Péter Magyar uspořádal tiskovou konferenci den po parlamentních volbách v Budapešti
13. 4. 2026
Zavázal se k obnovení konstruktivních vztahů s Evropskou unií, a to i přes případné rozdíly v názorech na klíčová témata, jako jsou Ukrajina, Rusko a migrační politika.
Uvedl, že chce, aby vláda byla sestavena do začátku května, a trval na tom, že voliči mu dali mandát „nejen ke změně vlády, ale ke změně režimu“ po 16 letech Orbánovy vlády.
EVROPSKÁ UNIE
Chce Maďarsko po letech konfrontace za vlády Viktora Orbána vrátit do hlavního proudu politiky EU. Očekává určité neshody s blokem, ale vždy bude usilovat o kompromis.
Z konzervativních pozic však zůstává kritický vůči institucím EU, byrokracii a migrační politice a chce, aby to byla unie suverénních států, nikoli federální orgán.
Jako své první tři zahraniční cesty v roli premiéra chce podniknout do Polska, Rakouska a Bruselu.
Je otevřený vstupu Maďarska do eurozóny a chce zvážit stanovení termínu pro něj. Uvítal by návrat Velké Británie do EU.
UKRAJINA
Nepodporuje zrychlené přistoupení Ukrajiny k EU a dal by o tom rozhodnout v referendu. Nemyslí si, že by k tomu došlo v příštím desetiletí.
Podporuje prosincový návrh na půjčku EU ve výši 90 miliard eur, který obsahuje výjimku pro Maďarsko, Českou republiku a Slovensko.
Chce chránit práva maďarských menšin na Ukrajině. Považuje Ukrajinu za oběť ve válce s Ruskem.
RUSKO
Chce mít s Ruskem pragmatické vztahy, protože Maďarsko „nemůže změnit geografii“ a stávající vazby v oblasti energetiky. Chce diverzifikovat dodávky energie, aby snížil závislost země na jediném zdroji.
Chce, aby Rusko ukončilo válku proti Ukrajině, ale neočekává, že Putin jeho radu vyslyší. Pokud však válka skončí, chce sankce proti Rusku „okamžitě“ zrušit.
Domnívá se však, že Rusko představuje bezpečnostní riziko, před kterým by se Evropa měla mít na pozoru.
TRUMPOVA ADMINISTRATIVA
Chce mít dobré vztahy s USA a je otevřený spolupráci s Donaldem Trumpem navzdory zapojení americké administrativy do volební kampaně – výslovně však uvedl, že mu nebude volat jako první, stejně jako v případě Putina.
Říká, že nechce financovat další akce amerických konzervativců v Maďarsku.
PRÁVNÍ STÁT
Říká, že jeho vláda radikálně zreformuje státní instituce, protože voliči hlasovali „nejen pro změnu vlády, ale i režimu“, ale slíbil, že se zdrží obnovy právního státu prostřednictvím protiprávních opatření.
Chce, aby několik vysoce postavených úředníků odstoupilo z veřejných funkcí, včetně prezidenta země Tamáše Sulyoka, blízkého Orbánova spojence.
Chce zavést zpětně platné omezení na dvě funkční období pro premiéry, což by fakticky mohlo Viktorovi Orbánovi navždy znemožnit znovu se do této funkce dostat.
EKONOMIKA
Říká, že zemi „zdevastovala“ a „vyplenila“ předchozí vláda a že je nutná zásadní reforma.
Jako prioritu chce uvolnit 19 miliard eur zmrazených fondů EU pro Maďarsko.
Odmítá přispět na balíček pomoci Ukrajině ve výši 90 miliard eur, protože podle něj si Maďarsko nemůže dovolit další půjčky a musí nejprve vyřešit otázku fondů EU.
POTRATY
Tvrdí, že tato otázka je vyřešena a nemá v úmyslu měnit současný konsenzus, který vyžaduje, aby těhotné ženy před zákrokem vyslechly tlukot srdce plodu. Pilulky pro nouzovou antikoncepci nejsou na rozdíl od většiny zemí EU dostupné bez lékařského předpisu.
PRÁVA LGBT
Říká, že „každý může žít s kýmkoli, koho miluje, pokud neporušuje zákony a neubližuje ostatním.“ Co to v praxi znamená, se teprve uvidí. Podporuje právo na shromažďování, což naznačuje jeho otevřenost vůči budoucím LGBT akcím v Maďarsku.
MIGRACE
Kritizuje přístup EU k migrační krizi a tvrdí, že pomoc EU by se měla zaměřit na země původu. Chce prosazovat restriktivní migrační politiku na domácí půdě.
SVOBODA TISKU
Prohlašuje, že se zavazuje k transparentnosti vůči médiím a k pořádání pravidelných tiskových konferencí, což dokázal již dnes, první den po volbách, tříhodinovým brífinkem pro média.
Chce pozastavit činnost stávajícího státního televizního a rozhlasového vysílatele a zavést nové záruky, které zajistí nestranné zpravodajství.
TRANSPARENTNOST A KORUPCE
