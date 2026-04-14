Bohumil Kartous píše J.D. Vanceovi
14. 4. 2026 / Bohumil Kartous
Vážený pane JD Vance,
doufám, že se máte dobře, i přes přetrvávající drobné problémy někde v okolí Íránu (Iráku, Indie, Indiany, koho to zajímá). Každopádně se to odehrává za velkým krásným oceánem, tedy daleko od západní polokoule, a právě to z toho dělá (opět) malou záležitost.
Nicméně se dějí i jiné věci, které nesou Vaši nesmazatelnou stopu. Možná si ještě pamatujete svou nedávnou dvoudenní návštěvu v Maďarsku, té malebné malé zemi uprostřed Evropy plné pohostinných lidí, chutných klobás a . A možná si vzpomenete na toho veselého a korpulentního chlápka (toho Viktora), který si s Vámi udělal pár selfies, protože se blížily nějaké volby.
Rád bych Vám tedy sdělil, že to má šťastný konec! A téměř nikdo tady v Evropě nepochybuje o tom, že tento šťastný konec nastal díky vašemu osobnímu přínosu, alespoň do určité míry.
Rád bych vám tedy poděkoval, pane Vanci, a jsem si naprosto a zcela jistý, že to mohu říci jménem obrovského počtu mých evropských spoluobčanů. Dává nám to naději, že se věci vrací do normálu a že transatlantická aliance nabývá zcela nového elánu.
A – pokud mohu – rád bych vyjádřil své skryté přání. V nadcházejících měsících a letech se po celé Evropě bude konat mnoho voleb. Zejména zde v České republice (další malebné a pohostinné zemi uprostřed kontinentu) budeme mít nejbližší volby v říjnu 2026. A máme tu také veselého chlápka (Andreje), který se více než těší na to, aby pořídil pěknou fotku vašeho pevného stisku ruky.
Pane Vance, jsem si plně vědom vašeho nabitého programu a omezeného času, který by člověk vašeho globálního významu mohl věnovat jen další okrajové události někde na východní polokouli. Doufám však, že můžete snadno a rychle zopakovat svůj maďarský úspěch a znovu udělat šťastným další národ v Evropě.
Mimochodem, pokud jde o náklady, klidně se mě zeptejte. Jsem si naprosto jistý, že to dokážeme financovat prostřednictvím crowdfundingu do 24 hodin (jednodenní výlet je naprosto přijatelný).
Přílohy:
1) Fotografie vás a Viktora
2) Fotografie Andreje (v říjnu ho tak bude mnohem snazší identifikovat)
Z Evropy s
Bob Kartous
Dáno na vědomí: The Late Show with Stephen Colbert l Last Week Tonight with John Oliver l The Daily Show
Anglický originál:
Diskuse