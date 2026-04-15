Tohle můžou obhajovat jen naprostý prasata

15. 4. 2026

čas čtení 3 minuty
Byly jí čtyři roky a jmenovala se Lamar… Když našli její tělo, měla useknutou hlavu. Její matka byla zabita spolu s ní.Od 2. března izraelská armáda v Libanonu zabila v průměru: 2 zdravotníky denně, 4 děti denně, 6 žen denně.Za pouhých 43 dní AKTUÁLNĚ: Místopředseda vlády České republiky Petr Macinka: Izrael je civilizovaná země obklopená necivilizovanými nepřáteli. Posuzují Izrael svýma liberálně demokratickýma očima. Kdybyste se chovali takhle, už byste neexistovali.



Izraelské skupiny osadníků přerušily vodovodní potrubí patřící palestinským zemědělcům v blízkosti pramene Ein al-Auja v Jerichu.

Palestinci nesmějí jezdit po silnicích pro Izraelce. Pokud jste se někdy ptali, proč se této zemi říká „ Izrael, země apartheidu“… Toto je srdce Bejrútu.Izrael srovnává se zemí celé čtvrti v libanonském hlavním městě. Rodiny a civilisté jsou stále pohřbeni pod troskami svých domovů. Město staré 5 000 let je v přímém přenosu vymazáváno z mapy. Podle premiérky Giorgie Meloniové Itálie pozastavila obrannou dohodu s Izraelem, která zahrnuje výměnu vojenského vybavení a výzkum v oblasti technologií. Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že počet obětí izraelských útoků od začátku války proti této zemi 2. března vzrostl na 2 124 zabitých civilistů a 6 921 zraněných, přičemž za posledních 24 hodin bylo zabito 35 civilistů a 159 dalších bylo zraněno.






