Bohumil Kartous píše J.D. Vanceovi

14. 4. 2026 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty
30762

Vážený pane JD Vance,

doufám, že se máte dobře, i přes přetrvávající drobné problémy někde v okolí Íránu (Iráku, Indie, Indiany, koho to zajímá). Každopádně se to odehrává za velkým krásným oceánem, tedy daleko od západní polokoule, a právě to z toho dělá (opět) malou záležitost.

Nicméně se dějí i jiné věci, které nesou Vaši nesmazatelnou stopu. Možná si ještě pamatujete svou nedávnou dvoudenní návštěvu v Maďarsku, té malebné malé zemi uprostřed Evropy plné pohostinných lidí, chutných klobás a 🌶️. A možná si vzpomenete na toho veselého a korpulentního chlápka (toho Viktora), který si s Vámi udělal pár selfies, protože se blížily nějaké volby.

Rád bych Vám tedy sdělil, že to má šťastný konec! A téměř nikdo tady v Evropě nepochybuje o tom, že tento šťastný konec nastal díky vašemu osobnímu přínosu, alespoň do určité míry. 

Rád bych vám tedy poděkoval, pane Vanci, a jsem si naprosto a zcela jistý, že to mohu říci jménem obrovského počtu mých evropských spoluobčanů. Dává nám to naději, že se věci vrací do normálu a že transatlantická aliance nabývá zcela nového elánu.

A – pokud mohu – rád bych vyjádřil své skryté přání. V nadcházejících měsících a letech se po celé Evropě bude konat mnoho voleb. Zejména zde v České republice (další malebné a pohostinné zemi uprostřed kontinentu) budeme mít nejbližší volby v říjnu 2026. A máme tu také veselého chlápka (Andreje), který se více než těší na to, aby pořídil pěknou fotku vašeho pevného stisku ruky.

Pane Vance, jsem si plně vědom vašeho nabitého programu a omezeného času, který by člověk vašeho globálního významu mohl věnovat jen další okrajové události někde na východní polokouli. Doufám však, že můžete snadno a rychle zopakovat svůj maďarský úspěch a znovu udělat šťastným další národ v Evropě.

Mimochodem, pokud jde o náklady, klidně se mě zeptejte. Jsem si naprosto jistý, že to dokážeme financovat prostřednictvím crowdfundingu do 24 hodin (jednodenní výlet je naprosto přijatelný).

Přílohy:

1) Fotografie vás a Viktora

2) Fotografie Andreje (v říjnu ho tak bude mnohem snazší identifikovat)

Z Evropy s ❤️ 🙋🏼‍♂️

Bob Kartous

Dáno na vědomí: The Late Show with Stephen Colbert l Last Week Tonight with John Oliver l The Daily Show

Anglický originál: 

Dear Mr. JD Vance,

I hope you’re doing well despite ongoing minor problems somewhere around Iran (Iraq, India, Indiana, who cares). Anyhow, it is over the big beautiful ocean, i. e. far away from the western hemisphere and that’s what make it small (again).

Nevertheless, there are another things that happen and that bear your indelible footprint. Maybe you still remember your recent two days long visit in Hungary, that picturesque small country in the middle of Europe full of hospitable people, tasty 🍷 , sausages and 🌶️. And maybe you can remember this cheerful and corpulent guy (this Viktor) who made some selfies with you cause there were some elections upcoming.
So I would like to inform you that it follows with happy end! And almost no one here, in Europe, doubts this happy end happened thanks to your personal contribution, at least to some extent.

So I would like to say thank you, Mr. Vance, and I am totally and completely sure that I can say it on behalf of huge number of my fellow European citizens. It makes us hopeful that things are turning back to its normal and that transatlantic alliance is gaining its brand new momentum.

And - if I can - I would like to express my secret wish. There are many elections around the Europe which will take place during coming months and years. Especially here in Czechia (another picturesque and hospitable country in the middle of continent) we will hold our nearest elections in October 2026. And we also have jovial guy (Andrej) who is more than eager to make a nice picture of your firm handshake.

Mr. Vance, I am fully aware about your busy schedule and about the limited time which could man of your global importance devote to just another marginal event somewhere in the eastern hemisphere. But I hope you can easily and quickly repeat your Hungarian success and just make another nation in Europe happy again.

Btw. If it is a question of expenses, feel free to ask me. I am completely and totally sure we can crowdfund it within 24 hours (only one day trip is perfectly acceptable).

Attachments:

1) Picture of you and Viktor
2) Picture of Andrej (much easier to identify him later in October)

From Europe with ❤️ 🙋🏼‍♂️
Bob Kartous

0
Vytisknout
278

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2026