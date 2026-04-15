Musk oznámil "převzetí" moci v Maďarsku Sorosem
15. 4. 2026
Volby v Maďarsku se konaly 12. dubna. Podle výsledků zpracování 98,63 % hlasů získala pravicově liberální strana Tisza europoslance Petra Magyara 138 z 199 křesel v zemském shromáždění. Naopak vládní koalice Fidesz a Křesťanskodemokratická lidová strana získaly 56 mandátů (v předchozím shromáždění jich bylo 135). Premiér Viktor Orbán uznal porážku, pogratuloval straně Tisza k vítězství a slíbil, že "se nevzdá". Musí opustit post premiéra, který zastává od roku 2010. Orbán byl jedním z posledních spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina. Po rozsáhlé invazi ruské armády na Ukrajinu zpomalil a vetoval sankční balíčky proti Rusku a také pokračoval v nákupu ropy a plynu z Ruské federace prostřednictvím ropovodu Družba.
Podle Financial Times se Kreml snažil Orbánovi pomoci udržet se u moci a připravil plán na zvýšení jeho sledovanosti. Mimo šlo o propagaci Orbánova obrazu na sociálních sítích jako "silného vůdce s přáteli po celém světě" a také "informační útoky" na stranu Tisza. Americký prezident Donald Trump také podpořil Orbána a nazval ho "přítelem", pod jehož vedením se vztahy mezi Washingtonem a Budapeští posílily.
Kreml se mezitím připravil na Orbánovu porážku ještě před volbami. Ruská média se rozhodla prezentovat porážku maďarského spojence jako "barevnou revoluci" provedenou Evropskou unií. Současně bude Putin informován, že za porážku mohou Orbán sám a jeho tým.
