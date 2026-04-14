Trump po vlně kritiky smazal příspěvek s obrázkem sebe sama jako postavy podobné Kristu, vytvořeným pomocí umělé inteligence
14. 4. 2026
Konzervativní křesťanští příznivci amerického prezidenta tento příspěvek na Truth Social odsoudili a označili jej za „odporný“
Méně než rok po podepsání zákona, který zbaví téměř 12 milionů Američanů zdravotního pojištění tím, že omezí program Medicaid, zveřejnil Donald Trump v neděli na Truth Social obrázek sebe sama vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém je zobrazen jako postava podobná Ježíši Kristu, s božským světlem vyzařujícím z jeho rukou, zatímco uzdravuje postiženého muže v nemocniční posteli, s démonem z pekla vznášejícím se v pozadí.
Trump obrázek mezitím smazal, ale ne dříve, než čelil hněvu některých svých nejvýznamnějších a nejvěrnějších křesťanských příznivců, z nichž mnozí stáli při prezidentovi i během mnoha jiných jeho přešlapů a tentokrát nedokázali potlačit svou spravedlivou zuřivost.
Riley Gainesová, moderátorka Fox News a konzervativní komentátorka, uvedla, že „nechápe, proč by něco takového zveřejňoval“. „Hledá reakci? Opravdu si to myslí? Ať tak či onak, dvě věci jsou jisté. 1) Trocha pokory by mu prospěla. 2) Boha nelze zesměšňovat,“ napsala na X.
Megan Basham, redaktorka konzervativního deníku Daily Wire, označila tento příspěvek za „NEUVĚŘITELNÉ rouhání“.
„Nevím, jestli si prezident myslel, že je vtipný, nebo jestli je pod vlivem nějaké látky, ani jaké možné vysvětlení by pro to mohl mít,“ napsala. Vyzvala Trumpa, aby „to okamžitě smazal a požádal o odpuštění americký lid a poté Boha“.
Isabel Brownová, moderátorka téhož média, uvedla, že obrázek je „odporný a nepřijatelný“.
„Nic není důležitější než Ježíš,“ napsala. „Tento příspěvek je, upřímně řečeno, odporný a nepřijatelný, ale také představuje hluboké nepochopení amerického lidu, který prožívá skutečné a krásné oživení víry v Krista.“
Steve Deace, moderátor pravicové stanice BlazeTV, zveřejnil jediné slovo: „Ne.“
Po rozsáhlé vlně kritiky již není AI obrázek Trumpa jako postavy podobné Kristu na jeho účtu TruthSocial k dispozici.
AI obrázek, který Trump sdílel, nebyl originál. Obrázek se poprvé objevil na začátku února, kdy jej na X zveřejnil Nick Adams, konzervativní komentátor s historií sdílení AI generovaného obsahu s biblickou tematikou týkající se Trumpa. V Adamsově verzi stojí v pozadí silueta amerického vojáka. V Trumpově verzi byl tento voják pomocí Photoshopu přeměněn na démonickou postavu s rohy, která se tyčí za prezidentem, zatímco ten koná svůj zázrak.
Rozhořčení však nepanovalo jen mezi významnými mediálními osobnostmi. Uživatelé Truth Social – Trumpovy sociální platformy, kde oddaní příznivci téměř nikdy nesouhlasí – se kvůli tomuto obrázku také obrátili proti prezidentovi.
Trump vede slovní válku s papežem Lvem XIV., prvním papežem v historii katolické církve narozeným v USA, poté, co Lev naznačil, aniž by prezidenta jmenoval, že americkou zahraniční politiku, zejména v souvislosti s válkou s Íránem, pohání „blud o všemohoucnosti“.
Trump na to reagoval tím, že pontifika označil za „SLABÉHO v boji proti zločinu“, prohlásil, že „není fanouškem papeže Lva“, a naznačil, že vůdce 1,4 miliardy katolíků na světě „vyhovuje radikální levici“. Lev, který se také otevřeně vyjadřoval k masakru a katastrofám v Gaze, řekl novinářům během papežského letu do Alžírska, že se Trumpovy administrativy nebojí a bude i nadále vystupovat proti válce.
Trumpův příspěvek na AI přichází nejen po této hádce, ale také týden po Velikonoční neděli pro katolíky a ráno po Velikonoční neděli pro pravoslavné křesťany.
Evangelium podle Marka zaznamenává, jak Ježíš uzdravoval nemocné, krmil hladové a vyháněl démony. Trumpův zákon One Big Beautiful Bill Act, který vstoupil v platnost v roce 2025, sníží federální výdaje na Medicaid o přibližně 900 miliard dolarů během deseti let, přičemž dětské nemocnice varují, že tyto škrty přímo poškodí jejich nejzranitelnější pacienty. Více než 1 bilion dolarů z těchto škrtů pochází z Medicaidu, společného federálního programu, který poskytuje zdravotní péči Američanům s nízkými příjmy a zdravotním postižením.
Jedna uživatelka na X, Mandy Arthur, vystihla náladu: „Bože, možná jsme udělali chybu a omylem zvolili Antikrista. Pošli pomoc.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse