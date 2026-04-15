Tohle můžou obhajovat jen naprostý prasata
15. 4. 2026
Od 2. března izraelská armáda v Libanonu zabila v průměru: 2 zdravotníky denně, 4 děti denně, 6 žen denně.Za pouhých 43 dní
Tohle můžou obhajovat jen naprostý prasata. https://t.co/e9r3u9bDu7— tms (@tuheheheh) April 14, 2026
AKTUÁLNĚ: Místopředseda vlády České republiky Petr Macinka: Izrael je civilizovaná země obklopená necivilizovanými nepřáteli. Posuzují Izrael svýma liberálně demokratickýma očima. Kdybyste se chovali takhle, už byste neexistovali.
Since March 2, the Israeli military has killed in Lebanon, on average, around:
2 Medical workers per day
4 children per day
6 women per day
In just 43 days
Bože …. To je čůrák https://t.co/rqpqRknZyN— Robin Kveton (@KvetR7110) April 14, 2026
česká justice přece musí tohoto nacistického magora podporujícího genocidu v gaze zastavit, tohle nesmí do světa: Macinka chce v Izraeli jednat o spolupráci v obranném průmyslu i v proměně Gazy https://t.co/lWZHeHyVGV prostřednictvím @SeznamZpravy— Petr Haraším (@HarasimPetr) April 14, 2026
Izraelské skupiny osadníků přerušily vodovodní potrubí patřící palestinským zemědělcům v blízkosti pramene Ein al-Auja v Jerichu.
Palestinci nesmějí jezdit po silnicích pro Izraelce. Pokud jste se někdy ptali, proč se této zemi říká „ Izrael, země apartheidu“…
🚨🇮🇱🇵🇸Israeli settler groups have cut off water pipelines belonging to Palestinian farmers near the Ein al-Auja spring in Jericho. pic.twitter.com/ie1jN9M17w— The Saviour (@TheSaviour) April 14, 2026
Toto je srdce Bejrútu.Izrael srovnává se zemí celé čtvrti v libanonském hlavním městě. Rodiny a civilisté jsou stále pohřbeni pod troskami svých domovů. Město staré 5 000 let je v přímém přenosu vymazáváno z mapy.
If you ever wondered why the country is called apartheid Israel… https://t.co/gV9mSIdVbq— Zachary Foster (@_ZachFoster) April 13, 2026
Podle premiérky Giorgie Meloniové Itálie pozastavila obrannou dohodu s Izraelem, která zahrnuje výměnu vojenského vybavení a výzkum v oblasti technologií.
This is the heart of Beirut.— sarah (@sahouraxo) April 14, 2026
Israel is flattening entire neighborhoods in Lebanon’s capital.
Families and civilians are still buried beneath their own homes.
A 5,000-year-old city is being wiped off the map in real time.
And the world watches in silence.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že počet obětí izraelských útoků od začátku války proti této zemi 2. března vzrostl na 2 124 zabitých civilistů a 6 921 zraněných, přičemž za posledních 24 hodin bylo zabito 35 civilistů a 159 dalších bylo zraněno.
Italy has suspended a defence agreement with Israel that involves the exchange of military equipment and technology research, according to PM Giorgia Meloni.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 14, 2026
Read more https://t.co/3tELj7vV3N pic.twitter.com/TzdoTG9kK5
The Lebanese Ministry of Health reports the death toll from Israeli attacks has risen to 2,124 civilians killed and 6,921 others wounded since the start of the war against the country on March 2, with 35 civilians killed and 159 others injured in the past 24 hours. pic.twitter.com/NI17LJs2H2— Quds News Network (@QudsNen) April 14, 2026
"Vyhladíme každého, kdo se nám nebude klanět." https://t.co/OXVxiUD8kW— Ivana Dresia (@DresiaIvana) April 14, 2026
Diskuse