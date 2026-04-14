Spalovna zdravotnického odpadu na lodi. Arnika upozorňuje na bezprecedentní záměr v přístavu Mělník

Loď už stojí, EIA teprve běží
Běžně platí, že stavba se realizuje až po udělení kladného stanoviska
EIA. V případě NAVI-MED 500 je tomu naopak – loď se spalovací
technologií již stojí v mělnickém přístavu, zatímco proces posuzování
vlivů na životní prostředí teprve probíhá. "Ani skutečnost,
že jde o plavidlo a nikoli o stavbu, by neměla umožňovat obrácený postup," komentuje mělnický unikát programový vedoucí programu Toxické látky a odpady Arniky, Jindřich Petrlík.
Loď bude trvale kotvit na místě, které územní plán města Mělníka
vymezuje jako „vodní prvek" – tedy prakticky nezastavitelné území.
Stacionární spalovna nebezpečného odpadu by zde ani na pevné ploše
přístavu podle platné územně plánovací dokumentace umístěna
být nemohla. Skutečnost, že jde o loď, tuto překážku obchází. Pro
spalování odpadů na říčních plavidlech neexistují specifické technické
normy. Na záměr se proto uplatňují především pravidla pro stacionární
zdroje – přičemž záměr sám z výhod stacionární klasifikace
podle potřeby uniká.
Mobilní jen když se to hodí
Záměr je v oznámení EIA popisován jako „přemístitelné mobilní zařízení",
což umožnilo sloučit posouzení fází realizace a provozu v hodnocení
vlivů na lokality Natura 2000. Pro účely ochrany ovzduší je však tentýž
záměr klasifikován jako stacionární zdroj, který
počítá s provozem 8 tisíc hodin ročně v mělnickém přístavu. Starosta
města Mělník dle dopisu PDI a. s. však v létě 2025 uvedl
,
že loď se zde pouze kompletuje a na konci roku odpluje k zákazníkovi do
zahraničí. Proces EIA tedy probíhá pro lokalitu, kde podle vyjádření
investora provoz není plánován. Pokud by loď skutečně změnila kotviště,
musela by v každém novém přístavu projít stejným
povolovacím procesem jako v Mělníku.
"V červenci 2025 vedení města v čele se starostou Tomášem Martincem
celou záležitost bagatelizovalo. Opakovaně zaznívalo ujištění, že
plavidlo se spalovnou je v přístavu pouze dočasně a do konce roku
odpluje. Tento argument měl umlčet obavy občanů – a také
ukončit jakoukoli debatu. Právě tento arogantní přístup nás přiměl k
sepsání petice proti tomuto záměru, kterou podepsalo téměř 300 obyvatel
města. Místo věcné diskuse jsme se dočkali osočování, nálepkování
„šiřitelů paniky" a v některých případech dokonce
udání do zaměstnání. Teprve pod tlakem petice a médií město změnilo
postoj a vydalo nesouhlasné stanovisko. Plavidlo se spalovnou však v
přístavu stále je. Žádné odplutí k zahraničnímu provozovateli," říká zakladatel petice místních občanů Tomáš Vojta.
Rtuť bez kontinuálního měření
Předpisy o spalovnách obecně požadují kontinuální měření emisí rtuti. „Oznámení
navrhuje měřit emise rtuti jen jednou za půl roku s odkazem na výjimku
pro odpady s kontrolovaným složením. Jenže provozovatel zatím ani neví,
od koho bude odpad odebírat a jaké
bude jejího složení. Labe u Mělníka přitom nedosahuje dobrého
chemického stavu mimo jiné i právě kvůli rtuti – tady by mělo být
kontinuální měření samozřejmostí. Zdravotnické odpady jsou navíc
notoricky známým zdrojem rtuti," komentuje hrozící situaci
Nikola Jelínek, odbornice na toxické látky v životním prostředí z organizace Arnika.
Podobně oznámení rezignuje na měření bromovaných dioxinů a furanů
(PBDD/F) a u jejich chlorovaných obdob PCDD/F volí pouze krátkodobé
vzorkování jednou za půl roku namísto semikontinuálního monitoringu.
Je vůbec nová spalovací kapacita potřeba?
Plán odpadového hospodářství ČR uvádí deficit kapacit pro nakládání se
zdravotnickým odpadem a kritizuje, že „odpady se převážejí na velké
vzdálenosti". „Spalovna svážející odpad ze sedmi krajů tento problém neřeší – naopak ho přiživuje. Přitom pro zdravotnický
odpad existují nespalovací
technologie, které lze provozovat přímo v nemocnicích. Například autoklávy na rozdíl od spaloven neprodukují dioxiny ani toxický popílek."
říká Jindřich
Petrlík z Arniky. Oznámení zároveň připouští, že některé druhy odpadu
musejí být dekontaminovány
již v místě vzniku autoklávem. Rozšíření sítě decentralizovaných
zařízení přímo ve zdravotnických zařízeních by snížilo potřebu přepravy
nebezpečného odpadu na stovky kilometrů a zároveň by zamezilo vzniku
toxického popílku. Oznámení přesto žádné alternativy
nenabízí a bylo předloženo pouze v jedné variantě, přeprava
nebezpečného odpadu na vzdálenosti stovek kilometrů je v něm
charakterizována jako „nevýznamná" a dále nehodnocena.
„Stockholmská úmluva doporučuje nespalovací technologie právě proto,
aby dioxiny vůbec nevznikaly. Pokud záměr spalovny na lodi projde,
otevírá se cesta k obcházení územních plánů i emisních požadavků
prostřednictvím plovoucích zařízení. Takový precedens
nesmíme připustit," uzavírá Nikola Jelínek z Arniky.
