nemusíme mít všichni chuť zastávat se státní správy, zejména, když s ní třeba nemáme dobrou zkušenost. Navíc je jasné, že toto téma je na komunikaci hodně nešikovné... Ale nabídneme Vám k tomu podporu.

👉 A v neposlední řadě, pokud se vládní koalice rozhodne zákon protlačit, je pravděpodobné, že se jí to podaří. To je politická realita.

 

‼️Připomeňme si:

🤝 Získání kontroly nad státní správou je taktika jak vystřižená z autoritářského (třeba Trumpova) playbooku. Je to důležitý pákový bod a proto má smysl k němu napřít síly.

🤝 Má smysl se z principu ozvat a nenechat tak zásadní věc projít jen proto, že se jí v Česku málokdo věnuje. Proto jsme se ostatně propojili v síti více než 260 organizací a dali si k tomu slovo.

🤝 Ačkoliv je to téma zdánlivě abstraktní, dopady bude mít na každého z nás a každou organizaci. Přinese riziko zpolitizovaného rozhodování o dotacích, povoleních, certifikacích, kontrolách. A veškerou neefektivitu taky budeme muset zaplatit.

🤝 Pokud návrh nezastavíme, celkové klima se ještě zhorší, naroste strach i autocenzura. O to snáz budou vládní politici prosazovat své divoké (a ne vždy demokratické) nápady. 

🤝 A navíc – největší dopad můžeme mít PRÁVĚ TEĎ – MEZI DRUHÝM A TŘETÍM ČTENÍM. 

Díky, že to nenecháte projít! 💙V řádu pár dnů se ozveme s novinkami.

Se srdečným pozdravem

Vendula Menšíková

 

koordinátorka Sítě k ochraně demokracie

