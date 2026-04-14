Izraelské síly vystřelily slzný plyn na školáky pořádající protestní shromáždění na Západním břehu
14. 4. 2026
K incidentu došlo v malém vesničce v první školní den, když osadníci zablokovali žákům přístup
Israeli forces fired tear gas towards a group of children trying to walk to school in Masafer Yatta in the occupied West Bank after a fence had been erected blocking their route, according to local reports. pic.twitter.com/1Ciz4gavf9— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 13, 2026
Izraelské síly vystřelily slzný plyn na palestinské školáky, kteří pořádali protestní shromáždění na okupovaném Západním břehu poté, co osadníci zablokovali přístup do jejich školy.
Izraelská armáda uvedla, že rozehnala „neobvyklé shromáždění“, ale nespecifikovala, zda její jednotky vystřelily slzný plyn na děti v první školní den od začátku války s Íránem.
K incidentu došlo v Umm al-Khair, malé vesnici v jižní části Západního břehu v oblasti Masafer Yatta.
Školáci se tam měli v pondělí vrátit do školních lavic poprvé po více než 40 dnech, poté co byla výuka přerušena v důsledku izraelsko-amerického útoku na Írán 28. února.
Skupina školáků a palestinských obyvatel se shromáždila poblíž plotu z ostnatého drátu, který postavili izraelští osadníci a který blokoval přístup ke škole.
Školáci a někteří místní dospělí pořádali výuku pod širým nebem jako protestní akci, aby požadovali přístup, když vojáci vystřelili slzný plyn, uvedli svědci.
„Seděli jsme a oni na nás hodili granát [nádobku se slzným plynem]. Vyděsila jsem se, začala křičet a utekla,“ řekla dvanáctiletá Sarah al-Hathaleen.
„Začala jsem plakat. Jedna žena mě objala a zůstala se mnou. Měli jsme velký strach.“
Bassam Jabr, ředitel školství pro oblast Masafer Yatta, potvrdil, že děti v době incidentu pořádaly protestní shromáždění.
„Osadníci se nás snaží všemi možnými způsoby dostat do úzkých. Jednou z těchto metod je zablokování cesty pro školáky a rozšiřování osady,“ řekl Jabr o osadnících z nedaleké osady Carmel, jejíž obyvatelé plot postavili.
„Bohužel neexistují žádná řešení. V tomto protestním shromáždění budeme pokračovat dnes i zítra, dokud nenajdeme řešení, aby se žáci mohli vrátit do svých škol.“
Izraelská armáda uvedla, že do oblasti byly vyslány jednotky.
„Vojáci IDF byli vysláni do oblasti Umm al-Khair kvůli zprávám o neobvyklém shromáždění Palestinců v této oblasti,“ uvedla armáda.
„Shromáždění bylo rozehnáno a nebyly hlášeny žádné zranění,“ uvedla.
Záběry agentury Agence France-Presse ukázaly, jak jsou vystřelovány slzné granáty, přičemž děti křičí a prchají.
„Včera večer jsme se těšili na dnešní školu. Izraelci přišli a uzavřeli silnici ostnatým drátem… chceme se vrátit do školy,“ řekl jedenáctiletý Rashid al-Hathaleen.
Oblast Masafer Yatta je známým ohniskem násilí ze strany osadníků a demolice palestinských domů.
Právě ve vesnici Umm al-Khair byl v srpnu 2025 palestinský aktivista Awdah Hathaleen zabit osadníkem.
Od vypuknutí války s Íránem také na Západním břehu prudce vzrostlo násilí ze strany osadníků.
S výjimkou východního Jeruzaléma tam nyní žije více než 500 000 Izraelců v osadách, které jsou podle mezinárodního práva nelegální, mezi asi 3 miliony Palestinců.
Izrael okupuje Západní břeh od roku 1967.
